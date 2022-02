Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage

Von: Bettina Menzel

Prof. Dr. Lothar H. Wieler, der Präsident Robert Koch-Institut (RKI) zusammen mit Bundesminister für Gesundheit Prof. Dr. Karl Lauterbach bei der letzten Bundespressekonferenz am 28. Januar (Archivbild) © Metodi Popow / Imago

Am Dienstag äußern sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage – es geht auch um die Impfung.

Am Dienstag (8. Dezember) äußern sich Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Präsident Lothar Wieler ab 10.00 Uhr zur aktuellen Corona-Lage (siehe Erstmeldung).

Ebenfalls teilnehmen wird der Experte Rolf Apweiler, Direktor des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) in Cambridge.

Berlin - Die Omikron-Variante des Coronavirus verläuft milder als Delta, trotzdem ist die Pandemie-Gefahr noch nicht gebannt. In der Bundespressekonferenz am Dienstag wollen sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland äußern.

Deutschland hat zweitälteste Bevölkerung Europas – und hohe Anzahl Ungeimpfter

Deutschland hat nach Italien die zweitälteste Bevölkerung Europas und darüber hinaus eine sehr hohe Zahl von Ungeimpften. Mit dieser Sachlage leitete Gesundheitsminister Karl Lauterbach die letzte Bundespressekonferenz am 28. Januar ein. In der besonders gefährdeten Altersgruppe sind in Deutschland zudem dreimal so viele Menschen ungeimpft wie beispielsweise in Italien. An diesen schwierigen Voraussetzungen hat sich seit vergangener Woche nicht viel geändert.

Auch in einem aktuellen Tweet bezieht sich Lauterbach auf diese Herausforderung in Deutschland. „Die neuen Daten aus Israel zeigen eine hohe OmiKron Sterblichkeit, die darauf zurückgeht, dass zu viele Ältere ungeimpft sind“, so der Minister. Bisher habe man in Deutschland solche Sterberaten verhindern können, weil ältere Ungeimpfte durch unsere Maßnahmen geschützt worden seien, so Lauterbach weiter.

Themen der Bundespressekonferenz: Infektionen, Impfungen, Post-Covid-Syndrom und Lockerungen?

Für die Bundespressekonferenz am Dienstag (8. Februar) wird erwartet, dass sich die drei Experten Karl Lauterbach, Lothar Wieler und Rolf Apweiler zum Infektionsgeschehen, dem Impffortschritt sowie weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie äußern werden. Auch der Start der Corona-Impfungen in Apotheken sowie neueste Erkenntnisse bezüglich des Post-Covid-Syndroms sollen zur Sprache kommen.

Ob es Änderungen an den Corona-Maßnahmen geben wird, steht indes noch nicht fest. Allerdings hatte Karl Lauterbach in Aussicht gestellt, dass nach dem Höhepunkt der Omikron-Welle Lockerungen kommen könnten. „Wir wollen über die Welle hinwegkommen“, so der Gesundheitsminister bei der vergangenen Bundespressekonferenz im Januar. „Dann können wir lockern.“ Die Höchstzahlen erwartet der Experte Mitte Februar – spätestens Anfang März. Gut möglich also, dass es bei der Pressekonferenz am Dienstag auch um Lockerungen gehen wird.