Coronavirus-Karten: Aktuelle Fallzahlen in Deutschland - Infizierte und Tote

wenn du bis heute nicht verstanden hast, was in der welt vor sich geht, kannst du dir einfach mal die frage stellen, ob ausgerechnet du derjenige bist, der schlauer ist, als die mediziner in den betroffenen länder? hast du immer noch nicht verstanden, dass es darum geht, das totale chaos in den krankenhäusern zu vermeiden. informiere dich am besten vor ort, wie es aktuell in den krankenhäusern und arztpraxen zugeht.

Ich verstehe bis heute nicht, wieso alle Welt täglich gebannt auf diese "Fieberkurve" mit den Covid-19 Neuinfektionen schaut. Wo doch klar ist, dass rund 60-70% der Bevölkerung mittelfristig so oder so "durchseucht" werden. Das sagt selbst die Kanzlerin und das RKI. Es ist also weder vermeidbar noch schlimm, wenn die Infektionszahlen steigen. Irgendwann werden es 50 Millionen in Deutschland sein. Aber nur rund 0,1% (plus minus) werden daran sterben. Bei weit über 99% werden nur milde bis moderate Symptome auftreten. Wie bei jeder Grippeepedemie auch. Also Schluss mit diesem Massenwahn und der Hysterie. Und bitte auch mal diese Kontaktsperre hinterfragen. Wenn man die Infektionsraten zu stark aufhält, zieht sich die "Durchseuchung" um Monate wenn nicht Jahre hinaus. Will man das wirklich?!