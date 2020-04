Corona-Krise: Donald Trump rudert zurück - und eröffnet „nächste Front im Krieg“

Das Coronavirus hat die USA fest im Griff. Donald Trump will zurück zur Normalität. Das soll mit einem Drei-Phasen-Plan funktionieren - entscheiden sollen aber andere.

Coronavirus Sars-CoV-2*: Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit: Alle früheren Infos im bisherigen News-Ticker

New York ist Hotspot der Corona-Pandemie in den USA

ist Hotspot der Corona-Pandemie in den USA US-Präsident Donald Trump* reklamiert „absolute Macht“ für sich

+++ 08.15 Uhr: Wie geht es mit dem Sport in den USA während der Corona-Krise weiter? Wenn es nach Donald Trump geht, werden die Ligen bald wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen – und zwar mit Geisterspielen. „Vielen von ihnen werden ohne Fans starten. Gemacht fürs Fernsehen, die guten alten Zeiten“, sagte Trump und bezog sich dabei auf Telefonate mit den Chefs der einzelnen Ligen.

Von dort gab es bislang noch keine offiziellen Angaben, ob, wann und wie es nach der Unterbrechung weitergehen soll. Als zweiten Schritt könnten Fans dann wieder zuschauen, vielleicht „mit zwei leeren Sitzen zwischen sich“, so Trump. „Letztlich wollen wir dann volle Arenen haben. Wenn das Virus weg ist, werden wir wieder volle Arenen haben und Sport wieder genießen, wie es sein soll.“

JUST NOW: President Trump on the return of sports and fans. pic.twitter.com/F59JydyuqM — Andy Slater (@AndySlater) April 16, 2020

Corona in den USA: Trump stellt Drei-Phasen-Plan vor

+++ 17.4.2020, 6.40 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA angekündigt. Das wirtschaftliche Leben werde in drei Phasen wieder hochgefahren, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Dies werde „vorsichtig“ Schritt für Schritt und „Bundesstaat für Bundesstaat“ erfolgen.

„Basierend auf den jüngsten Zahlen sind sich unsere Experten einig, dass wir nun die nächste Front in unserem Krieg eröffnen können“, sagte Trump. Zugleich pochte er auf ein vorsichtiges Vorgehen, bei dem jeder US-Bundesstaat die Entscheidungshoheit habe. „Wir werden nicht alles mit einem Schlag öffnen“, sagte der Präsident. Einige Bundesstaaten würden eher die Beschränkungen lockern können als andere. Die Gouverneure in den Bundesstaaten hätten diesen Prozess zu lenken, nicht das Weiße Haus. „Wenn es bei ihnen geschlossen bleiben muss, dann werden wir ihnen das erlauben. Wenn sie glauben, dass es Zeit ist zu öffnen, dann werden wir ihnen diese Freiheit und die Leitlinie zur Erfüllung dieser Aufgaben geben.“

Corona in den USA: Panne bei Zustellung von Hilfsschecks

+++ 21:25 Uhr: Der Auftritt des Donald Trump ist beendet, ganz ohne Ankündigungen, wie die US-Regierung die weitere Ausbreitung des Coronavirus bekämpfen will.

Währenddessen werden immer mehr Probleme bei der Zustellung der Hilfsschecks deutlich, die alle durch die Corona-Krise in Not geratenen Bürgerinnen und Bürger der USA erhalten sollten. 1.200 US-Dollar oder mehr sollte jede Person erhalten, deren Antrag auf Unterstützung stattgegeben wurde.

Doch mit der Zustellung der Hilfsschecks gibt es gleich mehrere Probleme. Zunächst hatte US-Präsident Donald Trump verfügt, dass sein Name auf jeden einzelnen der rund 150 Millionen Schecks gedruckt werden solle, was den Prozess laut manchem Beobachter verzögert habe.

Nun beklagen Menschen verteilt im ganzen Land, dass sie entweder keinen Scheck erhalten haben oder eine zu geringe Summe. Familien sollten mit dem Programm besonders unterstützt werden, weshalb ihnen zusätzliche 500 Dollar für jedes Kind versprochen wurden.

Das US-Finanzministerium räumte gegenüber der „Washington Post“ die Pannen bei der Corona-Soforthilfe ein und versicherte, man arbeite an entsprechenden Lösungen. Rund 80 Millionen Hilfsschecks seien bereits zugestellt worden.

Donald Trump will Maßnahmen gegen die Corona-Krise frühzeitig lockern

+++ 20:33 Uhr: In diesem Moment tritt Donald Trump vor die Kameras auf dem Rasen vor dem Weißen Haus. Links und rechts von ihm stehen zwei riesige Lastwagen. Denn Trump wird heute die Lkw-Fahrer der USA ehren und ihnen im Namen des ganzen Landes für ihre wichtige Arbeit in der Corona-Krise danken. Vertreten werden die „Trucker“ durch Angestellte mehrerer Logistik-Konzerne, darunter DHL, Fedex und UPS.

Allseits erwartet wird, dass der US-Präsident erste Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Aussicht stellen wird.

Die Bundesregierung in Washington kann jedoch nur Leitlinien vorgeben. Deren Umsetzung erfolgt durch Anordnungen der Gouverneure in den einzelnen Bundesstaaten.

+++ 17.07 Uhr: Die „Washington Post“ berichtet, dass US-Präsident Donald Trump am heutigen Donnerstag (16.04.2020) eine Lockerung der Maßnahmen verkünden wird, trotz steigender Zahl der Corona-Fälle. Der US-Wirtschaft gehe es schlecht, mit den Lockerungen will Trump ihr unter die Arme greifen. Erst kürzlich sprach er davon, dass der Kampf gegen das Coronavirus andauere, der Höhepunkt der Fälle aber überwunden sei.

+++ 14.40 Uhr: Der 16. April werde „ein großer Tag“, hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt. So hatte er das sicher nicht gemeint. Wegen der Zuspitzung der Corona-Pandemie haben in den USA die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 11. April wurden 5,2 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben innerhalb eines Monats rund 22 Millionen Menschen ihren Job verloren. Allein in der Vorwoche hatten 6,6 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Unterstützung gestellt.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 5,245,000 for the week ending 4/11 (-1,370,000).



Insured unemployment was 11,976,000 for the week ending 4/4 (+4,530,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) April 16, 2020

Donald Trump spricht von einem „großem Tag“

+++ 11.30 Uhr: Donald Trump hat mit Daten, Zahlen und Fakten meistens nicht so viel am Hut. Das ist in der Corona-Krise nicht anders als sonst. Obwohl sich der Erreger in den USA nach wie vor enorm schnell ausbreitet, sieht Trump den Höhepunkt bei den Fallzahlen bereits erreicht.

„Es ist eindeutig, dass unsere aggressive Strategie wirkt“, sagte Trump am Mittwoch (15.04.). „Der Kampf geht weiter, aber die Daten deuten darauf hin, dass wir landesweit den Höhepunkt von neuen Fällen hinter uns haben.“ Diese „ermutigenden Entwicklungen“ führten dazu, dass die Leitlinien für die US-Bundesstaaten zur Lockerung des landesweiten Shutdowns festgelegt werden könnten.

Heute will er deshalb seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben. Der 16. April werde „ein großer Tag“, sagte Trump. Das Coronavirus und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben auch die USA in eine schwere Wirtschaftskrise mit fast 17 Millionen Arbeitslosen binnen drei Wochen gestürzt. Sieben Monate vor der Präsidentschaftswahl will der US-Präsident deshalb möglichst schnell zur Normalität zurückkehren und die Wirtschaft wieder in Gang bringen.

Corona in den USA: Fast 2600 Tote binnen 24 Stunden

+++ 6.45 Uhr: In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Höchstzahl von fast 2600 Menschen an den Folgen einerCoronavirus-Infektion gestorben. Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwochabend (Ortszeit) starben seit dem Vortag 2569 Menschen an der von dem Virus ausgelösten LungenkrankheitCovid-19 - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit. Die Gesamtzahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA stieg damit auf mehr als 28.300.

Trump erwägt Zwangspause für Kongress

+++ Update vom 16.4.2020, 6.20 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat mit der Anordnung einer Zwangspause für das Parlament gedroht, um freie Stellen in seiner Regierung schnell ohne den Kongress besetzen zu können.

Wegen der Coronavirus-Epidemie sei es nötig, dass die Regierung freie Positionen endlich besetzen könne, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit). Die Verfassung gebe ihm das Recht, eine solche Parlamentspause anzuordnen, sagte Trump.

Trump verurteilte die bisherige Praxis, den Kongressbetrieb durch Pro-Forma-Sitzungen, bei denen keine Abgeordnete oder Senatoren anwesend seien, aufrecht zu erhalten. Dies sei eine „Vernachlässigung der Pflichten, die sich das amerikanische Volk in dieser Krise nicht leisten kann“, sagte Trump. Das sei „Betrug“. Die Senatoren etwa - die in der Regel der Ernennung von Top-Beamten und Ministern zustimmen müssen - seien bis mindestens Anfang Mai gar nicht in Washington.

New York erhöht die Zahl der Todesopfer auf über 10.000

+++ 15:58 Uhr: In New York könnten deutlich mehr Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sein als bislang angenommen. Die Behörden der Millionenmetropole an der Ostküste der Vereinigten Staaten fügten ihrer Statistik 3.778 weitere Todesopfer hinzu. Bei den Verstorbenen handelte es sich demnach um „wahrscheinliche“ Covid-19-Fälle - darunter Patienten, die in der Notaufnahme gestorben, aber nicht zwangsläufig positiv auf das Virus getestet worden waren. Auch Personen, die zuhause starben, wurden der Statistik beigefügt.

Die Annahme, dass die Toten unter Covid-19 litten, führen lokale Behörden Medienberichten zufolge auf ihre Symptome zurück. Bürgermeister Bill de Blasio hatte schon vor Tagen von deutlich ansteigenden Todesfällen von New Yorker Bürgern in den Wohnungen berichtet. Die Gesamtzahl der Todesopfer allein in New York City steigt damit nach offiziellen Angaben auf über 10.000.

Coronavirus-Krise in den USA: China, Russland und EU kritisieren Donald Trump

+++ 15.18 Uhr: Die Einstellung der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) inmitten der Corona-Krise ist international auf scharfe Kritik gestoßen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte am Mittwoch, der Schritt sei durch nichts gerechtfertigt. China kritisierte, die Entscheidung der US-Regierung schwäche die WHO und untergrabe die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pandemie. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) übte deutliche Kritik an der Haltung von US-Präsident Donald Trump: „Schuldzuweisungen helfen nicht“, erklärte Maas.

China zeigte sich „ernsthaft besorgt“. Die WHO sei im Kampf gegen das Virus „unersetzlich“, erklärte Außenministeriumssprecher Zhao Lijian. Russland verurteilte das US-Vorgehen als „sehr egoistisch“. Vize-Außenminister Sergej Ryabkow rief die US-Regierung laut Nachrichtenagentur Tass auf, jede weitere Attacke auf die WHO zu unterlassen. Eine Sprecherin seines Ministeriums sagte, Trump suche nur nach Schuldigen.

Der US-Präsident hatte am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation verkündet. Er warf der WHO „Missmanagement“ in der Corona-Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Kritiker Trumps sehen im Druck des Präsidenten auf die WHO einen Versuch, von seinen eigenen Versäumnissen in der Corona-Krise abzulenken.

Corona-Krise in den USA: Immer wieder Phasen sozialer Distanz

+++ 13.03 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus könnten in den USA einer Studie zufolge bis 2022 immer wieder Phasen von sozialer Distanz notwendig sein. Eine einzige solche Periode dürfte nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 mittelfristig auf einem für die Krankenhäuser zu schulternden Niveau zu halten, sagte Studienautor Stephen Kissler am Dienstag. Sollte es keine anderen Behandlungsmethoden geben, müssten immer wieder Phasen der sozialen Distanz verhängt werden.

Die Studie der Wissenschaftler von der US-Universität Harvard, die im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht wurde, basiert auf Computermodellen zur Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Untersuchung basiert auf der Annahme, dass die von dem Erreger ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 wie die gewöhnliche Grippe künftig saisonal auftreten könnte, mit höheren Ansteckungsraten in den kälteren Monaten.

Allerdings gibt es noch viele unbekannte Faktoren, etwa wann wirksame Medikamente oder ein Impfstoff verfügbar sind, wie die Studienautoren einräumen. Unklar ist auch, ob eine Infektion mit dem Virus bei genesenen Patienten zu Immunität führt - und wie lange diese anhalten würde.

Corona in den USA: Donald Trumps Name auf den Hilfsschecks

Update vom 15.04.2020, 10.48 Uhr: Es ist eine beispiellose Entscheidung: Auf den Schecks, die im Kampf gegen die Corona-Krise an knapp 70 Millionen Amerikaner geschickt werden sollen, wird der Name von US-Präsident Donald Trump stehen.

Es ist nicht nur das erste Mal, dass der Name eines US-Präsidenten auf Schecks der Steuerbehörde IRS gedruckt wird, die Anordnung des US-Finanzministerium hat auch schwerwiegende Folgen, wie die „Washington Post“ berichtet.

Denn durch das Drucken von Donald Trumps Namen könne sich die Auslieferung der Schecks um mehrere Tage verzögern, schreibt die Zeitung mit Bezug auf anonyme Quellen innerhalb der Steuerbehörde. Laut einer offiziellen Stellungnahme des Finanzministeriums soll es allerdings keine Verzögerungen geben.

Die 1200-Dollar-Schecks sind Teil eines Nothilfe-Programms der US-Regierung um Präsident Donald Trump. Sie sollen die Folgen der Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt und für die Wirtschaft abschwächen.

Mit dem Schriftzug „President Donald J. Trump“ auf der linken Seite des Schecks, könnte die millionenfache Finanzspritze aber auch ein wirksames Instrument im Präsidentschaftswahlkampf sein: Im November will Donald Trump sich erneut zum Präsidenten der USA wählen lassen.

Corona-Krise in den USA: Donald Trump unter Druck

Erstmeldung vom 15.04.2020: Das Coronavirus hat die USA weiterhin fest im Griff. Bisher sind mehr als 600.000 Menschen laut der Johns-Hopkins-Universität (Stand 15.04.2020) positiv auf das Virus getestet worden, knapp 24.500 Amerikaner starben bereits daran.

Die Corona-Pandemie hat die USA kalt erwischt. Denn für US-Präsident Donald Trump, dessen Tochter Ivanka die Reisebeschränkungen unlängst ignoriert hatte, und die regierenden Republikaner war das Coronavirus Sars-CoV-2 lange Zeit nichts weiter als eine Lüge der Demokraten, „Fake News“ also. Und auch wenn Trump inzwischen verstanden hat, dass das Virus extrem gefährlich ist, gerät er immer mehr unter Druck. So hat die „New York Times“ minutiös rekonstruiert, wie der US-Präsident das Land im Kampf gegen die Corona-Krise um mindestens drei Wochen zurückgeworfen hat.

Das sieht auch Regierungsberater Anthony Fauci so. „Natürlich wären die Dinge ein bisschen anders, wenn wir von Anfang an alles zugemacht hätten“, sagte der Virologe in einem Interview des Fernsehsenders CNN. Es habe aber „eine Menge Gegendruck“ gegeben. Dass auf Twitter inzwischen der von Trumps Anhängern initiierte Hashtag #FireFauci die Runde macht, verwundert deshalb niemanden.

Mitte März rief Trump dann aber doch den Notstand in seinem Land aus. So ist das Leben in den USA mittlerweile fast komplett zum Erliegen gekommen, auch die Wirtschaft ist schwer gebeutelt.

Bundesstaat New York am stärksten von Coronavirus-Pandemie in den USA betroffen

Am stärksten von der Coronavirus-Pandemie getroffen wurde der Bundesstaat New York. Dort sind bereits fast 10.000 Menschen an dem Coronavirus gestorben (Stand 15.04.2020), rund 200.000 Bewohner sind mit dem neuartigen Virus infiziert. Der Gouverneur des Bundesstaates, Demokrat Andrew Cuomo, denkt trotzdem gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus anderen Staaten bereits über eine Lockerung der Maßnahmen nach – und stellt sich einer Machtprobe mit der Regierung von Donald Trump.

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

Denn Trump reklamiert die Entscheidungshoheit über Lockerungen der Maßnahmen für sich. Er habe bei der Frage der Wiedereröffnung Amerikas infolge der Coronavirus-Epidemie die „allumfassende Macht“, sagte Trump am Montagabend (13.04.2020, Ortszeit) im Weißen Haus. Er reagierte damit auf Äußerungen der Gouverneure, die zuvor erklärt hatten, sich bei der Aufhebung der von ihnen verhängten Beschränkungen untereinander abstimmen zu wollen. Trump betonte: „Wenn jemand Präsident der Vereinigten Staaten ist, hat er allumfassende Macht.“

Coronavirus-Pandemie in den USA: Kommt es zu Lockerungen der Maßnahmen?

Ob und in wie weit es zu Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen in den USA kommen wird, steht noch nicht fest. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) glaubt, dass der Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht ist. Eine Lockerung der Maßnahmen in den USA könnte deshalb schlimme Folgen haben. Diese Maßnahmen gibt es derzeit in den USA:

Schulen und öffentliche Einrichtungen geschlossen

Einreisestopp für Bürger der Europäischen Union

Ausgangssperren in sämtlichen Bundesstaaten

Großteil der Geschäfte geschossen

Grenze zu Kanada geschlossen

Manche Länder kommen besser durch die Corona-Krise als andere. Was haben sie gemeinsam? Frauen an der Regierungsspitze.

