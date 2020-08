Coronavirus in Kroatien: Nachbarland erhöht Warnstufe und verschärft Grenzkontrollen - deutsche Urlauber betroffen

Ostsee-Aufruhr: Ungewöhnliches Tier schwimmt aus dem Nichts an Badestrand - „Dachten erst, es sei ein Hund“

Auf den Bahamas sind schwimmende Schweine eine Touristenattraktion, in Deutschland die Ausnahme. Am Samstag hat sich ein Wildschwein an einen Ostsee-Strand verirrt.