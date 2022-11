Corona in China: Überraschender Lockdown – Disneyland-Besucher in Freizeitpark eingesperrt

Von: Stefanie Fischhaber

Das Disneyland Shanghai hat seine Türen wegen eines Lockdowns erneut geschlossen. (Archivbild) © kyodo/ dpa

China verfolgt weiterhin eine Null-Covid-Strategie. Besucher des Disneylands Shanghai sitzen nun wegen eines Lockdowns fest - und müssen sich freitesten.

Shanghai - Während Deutschland und andere Länder der Welt versuchen, nach der Corona-Pandemie wieder zur Normalität zurückzukehren, verfolgt China noch immer die Null-Covid-Strategie. Immer wieder kommt es dadurch zu blitzartigen Lockdowns für bestimmte Regionen oder Unternehmen. Nun ist auch das Disneyland Shanghai betroffen. Doch die Besucher wurden nicht aus-, sondern eingesperrt.

Null-Covid-Strategie in China: Lockdown im Disneyland Shanghai

Am Montag (31. Oktober) wurden die Besucher des Freizeitparks von einem Corona-Lockdown überrascht. Grund dafür waren einige Corona-Infektionen im Park. Die Besucher dürften das Disney-Resort erst verlassen, wenn von den vor Ort gemachten Corona-Tests ein negatives Ergebnis vorliege, erklärte die Stadtverwaltung von Shanghai laut Nachrichtenagentur AFP.

Alle, die seit Donnerstag (27. Oktober) in dem Themenpark eintrafen, müssen demnach an drei aufeinanderfolgenden Tagen negativ auf das Coronavirus getestet werden. Die Besucher wurden überdies aufgerufen, „Gruppen-Aktivitäten“ zu meiden. Die Besucherzahl auf der Anlage war nach Angaben des Betreibers wegen der geltenden Corona-Bestimmungen bereits vor dem Lockdown eingeschränkt worden.

Strenge Corona-Politik in China

Zuvor hatte Disneyland Shanghai mitgeteilt, dass der Park „in Übereinstimmung mit den Seuchenkontrollauflagen vorübergehend, mit sofortiger Wirkung geschlossen“ werde. „Wir werden die Gäste informieren, sobald wir einen bestätigten Termin für die Wiederaufnahme des Betriebs haben“, hieß es weiter. Zu dem 390 Hektar großen Themenpark gehören Shanghai Disneyland, Disneytown und der Wishing Star Park.

China ist die letzte große Volkswirtschaft, die eine strikte Null-Covid-Strategie verfolgt. Bereits bei einer geringen Anzahl von Corona-Infektionen verhängen die Behörden Lockdowns und ordnen Massentests und lange Quarantänen an. Am Montag wurden in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde 22.616 neue Corona-Ansteckungen registriert. Zum Vergleich: In Deutschland lag die Zahl der Neuinfektionen laut John-Hopkins-University am Montag bei 48.556. (sf/AFP)