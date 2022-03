Corona-Lockerungen: Keine Quarantäne für Infizierte - was Deutschland von England lernen kann

Die Masken sollen bald fallen. Andere Corona-Lockerungen sind in Deutschland noch kein Thema. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In England gibt es keine Pflicht-Isolation mehr. Sollte Deutschland nachziehen? Virologen sagen, ja. Was passiert, wenn zu viele Menschen in Quarantäne müssen.

Hamburg – Die Inzidenzzahlen in Deutschland sind so hoch wie noch nie. Immer mehr Menschen infizieren sich mit der hochansteckenden Corona-Mutation Omikron.

Warum Virologen sagen, dass die Quarantäne gerade wegen der vielen Infektionen aufgehoben werden sollte, verrät 24hamburg.de hier.

In England ist die Quarantäne bei einer Infektion schon seit mehreren Wochen nicht mehr verpflichtend. Premierminister Boris Johnson erklärte, man müsse mit dem Virus nun einfach leben. Das Gleiche sagen einige deutsche Virologen, die Englands Schritt für den richtigen halten. Corona gehöre jetzt zum Lebensrisiko dazu wie jede Grippe. Das Risiko und die Verantwortung liegen beim Einzelnen. Irgendwann werde jeder mit dem Virus in Berührung gekommen sein, Quarantäne-Maßnahmen würden lediglich den Zeitpunkt hinauszögern.

Allein von Donnerstag, 17. März, auf Freitag, 18. März, haben sich deutschlandweit 297.845 Menschen mit Covid-19 infiziert. Sollten zu viele Menschen in Quarantäne müssen, könnten Deutschland Versorgungsengpässe und ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems bevorstehen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.