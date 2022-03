„Ein wichtiges Blatt wendet sich“: Weitere EU-Staaten heben fast alle Corona-Maßnahmen auf

Von: Patrick Huljina

In Belgien ist seit heute wieder Shopping ohne Maske möglich. © James Arthur Gekiere/Imago

Nach der Omikron-Welle schwappt nun eine Lockerungs-Welle durch Europa. Am Montag haben die nächsten EU-Staaten nahezu alle Corona-Maßnahmen aufgehoben.

Brüssel/Budapest - Omikron hat in vielen Ländern für Rekorde bei den Infektionszahlen mit dem Coronavirus* gesorgt. Doch der Höhepunkt scheint überschritten. Nach der Omikron-Welle schwappt nun eine Lockerungs-Welle durch Europa. England hat längst alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Ebenso die nordischen Länder Dänemark, Schweden, Norwegen, Island und Finnland. Am Montag (7. März) haben zwei weitere EU-Staaten nahezu alle Corona-Regeln einkassiert.

Corona-Maßnahmen: Belgien hebt fast alle Regeln auf – „Ein wichtiges Blatt wendet sich“

Belgien* hat an diesem Montag nahezu alle Corona*-Maßnahmen aufgehoben. Die Verwendung des Corona-Passes ist vorerst beendet. Menschen müssen demnach keinen Impfnachweis oder negativen Corona-Test mehr in Restaurants, Bars oder Fitnessstudios vorlegen. Zudem gibt es keine Beschränkungen für Veranstaltungen mehr. Masken sind in Belgien künftig nur noch in Krankenhäusern und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht.

„Ein wichtiges Blatt wendet sich“, sagte der belgische Premierminister Alexander De Croo am Freitag (4. März). Die Zahl der Infektionen und der Krankenhauseinweisungen gehe mittlerweile stetig zurück, hieß es. Von den 11,5 Millionen Einwohnern Belgiens sind nach Regierungsangaben neun Millionen vollständig geimpft, mehr als sieben Millionen haben eine Booster-Impfung erhalten. Das belgische Corona-Komitee einigte sich darauf, am 25. März nochmals zusammenzukommen – idealerweise, um auch die letzten Masken-Beschränkungen vollständig aufzuheben.

Corona-Regeln: Maskenpflicht in Ungarn nur noch in Krankenhäusern und Altenheimen

Im EU-Land Ungarn* sind am Montag ebenfalls fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden. In öffentlich zugänglichen Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln muss niemand mehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gilt lediglich noch in Krankenhäusern und Altenheimen. Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern durften bislang nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete besuchen. Nun sind auch solche Großveranstaltungen wieder frei zugänglich.

Ungarn hatte bereits im vergangenen Sommer viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie* abgeschafft. Die Einreisebeschränkungen waren damals ebenso gestrichen worden wie die 3G-Regel für die Gastronomie. Die Regeln waren auch nicht wieder eingeführt worden, als im Herbst und Winter weitere Corona-Wellen das Land erwischten.

Corona-Maßnahmen: Auch Deutschland und Österreich lockern

Kritiker werfen der Regierung des Ministerpräsidenten Viktor Orban im Umgang mit der Pandemie schwere Versäumnisse vor. In dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land starben bisher mehr als 44.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion – im benachbarten Österreich mit neun Millionen Einwohnern waren es rund 15.000.

Österreich hat am vergangenen Wochenende ebenfalls massiv gelockert. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstunde mehr. Es herrscht nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in Teilen des Handels. Außerdem sind die Vorschriften in Altenheimen und Kliniken strenger. Die Hauptstadt Wien geht allerdings einen Sonderweg und macht nicht alle Öffnungsschritte mit. Auch in Deutschland sind am Freitag (4. März) neue Corona-Lockerungen in Kraft getreten*. Ab dem 20. März sollen hierzulande alle „tiefgreifenderen" Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. (ph mit dpa und afp)