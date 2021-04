Mallorca lockert Corona-Regeln weiter - schon ab Samstag Neuerungen bei Ausgangssperre und Gastro

Urlaubsinsel mit niedriger Inzidenz

Die spanische Insel Mallorca lockert seine Corona-Regeln weiter. Schon ab Samstag gibt es neue Erleichterungen für Bewohner und Urlauber.

Palma - Schon ab kommenden Samstag will die Regionalregierung von Mallorca die Corona-Regeln auf der Balearen-Insel weiter lockern. Das wurde am Donnerstag mitgeteilt. Auch für Touristen gibt es dank weiterhin niedriger Inzidenz-Werte interessante Neuerungen.

So wird ab Samstag der Beginn der Ausgangssperre auf 23 Uhr nach hinten verlegt. Zuvor hatte diese schon ab 22 Uhr gegolten. Noch wichtiger ist aber wohl eine andere Lockerung: Gastronomen dürfen ihre Terrassen nun nach einer ersten Sperrstunde um 17 Uhr am späten Abend von 20 Uhr bis 22.30 Uhr bei voller Auslastung öffnen. Das gilt allerdings nur von Montag bis Donnerstag. Die Innenräume müssen dagegen geschlossen bleiben.

Corona auf Mallorca: Regeln werden weiter gelockert

Außerdem dürfen sich ab Samstag wieder Personen aus mehr als zwei Haushalten im Freien treffen. Das Personen-Maximum liegt dann bei sechs beziehungsweise vier, wenn sie an einem Restaurant- oder Café-Tisch sitzen.

Die Geschäfte auf Mallorca müssen außerdem erst eine Stunde später um 21.00 Uhr schließen. Die Lockerungen gelten bis zum 9. Mai. Dann wird die Pandemie-Lage wieder geprüft.

Corona auf Mallorca: Inzidenz weiter sehr niedrig

Regierungssprecher Iago Negueruela sagte bei der Bekanntgabe der Lockerungen, man habe die Osterferien mit dem Besuch von Zehntausenden Touristen vor allem aus Deutschland gut überstanden. Man müsse aber weiter Vorsicht walten lassen. Die sozialistische Regionalpräsidentin Francina Armengol hatte zuvor die Proteste von Gastronomen und Hoteliers zurückgewiesen und betont, man werde den Lockdown im Interesse aller weiterhin „nur ganz vorsichtig“ lockern.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid gab es zuletzt auf den Balearen 25,78 Corona-Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Diese Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Spanien derzeit nur in Valencia niedriger (19,40). Dabei hatten Mallorca und die anderen Inseln im Winter zeitweilig die höchsten Werte des Landes. Die Inzidenzwerte der Balearen liegen auch weiterhin deutlich niedriger als in allen deutschen Bundesländern. (dpa/rjs)