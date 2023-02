Debatte um Corona-Masken: Neue Studie sorgt für Wirbel

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Ein gebrauchter orangefarbener Mund-Nasen-Schutz liegt auf dem Gehweg. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Maskengegner freuen sich: Eine neue Studie spricht Masken die Wirksamkeit gegen Ansteckung ab. Doch die Studienautoren rudern sofort zurück.

Oxford - Eindeutige Schlussfolgerungen seien schwierig, schränken die Autoren einer neuen Studie zur Wirksamkeit von Masken während der Corona-Pandemie ein. Für eine Wirksamkeit von Masken gegen das Übertragen von Atemwegs-Viren finden sie aber in einer Meta-Studie keine klaren Beweise.

Corona-Masken-Studie: Das sind die Ergebnisse der Autoren

Was das Tragen von medizinischen Masken angeht, fanden die Autoren in Untersuchungen bei der Bevölkerung (ohne medizinisches Personal) heraus: „Verglichen mit dem Tragen keiner Maske macht das Tragen einer Maske möglicherweise wenig bis gar keinen Unterschied darin, wie viele Menschen an einer grippeähnlichen Erkrankung/COVID-ähnlichen Erkrankung erkrankt sind (neun Studien; 276.917 Personen); und macht wahrscheinlich wenig oder keinen Unterschied darin, wie viele Menschen eine durch einen Labortest bestätigte Grippe/COVID haben (sechs Studien; 13.919 Menschen).“

Ähnlich das Ergebnis, was FFP2-Masken anging: Das Tragen „macht wenig bis gar keinen Unterschied darin, wie viele Personen eine bestätigte Grippe haben (fünf Studien; 8407 Personen); und kann wenig bis gar keinen Unterschied darin machen, wie viele Menschen eine grippeähnliche Krankheit (fünf Studien; 8407 Personen) oder eine Atemwegserkrankung (drei Studien; 7799 Personen) bekommen.“

Über die Masken-Meta-Studie Die Autorinnen und Autoren um Tom Jefferson (Universität Oxford), Liz Dooney und Eliana Ferroni setzten keine eigene Studie mit neuen Teilnehmern auf, sondern untersuchten andere Studien zum Thema „Minderung von Übertragungen bei Atemwegsinfekten“ – es handelt sich also um eine sogenannte Meta-Studie. Betrachtet wurden 78 Studien aus der ganzen Welt, die sich vor der Corona-Pandemie mit H1N1 und Influenza, später aber auch mit Covid-19 auseinandergesetzt hatten. Untersucht wurden in den Studien neben dem Tragen von Masken teilweise auch der Einfluss von Händewaschen, Oberflächendesinfektion oder Abstandhalten. Die Autoren der Meta-Studie zogen aber nur die Auswirkungen des Tragens von medizinischen, nicht-medizinischen und FFP2-Masken heran. Quelle: Cochran Library

Corona-Masken-Studie wird viel diskutiert: Studienautoren schränken Aussagekraft ein

Das Vertrauen in die eigenen Ergebnisse sei mäßig, schreiben die Autoren selbst. Auch, weil eine Vielzahl der Studien schon vor 2016 und damit vor der Corona-Pandemie stattfand, hätte insgesamt nur eine geringe Anzahl an Leuten überhaupt Masken getragen. Wie oft und wie gut die Masken getragen wurden, sei nicht überprüft worden – dagegen hätten viele sich gegen das (damals noch ungewohnte) Tragen von Masken überhaupt ausgesprochen. Zudem seien nicht alle Erkrankungen oder Nicht-Ansteckungen durch Labortests bestätigt worden. Dadurch seien Verzerrungen möglich, je nachdem, wie Teilnehmer ihren Gesundheitszustand definierten. Nach ihrer Studie seien statt praktischen Empfehlungen viel mehr Forschungslücken offenbar geworden.

In Deutschland wird die Studie verkürzt gelesen und viel diskutiert – insbesondere von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Publizist Boris Reitschuster etwa schreibt auf Twitter, gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewandt: „Lauterbach fordert seinen eigenen Rücktritt (...), jetzt zerlegt eine Meta-Studie auch noch das Masken-Diktat.“ Karl Lauterbach reagierte bislang noch nicht – wird aber in einer anderen Hinsicht selbstkritisch: Die „drakonischen Maßnahmen gegen Kinder“ während der Corona-Pandemie räumte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jetzt als Fehler ein.

Die AfD-Fraktion im Bundestag schreibt: „Studie gibt AfD-Fraktion Recht: #Masken haben kaum eine Schutzwirkung gegen #COVID19. Die #Maskenpflicht gab es also nur, weil Politik und Medien maskenverliebt waren – wider besseres Wissen.“ Andere Studien haben die Wirkung von Masken gegen eine Corona-Ansteckung hingegen untermauert. Auch Virologen wie Hendrik Streeck wiesen häufig auf den Nutzen von Masken hin. (kat)