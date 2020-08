Covid-19-Medikament: Riesen-Fortschritt in den USA - neuer Wirkstoff tötet Coronaviren - doch der Dämpfer folgt sofort

Gute Nachrichten aus den USA im Kampf Corona: Forscher entwickeln einen Wirkstoff, der das Coronavirus Studien zufolge größtenteils abtötet. Und nicht nur das.

München - Die Welt wartet in der Coronavirus-Pandemie gespannt auf einen Impfstoff gegen den Erreger SARS-CoV-2 sowie ein Medikament gegen Covid-19. Bestenfalls kommt freilich beides absehbar.

Auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel gibt es nun eine Erfolgsmeldung aus den USA, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind - gesundheitlich und wirtschaftlich.

Medikament und Impfstoff gegen Corona: US-Forscher erzielen Fortschritt im Kampf gegen Covid-19

Konkret: US-Forscher haben offenbar neue antivirale Wirkstoffe entwickelt, die verschiedene Coronaviren hemmen und teils sogar abtöten. Davon berichtet der MDR und verweist auf eine entsprechende Studie, die im Magazin Science erschienen ist.

Die Breitbandmittel sollen demnach gegen alle Arten von Coronaviren helfen, nicht nur, aber in der aktuellen Gemengelage natürlich vor allem gegen SARS-CoV-2 und die daraus resultierende heimtückische Lungenkrankheit Covid-19.

Forscher aus den US-Universitäten in Wichita, Iowa, Kansas sowie aus einem New Yorker Forschungszentrum haben diese Wirkstoffe demnach entwickelt - samt bemerkenswerter Testergebnisse.

Im Detail: Die Forscher hemmten eigenen Angaben zufolge SARS-CoV-2, das MERS-Virus und andere Coronaviren in Zellkulturen menschlicher Zellen wie auch in Mäusen - oder sie töteten die Coronaviren ganz ab.

Wirkstoff gegen SARS-CoV-2: Coronavirus wird regelrecht abgetötet

Die Virus-Entwicklung von SARS-CoV-2 sei in kultivierten menschlichen Zellen um bis zu 90 Prozent gehemmt worden, heißt es weiter. Es gibt ein Aber: So mahnen die Forscher, dass selbst eine beschleunigte Entwicklung ihres Wirkstoffes zum handelsüblichen Medikament viele Monate, wenn nicht gar Jahre dauern könne. Insofern dieser überhaupt in die Massenproduktion geht.

So folgt in der Corona-Krise einmal mehr ein großer Dämpfer auf einen kleinen Hoffnungsschimmer. (pm)

