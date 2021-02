Corona-Studie beunruhigt: 45-Jähriger stirbt nach fünf Monaten mit Covid-19 - Virus mutierte mehrfach 

Eine Forschergruppe aus den USA hat einen besonderen Corona-Fall untersucht. Ein Mann litt über fünf Monate lang an einer Infektion. Sein Körper bot dem Virus eine optimale Umgebung.

US-amerikanische Wissenschaftler:innen beobachteten, dass ein Corona-Infizierte nie gesund wurde.

Über 150 Tage blieb er krank und infektiös. Er litt an einer Autoimmunkrankheit.

Es steht der Verdacht im Raum, dem Virus eine perfekte Umgebung für neue Mutationen bieten - weltweit.

München - Viren mutieren aufgrund ihrer recht instabilen Erbgrundstruktur relativ schnell. Während der Corona-Pandemie kann das zu großen Problemen führen. Forschende in den USA haben einen besonderen Fall untersucht, der nahelegt, dass selbst einzelne Menschen unter bestimmten Umständen viele Virusvarianten hervorbringen.

Corona: Mann leidet fünf Monate an Covid-19

Begleitet wurde ein 45-jähriger Mann, der schwer am Antiphospholipid-Syndrom erkrankt ist, einer der häufigsten Autoimmunerkrankungen. Mit hohem Fieber kam er ins Krankenhaus. Dort stellte man eine Corona-Infektion fest. Nach fünf Tagen wurde er entlassen. Doch der Mann wurde nicht richtig gesund. Für fünf Monate habe er lebende, sich vermehrende Viren in sich getragen, erklärte Jonathan Li dem US-Sender NPR. Dieselbe Infektion habe fünf Monate angedauert, stellte der behandelnde Arzt fest. Immer wieder musste der 45-Jährige im Krankenhaus behandelt werden. Er hatte Unterleibsschmerzen, Atemnot und litt unter Müdigkeit.

Im Krankenhaus wurden verschiedenste Behandlungsmethoden angewandt. Der Patient wurde künstlich beatmet und erhielt Remdesivir und einen Antikörper-Cocktail, der einst auch Donald Trump nach seiner Corona-Infektion verabreicht worden war. Nach 154 Tagen, also rund fünf Monaten, starb der 45-Jährige an einem Schock und Atemstillstand.

Corona: Bei einziger Infektionen bildeten sich zahlreiche Virusmutationen im Körper eines Erkrankten

Im Laufe der Erkrankung wurde der Mann immer wieder positiv auf Corona getestet. Bei der Sequenzierung des Erbguts der Viren fiel jedoch auf, dass sich stets neue Varianten im Körper des Patienten bildeten. Gegen diese kamen die Antikörper, die er durch die Infektionen aufgebaut hatte, nicht an. Über zwanzig Varianten stellte die Forschungsgruppe fest. Die Erkenntnisse sind in dem Aufsatz „Persistence and Evolution of SARS-CoV-2 in an Immunocompromised Host“, der im New England Journal of Medicine erschienen ist, festgehalten.

Wie NPR berichtete, wurde nach der Veröffentlichung festgestellt, dass die Varianten, die sich im Körper des amerikanischen Patienten gebildet hatten, denen von anderen Kontinenten ähneln. Daraus leitet sich die Theorie ab, dass das Virus sich in Menschen mit Immunerkrankungen ausprobieren kann. Es mutiert sehr oft und kann sich aus Perspektive des Erregers optimal entwickeln. Dann springt es auf andere Menschen über und kann sich verbreiten.

