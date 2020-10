Corona in Niedersachsen: Polizei löst illegale Feier in Shisha-Bar auf

In Niedersachsen nehmen die Corona-Infektionen zu. Außerdem muss die Polizei bei einer Party in einer Shisha-Bar in Osnabrück eingreifen. Der Ticker.

In Niedersachsen sind mehr als 500 neue Corona-Infektionen diagnostiziert worden.

sind mehr als 500 neue Corona-Infektionen diagnostiziert worden. Die Inzidenz in der Stadt Delmenhorst liegt bei über 140.

in der Stadt liegt bei über 140. Die Polizei muss eine Party in einer Shisha-Bar in Osnabrück auflösen.

+++ 15.48 Uhr: Es war mitten in der Nacht, als die Polizei im niedersächsischen Osnabrück anrücken musste. Der Grund: laute Musik in einer Shisha-Bar. Dort stellten die Beamten fest, dass die Gäste weder den Mindestabstand einhielten noch Maske trugen. Laut Polizei wurde auch ein Verstoß gegen die Maskenpflicht beim Personal festgestellt. Darüber hinaus hatte der Betreiber kein Corona-Hygienekonzept. Demnach enthielten die Besucherlisten keine Angaben über die Gäste.

Corona-Verstöße: Polizei löst Feier in Shisha-Bar auf



Wegen zahlreicher Verstöße gegen Corona-Auflagen hat die Polizei eine nächtliche Feier in einer Shisha-Bar in Osnabrück aufgelöst. Es sei zu lauter Musik getanzt worden, die Gäste hätten ...https://t.co/699mSEM9jl — News Poster (@News__Poster) October 16, 2020

Letztlich blieb den Beamten nichts anderes übrig, als die Personalien der Menschen festzustellen. Obendrein beschlagnahmten sie die Abendkasse mit etwa 2300 Euro. Eine Sprecherin sagte, dass es um eine „präventive Gewinnabschöpfung“ ging. Unbekannt ist noch, wie hoch das Bußgeld durch die Stadt Osnabrück ausfallen wird. Ebenso ist nicht bekannt, wie viele Gäste anwesend waren.

Corona in Niedersachsen: Infektionszahlen steigen auch am 16.10.2020 stark an

Update vom Freitag, 16.10.2020, 13.02 Uhr: Auch am Freitag (16.10.2020) sind die Corona-Zahlen in Niedersachsen wieder deutlich angestiegen. Demnach sind es 532 Fälle mehr im Vergleich zum Vortag geworden. Insgesamt wurden im Bundesland 24.899 Fälle gemeldet. 19.604 Menschen sind genesen. Das sind 278 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 29,7.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (16.10.2020) 24.899 (+532) Geschätzte genese Personen 19604 (+278) Verstorbene Personen (mit Sars-Cov-2) 708 (-1) 7-Tage-Inzidenz 29,7

Corona in Niedersachsen: Infektionszahlen steigen enorm

+++ 16.48 Uhr: Aufgrund der immer weiter steigenden Infektionszahlen haben Bund und Länder sich auf einheitliche Corona-Regeln geeinigt. Diese gelten auch für Niedersachsen. So gelten unter anderem neue Regeln für private Feiern sowie eine erweiterte Maskenpflicht ab einer Inzidenz von 35.

+ In Delmenhorst in Niedersachsen wurden drastische Maßnahmen beschlossen, um Corona einzudämmen. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Corona in Niedersachsen: Die Zahlen am Donnerstag

Update vom Donnerstag, 15.10.2020, 15.05 Uhr: Wieder steigen die Corona-Fallzahlen in Niedersachsen. Wie das Land am Donnerstag (15.10.2020) mitteilt, gibt es derzeit 24.367 bestätigte Infektionsfälle. Das sind 479 Personen mehr als noch am Vortag (14.10.2020).

Zudem gibt es fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Als genesen gelten in Niedersachsen aktuell 19.326 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz ist von 26 leicht auf 27,4 gestiegen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (15.10.2020) 24.367 (+479) Geschätzte genese Personen 19.326 (+230) Verstorbene Personen (mit Sars-Cov-2) 709 (+5) 7-Tage-Inzidenz 27,4

Corona in Niedersachsen: Die Zahlen am Mittwoch

Erstmeldung vom Mittwoch, 14.10.2020, 15.50 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen steigt weiter rasant an. Das ist dem Lagebericht zu Covid-19 vom Mittwoch (14.10.2020) zu entnehmen. Seit Beginn der Pandemie wurden demnach 23.888 bestätigte Fälle gemeldet. Das sind 441 Personen mehr als am Vortag (13.10.2020).

Zudem sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Niedersachsen verstorben. Als vom Coronavirus genesen gelten aktuell 19.096 Personen. Das sind 174 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz ist allerdings auf 26 gestiegen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (13.10.2020) 23.888 (+441) Geschätzte genese Personen 19.096 (+174) Verstorbene Personen (mit Sars-Cov-2) 704 (+2) 7-Tage-Inzidenz 26

DGB ruft Unternehmen zu mehr Homeoffice auf



Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Unternehmen in Niedersachsen angesichts der wieder steigenden Zahl von nachgewiesenen Corona-Infektionen zu mehr Homeoffice aufgerufen. „Jetzt gilt es, ...https://t.co/hBgEHW78cz — News Poster (@News__Poster) October 14, 2020

Corona in Niedersachsen: Delmenhorst ist Infektionsherd – Inzidenz über 150

Außerdem hat die Stadt Delmenhorst am Dienstag (13.10.2020) drastische Maßnahmen verkündet. Das bedeutet konkret: Die Maskenpflicht wird erweitert. Außerdem gibt es ein Zuschauer-Verbot beim Sport. Auch der Regelbetrieb in Kitas wird eingeschränkt. Die Maßnahmen kamen, da Delmenhorst die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am vergangenen Donnerstag (08.10.2020) überschritten hatte. Damit ist die Stadt Risikogebiet. Momentan liegt die Inzidenz laut der Stadt Delmenhorst bei 159,8 (Stand 14.10.2020, 14.15 Uhr).

Übrigens: Gerade findet ein Treffen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin statt. Bei dem Treffen soll über weitere Maßnahmen gegen Corona gesprochen werden. So soll der Bund auf eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie drängen, sobald eine Region die Grenze von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschreitet. Unklar ist noch, wie das in Niedersachsen umgesetzt werden soll und wird. (Von Moritz Serif)