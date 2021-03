Corona in NRW: Schüler kehren vor den Osterferien in die Schule zurück - Auch Shopping wieder teilweise erlaubt

Nordrhein-Westfalen will aus dem Lockdown, mit Tests, Impfen und digitalen Apps. Bei den versprochen kostenlosen Schnelltest hakt es in NRW aber jetzt schon. Alle Infos in unserem News-Ticker.

In ganz NRW ist das Shoppen ab Montag (8. März) wieder erlaubt - doch es gibt Einschränkungen (Update vom 5. März, 13.07).

NRW holt alle Schüler vor den Osterferien in die Klasse zurück (Update vom 5. März, 10.48 Uhr).

Beim Impfen setzt NRW (rund 17,9 Millionen Einwohnern) jetzt aufs Tempo. Bei den kostenlosen Schnelltests für alles Bürger:innen hapert es aber noch (Update vom 5. März, 9.32 Uhr).

Update vom 5. März, 13.07 Uhr: In Nordrhein-Westfalen öffnet der gesamte Einzelhandel ab Montag (8. März). Allerdings gibt es für viele Geschäfte Einschränkungen, teilt das Land mit. Kunden müssen vor ihrem Ladenbesuch einen Termin vereinbaren und ein bestimmtes Zeitfenster beim Shoppen einhalten.

Corona: NRW erlaubt Shopping mit Termin

Diese Regelung sei bei der „stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 100“ in NRW möglich, teilt das NRW-Gesundheitsministerium am 5. März mit. Die Anzahl der Kunden sei jedoch begrenzt.

Schreibwarengeschäfte, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürfen laut Ministerium ohne Termin ab dem 8. März öffnen. Darüber hinaus dürften neben Friseurgeschäften (seit 1. März) und Fußpflege auch alle anderen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr-, Boots- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen.

Ob es weitere Lockerungen in Regionen mit besonders niedrigerer Inzidenz gibt, steht noch nicht fest. Die Landesregierung prüfe laut der Mitteilung derzeit „inwieweit für Kreise und kreisfreie Städte mit einem nachhaltig geringeren Infektionsgeschehen unter Berücksichtigung der Situation in den umliegenden Regionen zusätzliche Öffnungen vorgenommen werden können.“

Nach vier Monaten Lockdown bereiten sich auch die Zoos in NRW auf die Öffnung vor. Unter Auflagen wie vorherige Terminbuchung und sichergestellte Rückverfolgung soll dies am Montag laut Ministerium möglich sein. Der Kölner Zoo wird voraussichtlich am 12. März öffnen, berichtet die Rheinische Post.

Corona in NRW - Diese Geschäfte dürfen ohne Termin ab dem 8. März öffnen

Schreibwarengeschäfte

Buchhandlungen

Blumengeschäfte

Gartenmärkte

Corona: NRW holt vor den Osterferien alle Schüler zurück

Update vom 5. März, 10.48 Uhr: Alle Schüler und Schülerinnen in NRW kehren vor den Osterferien in die Schule zurück. Ab dem 15. März sollen die Schüler:innen weiterführender Schulen zumindest tageweise in die Klasse zurück. Geplant sei vorerst bis zu den Osterferien ein Unterricht bei halbierter Klassenstärke im Wechselmodus, schrieb das NRW-Schulministerium am Freitag in einer Mail an die Schulen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Kein Schüler solle dabei länger als eine Woche ohne Präsenzunterricht zu Hause lernen müssen. Die Osterferien beginnen in NRW am 29. März.

Corona in NRW - Kostenlose Schnelltests noch Mangelware

Update vom 5. März, 9.32 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nimmt an diesem Freitagmorgen auf der Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler teil.

„Jeder 4. in Deutschland wird in Nordrhein-Westfalen geimpft“, sagte NRW-Minister Laumann. Das Land stehe damit vor einer großen Herausforderung beim Thema Impfen. Zwar sei es gelungen die Pflegeheime durch die Impf-Aktion zu schützen, doch es gebe auch Menschen unter 80 Jahren, die Risikopatienten seien. Hausärzte sollen in NRW schon Ende März mit der Impfung von chronisch Kranken beginnen.

Bei den kostenlosen Schnelltests in NRW hakt es noch. „Wir können nächste Woche nicht allen Bürgern in Nordrhein-Westfalen ein Angebot machen“, räumte Gesundheitsminister Laumann ein. Um das zu schaffen, müssten viele Drogerieketten und Apotheken in die Infrastruktur eingebunden werden. Hier finden Sie den Live-Ticker zur Pressekonferenz.

„Die Freigabe des Impfstoffes von AstraZeneca an über 65-Jährige hat mich glücklich gemacht“, sagte der CDU-Politiker Laumann. Im Kölner Stadt-Anzeiger stellte der NRW-Gesundheitsminister seinen Impfplan vor.

„Nach bisherigen Planungen wollen wir im März insgesamt 756.600 Dosen von AstraZeneca (Erstimpfungen) und 620.000 Dosen von Biontech (Erst- und Zweitimpfungen) verimpfen“, so der Gesundheitsminister. „Bis April rechnen wir mit insgesamt mehr als zwei Millionen Erstimpfungen. Wenn wir im zweiten Quartal noch den Impfstoff von Johnson&Johnson bekommen, werden wir perspektivisch einen weiteren Impfstoff haben, der für die Verimpfung im häuslichen Bereich gut geeignet ist und nur einmal geimpft werden muss“, sagte Laumann.

Update vom 4. März, 10.13 Uhr: Wie sehen die aktuellen Corona-Beschlüsse für NRW aus? Ministerpräsident Armin Laschet informiert den NRW-Landtag über die neuen Maßnahmen. Beim Thema Inzidenz gibt es Zwischenrufe aus dem Plenum. Laschet räumt ein, dass es viele Hotspots in NRW gebe, beispielsweise in Solingen, in Düren und Hagen.

„Wo leben wir denn?!“ Laschet verkündet neuen Corona-Plan für NRW - und neue Lockerung für Kinder

Öffnungsschritte seien möglich, weil es auch gelungen sei eine Art „Schutzmauer um Pflegeeinrichtungen“ zu erstellen. Beim Impfen müsste das Tempo weiter erhöht werden, betont Laschet. Der Plan sei von den jetzigen 70.000 auf mindestens 100.000 Impfungen pro Woche zu kommen. „AstraZeneca ist ein exzellenter Impfstoff“, sagt Laschet. Anfang April steigen hier die Lieferzahlen deutlich an und könne dann in großen Mengen verimpft werden. Dafür dass einige Menschen diesen Impfstoff ablehnen habe er kaum Verständnis: „Wo leben wir denn?!“ AstraZeneca sei nach Studien aus Großbritannien besser als Biontech.

Zum Thema kostenlose Schnelltests ab Montag (8. März) kündigt Laschet eine Sondersitzung am Samstag an. Es sei eine riesige logistische Aufgabe eine Infrastruktur für die Tests aufzubauen und gleichzeitig das Impfen zu beschleunigen. Digital solle zudem die Kettenverfolgung, sonst Ländersache, einheitlich für alle Bundesländer geregelt werden. „Gleiche App für alle“ solle es geben und diese mit der Software Sormas verknüpft werden.

In schnellen Schritten skizzierte Laschet die Öffnungsschritte für NRW auf. Verwies darauf, dass schon ab dem 8. März das sogenannte „Click und Meet“ - im Einzelhandel bei einer Inzidenz von unter 100 möglich wäre.

Applaus erntet der Ministerpräsident für die Lockerungen bei Kinder im Sport. Wenn, die Kinder einmal pro Woche getestet werden, sehe er kein Hindernis, dass bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren miteinander spielen könnten.

Laschet zeigte sich sehr zufrieden mit den Corona-Gipfel-Beschlüssen. Seine Haltung im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird am Ende seiner Rede deutlich: „Ideen das Virus auf null zu bringen, ist nicht realistisch, wir müssen lernen mit dem Virus zu leben.“ Damit spricht sich Armin Laschet entschieden gegen Forschende wie die Virologin Melanie Brinkmann vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum aus. Die Hoffnung, man könne „mit einer Inzidenz von knapp unter 50 Maßnahmen lockern und dabei das Virus im Zaum halten“, sei „fatal“, sagte Brinkmann dem Spiegel Anfang Februar. „Mit diesem Kurs haben wir keine Chance. Die Zahlen würden sofort wieder steigen.“

Update vom 4. März, 7.20 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat angesichts des von Bund und Ländern vereinbarten Stufenplans für Lockerungen in der Corona-Krise von einem „Perspektivwechsel“ gesprochen. „Wir dürfen nicht nur auf Inzidenzwerte schauen“, sagte Laschet in der Nacht zum Donnerstag in Düsseldorf.

Es gebe eine Abkehr vom pauschalen Schließen, hin zu einer „fokussierten, kontrollierten Sicherheit“. Das mutierte Virus breite sich weiter aus. „Wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben“, betonte Laschet. Entscheidend seien jetzt die drei Elemente Impfen, Testen und die digitale Nachverfolgung von Infektionsketten etwa durch die Luca-App.

„Viele Menschen sind müde, sind erschöpft von der Pandemie“, betonte der CDU-Bundesvorsitzende. Er verwies auf die psychologischen, ökonomischen und sozialen Schäden. Gastronomen, Kulturschaffende und andere Selbstständige litten, weil sie seit Monaten ohne Umsatz dastehen. Auch der Einzelhandel leide massiv. Gar nicht abzuschätzen seien auch die möglichen Langzeitfolgen für Kinder, die seit Monaten nicht in der Schule waren.

+ Corona in NRW: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) spricht vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch von einer „vorsichtigen Lösung“. © Sascha Steinbach/afp

Corona in Deutschland: Vier weitere Mitarbeiter des Innenministeriums offenbar infiziert

Update vom 3. März, 21.04 Uhr: Vier weitere Mitarbeiter des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen haben sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus einem Bericht des Kölner-Stadt-Anzeigers hervor. Zuvor wurde bereits von zehn Fällen aus dem Umfeld von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) berichtet. „Die vier weiteren Mitarbeiter stammen aus einem Referat der Polizeiabteilung des Ministeriums“, die an einer Besprechung mit dem Minister teilgenommen hatten. Die betroffenen Beamten seien jedoch „inzwischen bereits wieder genesen und im Dienst.“

Corona in NRW: Laschet und Söder geraten bei Corona-Gipfel aneinander

Update vom 3. März, 18.53 Uhr: Kontroverse Diskussionen gibt es beim aktuell stattfindenden Corona-Gipfel nach Informationen von Merkur.de wohl vor allem zwischen dem NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet und seinem bayerischen Kollegen Markus Söder. Letzterer hatte sich demnach dafür ausgesprochen Hausärzte sofort in die Impfstrategie zubinden. Eine Entscheidung die Laschet wohl lieber noch aufschieben will, weswegen Söder dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen mangelndes Vertrauen in die Hausärzte vorwarf.

Laschet soll daraufhin gesagt haben, wenn man heute darüber sprechen würde, dass System für Hausärzte zu öffnen, „dann haben wir die morgen am Hals.“ Am Ende soll die Runde sich auf einen Kompromiss geeinigt haben und einen Zeitraum nach Ostern anpeilen.

Laschet deutet neue Corona-Strategie in NRW an: „Das ist der Wechsel, den wir heute machen“

Update vom 3. März, 15.18 Uhr: Der Corona-Gipfel hat begonnen. Kanzlerin Angela Merkel und die Chefs der Bundesländer beraten welche Lockerungen möglich sind. Steht Ostern auf der Kippe? An diesem Mittwoch soll eine Öffnungsstrategie verabschiedet werden. Doch am Ende sollen die Länder über die einzelnen Maßnahmen entscheiden. Grundsätzlich steht eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März an. Nichtsdestotrotz soll es Lockerungen geben. Sonderregeln bei den Kontaktbeschränkungen über Ostern wird es wohl keine geben. Dafür sollen ab dem 8. März mehr Kontakte möglich sein.

Nach dem Treffen wird NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Maßnahmen für sein Bundesland verkünden. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Update vom 3. März, 11.53 Uhr: „Nicht leichtfertig werden, weiter die Regeln einhalten, aber nicht alles pauschal schließen. Das ist der Wechsel, den wir heute machen“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Deutet der CDU-Vorsitzende damit tatsächlich einen Kurswechsel in der Corona-Strategie an?

„Das wird heute ein bedeutender Schritt sein, weil wir nicht nur auf den totalen Lockdown setzen, sondern weil wir neue Mittel hinzunehmen.“ Und das seien Tests, Impfungen und digitale Lösungen, um „in bestimmten Bereichen auch wieder Grundrechte in Kraft zu setzen“. Tests an Schulen, in Kitas und Unternehmen sollen ausgeweitet werden, kündigte Laschet an. Noch wichtiger seien Impfungen.

„Hier brauchen wir viel mehr Tempo, sowohl mit Biontech als auch mit AstraZeneca.“ Zudem sei bislang zu wenig über digitale Lösungen gesprochen worden - beispielsweise über Apps, mit denen in Restaurants eingecheckt werden kann und im Falle einer Ansteckung Infektionsketten nachverfolgt werden könnten.

Der Blick auf starre Infektionszahlen bei Öffnungsschritten lehnt der NRW-Ministerpräsident ab. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 könnten Gesundheitsämter Infektionsketten nachvollziehen, wenn es mehr Personal und besseren digitalen Möglichkeiten gäbe.

„Dann ist auch die Botschaft: Wir sind vorsichtig. Aber wir können öffnen und zurückkehren zum verantworteten Leben“, betont Laschet im ARD.

Corona in NRW: Lockdown bis Osterferien? Gastro geknickt - Köln stark getroffen

Update vom 3. März, 9.10 Uhr: Gibt es Lockerungen in NRW? Bis zu den Osterferien in NRW ist eine Verlängerung des Lockdowns geplant. So heißt es in einer gemeinsamen Beschlussvorlage von Bund und Ländern. Besonders die Gastronomie wäre davon betroffen.

Die Gastronomie dürfte nach dem Entwurf erst in einem vierten Öffnungsschritt - verbunden mit Auflagen im Außenbereich - öffnen. Der nordrheinische Hotel- und Gaststättenverband hat gedroht, dagegen zu klagen, berichtet der WDR. Der Plan sei inakzeptabel, teilte der Dehoga Nordrhein demnach mit. Man wolle eine Kanzlei mit einer entsprechenden Klage beauftragen.

Die aktualisierte Beschlussvorlage am Mittwoch skizziert jetzt einen fünfstufigen Öffnungsplan für den Weg aus dem Lockdown, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die neu hinzugefügte fünfte Stufe sieht nun vor, Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 50 Menschen zuzulassen; Voraussetzung dafür soll sein, dass die 7-Tage-Inzidenz nach Inkrafttreten der vorherigen Stufe 14 Tage lang unter 35 bleibt.

Auch in der neuen Vorlage bleibt es dabei, dass die Länder die Entscheidung über die Öffnungsschritte fällen. Die Öffnungen können dann landesweit oder regional erfolgen. Bisher sollten aber Öffnungen nur erfolgen, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Nun zeichnet sich ab, dass trotz Werten über einem 35er-Inzidenzwert begrenzte Lockerungen möglich sein sollen. Lockerungen sind auch bei einer Inzidenz bis 100 im Gespräch.

Die Wocheninzidenz in NRW liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) aktuell bei 63,8. Lokal sind die Unterschiede enorm: Köln (77,6), Düsseldorf (51,9) sowie im Märkischen Kreis (124,6) liegen über dem NRW-Schnitt. Besonders niedrig dagegen ist die Inzidenz in Münster (32,7), Bielefeld (31,4) sowie im Kreis Coesfeld (30,4).

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten ab 14.00 Uhr (3. März) darüber, wie es mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weitergehen soll.

Bund und Länder Beschlussentwurf sieht fünf Öffnungsschritte vor

1. Öffnungsschritt: Schulen und Friseure

2. Öffnungsschritt: Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Eventuell körpernahe Dienstleistungen und Fahrschulen mit Corona-Test.

3. Öffnungsschritt: Einzelhandel, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten geöffnet werden und kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Außenbereich. Zwischenstufe könnten bei noch etwas höheren Inzidenzen möglich sein, etwa mit „Click and meet“-Angeboten im Handel.

4. Öffnungsschritt: Außen-Gastronomie, Theater, Konzerthäuser und Kinos, sowie für Kontaktsport im Freien und kontaktfreien Sport in Hallen.

5. Öffnungsschritt: Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 50 Menschen zuzulassen; Voraussetzung dafür soll sein, dass die 7-Tage-Inzidenz nach Inkrafttreten der vorherigen Stufe 14 Tage lang unter 35 bleibt.

Notbremse: Die Notbremse soll gezogen werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über hundert steigt, heißt es in dem Entwurf. Dann sollen „ab dem zweiten darauffolgenden Werktag“ die bislang gültigen Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten.

Corona in NRW - Laschet setzt auf Corona-Tests

Update vom 2. März, 15.24 Uhr: „Testen, testen, testen“ ist nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) neben dem Impfen die Botschaft bei der Pandemiebekämpfung für die nächsten Monate. „Denn wir werden in den nächsten Monaten in Deutschland Millionen an Tests und Selbsttests benötigen, um mit dem Virus, um mit der Pandemie zu leben“, sagte der CDU-Bundeschef am Dienstag nach dem Besuch eines mittelständischen Herstellers von Schnelltests in Moers.

Welche Corona-Maßnahmen werden in NRW gelockert oder verlängert? Vor dem Corona-Gipfel am 3. März betonte NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU), dass es mehrere Bausteine gebe. Ein Baustein bleibe der Inzidenzwert. „Aber wir haben heute viel mehr Möglichkeiten als vor einem Jahr.“ Das Testen sei ein weiterer wichtiger Baustein.

Corona-Impfstoffdosen bleiben liegen - NRW-Stadt ergreift Initative

Update vom 2. März, 15.20 Uhr: Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca bleibt in vielen Impfzentren im Kühlschrank liegen. Die Stadt Krefeld (NRW) nimmt das nun selbst in die Hand - und impft jetzt ohne Rücksicht auf Priorisierung.

Krefeld beginnt schon an diesem Dienstag Beschäftigte in Grundschulen und Kitas zu impfen. Sechs Tage vor dem regulären Impfstart in NRW am kommenden Montag (siehe Erstmeldung). Zuvor hatte die Stadt Schulen und Kindertagesstätten für den „Sonderimpftag“ angeschrieben.

„Der Rücklauf ist sehr groß“, teilte Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen am Montag mit. Sie sei sehr zuversichtlich, dass sehr große Mengen verimpft werden können.

Die überraschende Sonder-Impfaktion wurde möglich, weil Krefeld rund 1200 AstraZeneca-Impfdosen kurzfristig zugesagt worden waren. Diese Dosen waren dem Land NRW zugeteilt und übriggeblieben.

Corona in NRW: Bundesland erhöht Tempo beim Impfen - diese Gruppen sind als Nächstes dran

Erstmeldung vom 2. März 2021

Düsseldorf - Ab sofort können Beschäftigte in allen Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen geimpft werden, teilt das NRW-Gesundheitsministerium mit. Die Corona-Impfaktion für Kita-Erzieher, Lehrer und Polizisten soll am 8. März beginnen.

+ Corona: NRW-Gesundheitsminister Karl Laumann (CDU) drängt beim Impfen aufs Tempo. © Federico Gambarini/afp

Corona-Impfaktion in NRW

„Wir erreichen hiermit einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen das Coronavirus: die breite Impfung der Menschen mit einer hohen Impfpriorisierung“, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Wir setzen dabei unsere Strategie fort, insbesondere infektionsgefährdete und verletzliche Gruppen zu impfen. Unser Ziel – neben dem Schutz der Geimpften – ist es dabei, den uns zur Verfügung stehenden Impfstoff zügig zu verimpfen.“

Es dürfe kein Impfstoff „verkommen“, so der Minister zur aktuellen Debatte über die Beschleunigung der Impfungen und den Astrazeneca-Impfstoff, der teils übrig bleibe, wie der WDR berichtet. Man solle „nach gesundem Menschenverstand“ mit übrig gebliebenem Impfstoff umgehen - wenn möglich aber priorisierte Menschen impfen.

Das Ministerium hat Kommunen bereits am Freitag gebeten folgenden Personengruppen ein Impfangebot zu unterbreiten:

ambulant tätiges medizinisches Personal mit regelmäßigem und unmittelbaren Patientenkontakt. Hierzu gehören zum Beispiel (Zahn-)Ärzte, deren medizinisches Praxispersonal, Heilmittelerbringer sowie Hebammen



Personen, die im Öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sind



Personal von Blut- und Plasmaspendediensten



Personal in SARS-CoV-2-Impf- und Testzentren

Corona in NRW - Impfstart für folgende Gruppe ab 8. März

Der Impfstart für Polizisten ist nach den Plänen der Landesregierung in NRW ebenfalls für den 8. März vorgesehen. Das geht aus einem Impferlass des Gesundheitsministeriums an die Kommunen von Montag hervor. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa geht es um 36.000 Polizisten mit direktem Personenkontakt. Daneben geht es um diese Gruppen:

Kitabetreuerinnen und -betreuer, Kindertagespflegepersonen



Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Förder- und Sonderschulen



Polizisten mit direktem Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern – angefangen mit den Mitgliedern der Einsatzhundertschaften



Personal, Bewohner und Beschäftigte der Werkstätten für behinderte Menschen und in besonderen Wohnformen

Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass insgesamt über 750.000 Menschen dem obengenannten Personenkreis angehören. Im Bereich Schule und Kita richtet sich das Impfangebot an 275.000 Menschen, im ambulanten medizinischen Bereich etwa 300.000 Personen und 150.000 Menschen in der Eingliederungshilfe. Die Impfungen sollen sowohl in den Impfstellen der Impfzentren als auch über mobile Teams in den Einrichtungen vor Ort verabreicht werden.

Corona-Impfungen in NRW - Starttermin für über 70-Jährige noch offen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich vor einer Woche darauf geeinigt, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und Kita-Erzieher in der Impfreihenfolge von der dritten in die zweite Gruppe hochzustufen. Zur Gruppe zwei zählen außerdem viele chronisch Kranke und über 70-Jährige sowie auch Polizisten.

„Ich gehe davon aus, dass wir spätestens im Mai mit der Impfung der Über-70-Jährigen beginnen können“, teilte der NRW-Gesundheitsminister Laumann mit. Der Beginn der Impfungen der Ü70-Jährigen hänge maßgeblich von der Verfügbarkeit von Biontech-Impfstoff und dem Impffortschritt der über 80-Jährigen ab.

In den nächsten Wochen sollen zudem „so schnell wie möglich“ die Impfungen von „schwer pflegebedürftigen Personen in der eigenen Häuslichkeit“ starten. Dabei werden Ärzte der Impfzentren die Impflinge abfahren oder Impfungen über die Hausärzte der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert.

Corona-Impfungen in NRW

In NRW sind bisher insgesamt 1.311.95 Impfdosen verimpft worden, ist auf der Webseite des Landes zu lesen. Davon haben 895.128 Menschen eine Erstimpfung und 416.823 eine Zweitimpfung erhalten (Stand: 2. März 2021). Vom AstraZeneca-Impfstoff wurden laut Robert-Koch-Institut 122.910 Dosen verimpft. Übrigens: Kein anderes Bundesland hat davon mehr verimpft. Die Impfquote liegt in NRW bei 2,3.

Personen unter 65 Jahren erhalten regelhaft den Impfstoff von AstraZeneca. Das Land weicht zudem von seiner vorsichtigen Haltung ab und verschiebt die zweite Impfung der Dosis auf einen Abstand von zwölf Wochen (zuvor neun Wochen). Das Ministerium verweist auf „medizinische Erkenntnisse“. In unserem News-Ticker halten wir Sie über das Thema Corona in Deutschland auf dem Laufendem.

Corona-Lage in NRW

In NRW gibt es derzeit 25.700 aktive Corona-Fälle, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 64,3. Deutschlandweit liegt der Wochenwert bei 65,4.

Die Corona-Lage in den Städten und Kreisen ist unterschiedlich. Die Stadt Düsseldorf hat am vergangenen Wochenende ein Verweilverbot erlassen und das Herumstehen und -sitzen am Rhein untersagt.

Aktuelle Corona-Fallzahlen in NRW (Stand: 2. März 2021)

Corona-Fälle in NRW bisher haben sich 533.859 Menschen in NRW nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert Corona-Todesfälle in NRW 13.141 Menschen in NRW starben bislang mit oder an einer Corona-Infektion Bislang genesene Personen etwa 495.000 Menschen haben eine Infektion überstanden 7-Tage-Inzidenz in NRW 64,3

