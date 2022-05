Österreich hebt alle Einreisebeschränkungen auf – das gilt ab der nächsten Woche

Von: Christina Denk

Teilen

Bislang waren für die Einreise nach Österreich noch teilweise ein Nachweis und Registrierung nötig. Ab dem 16. Mai fällt all das weg. © Rolf Poss/Imago

Ab dem 16. Mai können Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte wieder ohne Einschränkungen nach Österreich einreisen. Was dann gilt und was im Nachbarland noch zu beachten ist.

Wien - Ob Wien, Salzburg oder in die Berge: Für viele Deutsche ist Österreich das perfekte Land für einen kurzen Urlaub in der Nähe. Der spontane Ausflug könnte bald noch einfacher werden. Österreich streicht ab Montag, den 16. Mai, alle Einreisebeschränkungen.

Österreich streicht alle Corona-Einreisebeschränkungen: Nachweisfreie Einreise ab Montag

Wo bislang noch ein Test-, Impf- oder Genesenenzertifikat benötigt wurde, heißt es bald wieder freie Fahrt. Wie das Gesundheitsministerium Österreichs mitteilt, gilt ab dem 16. Mai „keine Nachweis-, Registrierungs- oder Quarantänepflicht mehr.“

Ausgenommen von dieser Regelung sind „Staaten und Gebiete mit sehr hohem epidemiologischen Risiko.“ Derzeit ist jedoch kein Staat von Österreich in dieser Kategorie eingestuft. Nachdem die Corona-Einreisebeschränkungen fallen, sollte man eine Pflicht dennoch nicht vergessen: Die „Pickerl“-Pflicht. Die Vignette gibt es mittlerweile auch digital.

Corona in Österreich: FFP2 und 3G – Diese Regelungen gelten im Nachbarland

Mitte April hatte Österreich bereits die Regelungen im Land selbst gelockert. Seitdem gelten ähnliche Regelungen, wie auch in den Bundesländern Deutschlands.

Das Tragen einer FFP2-Maske ist laut Gesundheitsministerium weiterhin verpflichtend in geschlossenen Räumen von:

ist laut Gesundheitsministerium weiterhin verpflichtend in geschlossenen Räumen von: Kranken- und Alteneinrichtungen

Öffentlichen Verkehrsmitteln und Haltestellen

Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels

Verwaltungsbehörden

Einrichtungen zur Religionsausübung (außer diese werden zwecks einer religiösen Zusammenkunft betreten)

In allen anderen geschlossenen Räumen wird das Tragen der FFP2-Maske empfohlen. Die 3G-Regel gilt darüber hinaus ebenfalls nur noch in Gesundheitseinrichtungen.

Inzidenztechnisch steht Österreich ähnlich da, wie Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bundesweit am Samstag (14. Mai) laut Covid19-Dashboard bei 362,3 (Vergleich Deutschland: 477,0). Wien verzeichnet als Hauptstadt mit einer Inzidenz von 467,3 weiterhin die meisten registrierten Fälle im Land. Egal ob Wien oder in den Bergen: Unabhängig von Corona ist auch beim Kurztrip, vor allem beim Wandern, Vorsicht weiterhin ratsam. Eine Urlauberin wollte in Österreich jüngst eine Abkürzung nehmen und versank bis zur Brust im Schlamm. (chd)