Corona in Österreich: Lage an Schulen spitzt sich zu – Mehr als 1000 Klassen in Quarantäne

Von: Michelle Brey

In Österreich stehen über 1000 Klassenzimmer leer. Hintergrund ist die Corona-Lage. © Armin Weigel/dpa

Die Coronavirus-Lage in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf. Besonders in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen ist die Inzidenz immens hoch.

Wien/München - Die 7-Tage-Inzidenz in Österreich steigt weiter an, auch die Zahl der Neuinfektionen schießt in die Höhe. Am Mittwoch (9. März) wurde ein Rekordwert seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Kurz zuvor waren am 5. März nahezu alle Corona-Regeln aufgehoben worden. Die Lage in Deutschlands Nachbarland scheint sich erneut zuzuspitzen. Auch ein Blick auf Österreichs Schulen bereitet Sorgen.

Coronavirus in Österreich: Überblick über die aktuellen Fallzahlen und Kennwerte

Coronavirus-Neuinfektionen: 38.060 (Stand: 13. März)

7-Tage-Inzidenz: 3.293,1 (Vorwoche: 2.402,0)

Impfquote: 72,7 Prozent der Bevölkerung in Österreich ist vollständig geimpft (hierfür werden in der Regel zwei Impfungen benötigt). 55,8 Prozent haben zusätzlich eine Booster-Impfung erhalten, 75,3 Prozent sind mindestens einmal geimpft worden.

Patienten im Krankenhaus: 2.797 (davon befinden sich 187 auf der Intensivstation)

(davon befinden sich 187 auf der Intensivstation) Infizierte seit Beginn der Pandemie: 3.153.927

Einwohner in Österreich: 9.043.072

(Quelle: Bundesministerium Österreich, Stand: 12. März 2022)

Österreich: Coronavirus-Lage sorgt für Ausnahmezustand an Schulen - „Durchseuchung“

Der Anstieg der Neuinfektionen und Inzidenzen wirkt sich erneut auch auf die Schulen in Österreich aus. So sagte Thomas Bulanz, Volksschullehrervertreter, laut oe24.at: „Die Durchseuchung der Schulen schreitet stetig voran. Die Unterrichtsqualität ist immer schwerer aufrechtzuerhalten.“ Ausfälle von Lehrkräften könnten ebenfalls nicht immer kompensiert werden. Die Corona-Belastung habe „an Schulen einen neuen Gipfelpunkt erreicht“.

Auch ein Blick auf die 7-Tage-Inzidenzen der betroffenen Altersgruppen untermauert diese Sichtweise. Schon am 5. März lag die Inzidenz in der Altersgruppe der fünf- bis 14-Jährigen bei über 4.000. Mit Stand vom 12. März erreichte sie einen Wert von 5.077,9. In der Altersgruppe der 15-24-Jährigen, von denen ebenfalls noch ein Anteil die Schule besucht, lag der Wert am 12. März bei 5.198,8 (Vorwoche: 3.108,8).

Corona in Österreich: Über 1.000 Klassen in Quarantäne

Wie oe24.at berichtete, waren 1.025 Klassenzimmer am Freitag (12. März) leer. Demnach stellte Wien mit 425 die meisten Klassen in Quarantäne, darauf folgten das Burgenland mit 170 Klassen und Niederösterreich mit 120. Gegenüber der Zeitung sagte Bulant: „Wir haben keine Kapazitäten mehr: Manche 6-Jährige sind auf dem Entwicklungsstand von 3-Jährigen.“

Der Schulsprecher der GRG 6 Rahlgasse (Gymnasium in Wien), Mati Randow, sprach sich gegenüber oe24.at für ein allgemeines Distance Learning aus. „Wenn das nicht Durchseuchung ist, weiß ich nicht, was es ist“, sagte er mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation. Randow hatte sich während der Corona-Pandemie immer wieder mit offenen Briefen an die österreichische Regierung gewandt.

Indes scheint eine Entspannung der Corona-Lage auch in Deutschland zunächst vorüber. Seit mehreren Tagen steigt die Inzidenz auch hierzulande wieder stetig an. Alle Informationen zu den Corona-Entwicklungen in Deutschland finden Sie in unserem Live-Ticker. (mbr)