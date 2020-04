Coronavirus: Hoffnungsschimmer in Österreich - Minister warnt dennoch: „Ziele absolut noch nicht erreicht“

Das Coronavirus breitet sich in Österreich mittlerweile langsamer aus - aber die Krise ist noch lange nicht überstanden. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Das Coronavirus* breitet sich weltweit aus.

In Österreich bestehen strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Epidemie, das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird jetzt Pflicht.

Kanzler Sebastian Kurz informiert am Montag über den weiteren Plan.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die bisherigen Corona-News aus Österreich. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen.

Update um 15.55 Uhr: Ein Hoffnungsschimmer in Österreich. Erstmals ist die Zahl der von Covid-19 genesenen Menschen innerhalb von 24 Stunden schneller gestiegen als die Zahl der bestätigten Neuinfektionen.

Stand Samstag, 8 Uhr, gab es 11.525 bestätigte Coronavirus-Fälle, was einem Anstieg von 354 entspricht. Dies bestätigte das Gesundheitsministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur. Von der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 genesen waren mit Stand Samstag, 9.30 Uhr, insgesamt 2507 Menschen - das sind 485 mehr als am Vortag.

Coronavirus: Hoffnungsschimmer in Österreich - Minister warnt: „Ziele absolut noch nicht erreicht“

Damit bestätigte sich auch am Samstag der positive Trend beim Kampf gegen das Coronavirus in Österreich. In den vergangenen Tagen war die tägliche Steigerungsrate bei den bestätigten Infektionen deutlich gesunken und lag zuletzt unter fünf Prozent. Dennoch warnte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne vor verfrühter Freude und zu viel Optimismus.

„Wir haben unsere Ziele absolut noch nicht erreicht. Aber wir sehen, dass wir sie - wenn alle weiter zusammenhalten und mitmachen und konsequent bleiben - erreichen können“, sagte er am Samstag laut einer Mitteilung.

Sei dem 16. März ruht das öffentliche Leben in Österreich weitgehend. Die Ausgangsbeschränkungen gelten noch bis Ostermontag.

Corona in Österreich: Neue Schutzmaske für Gesundheitspersonal - Massenproduktion beginnt

Update um 13.58 Uhr: Mehrere Firmen haben in Österreich gemeinsam eine Schutzmaske für das Gesundheitspersonal entwickelt, um den Corona-bedingt hohen Bedarf an Masken decken zu können und unabhängiger vom Weltmarkt zu werden. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) teilte am Samstag in Wien mit, dass die Produktion innerhalb weniger Tage zunächst auf 100.000 Stück pro Tag und im nächsten Schritt auf 500.000 Stück pro Tag hochgefahren werden könne. Dazu würden allerdings mehrere hundert Näherinnen gesucht.

Corona in Österreich: Firmen aus dem Land produzieren FFP2-zertifizierte Masken nun selbst

Da die neue Maske 95 Prozent aller Viren abhalte, sei sie FFP2-zertifiziert. Sie schütze daher auch den Träger vor einer Ansteckung - anders als der Mund-Nasen-Schutz, der seit Mittwoch in österreichischen Geschäften am Eingang an die Kunden ausgeteilt wird. Die Produktion der Schutzmasken vor Ort ist laut Schramböck wichtig, da die Qualität auf dem Weltmarkt teils sehr unterschiedlich sei. Diesbezüglich betonte Schramböck auch, dass das Coronavirus ein „Weckruf für Gesamteuropa“ sei. „Nämlich ein Weckruf, dass wir wieder mehr in Europa produzieren sollten, auch in der Pharma-Industrie.“

Der Bedarf an Schutzmasken liege in Österreich für vier Wochen bei zwölf Millionen Stück. Für das eigens entwickelte Modell werde auch an einer Möglichkeit der Wiederverwendung gearbeitet. Die Produktion sei aktuell bereits mit 15.000 Stück pro Tag angelaufen.

Update vom 4. April, 10.34 Uhr: Die aktuellen Coronavirus-Zahlen in Österreich zeigen: Das Virus breitet sich dort mittlerweile langsamer aus - besiegt ist es aber noch lange nicht. Um 10 Uhr waren laut einem Bericht des österreichischen Nachrichtenportals oe24.at 11.589 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Österreichweit sind außerdem 168 Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben (Stand 9.30 Uhr). Die Infektionen konzentrieren sich innerhalb Österreichs besonders auf Tirol (2633).

Corona in Österreich: Immer mehr Infektionen in Senioren- und Pflegeheimen

Wie auch in Deutschland werden in Österreich Coronavirus-Infektionen in Senioren- und Pflegeheimen zunehmend zum Problem. So sind in Wien 54 Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen an Covid-19 erkrankt und zwei Patienten nach einer solchen Erkrankung gestorben. Bei 24.000 betreuten Menschen sei die Zahl der Infektionen allerdings noch sehr gering, sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Gespräch mit oe24.at. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Senioren- und Pflegeheimen leisten wirklich sensationelle Arbeit“, betonte Hacker.

Österreichs Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) wies darauf hin, dass sein Ministerium die einzelnen Zahlen aus den Senioren- und Pflegeheimen der Bundesländer nicht bekämen. Das sei eben Ländersache, sagte er. „Allerdings erfahren wir sehr wohl, wo sich Cluster bilden, die gefährlich werden könnten.“ Demnach wären aktuell Seniorenheime in Oberösterreich und in der Steiermark besonders betroffen.

Corona in Österreich: Baldige Lockerung des aktuellen Notbetriebs ist möglich

Update vom 3. April, 22.35 Uhr: Schon recht früh in der Corona-Krise hat Österreich seine Grenzen zu Italien dicht gemacht. Der südliche Nachbar ist bekanntlich besonders schwer durch die Coronavirus-Pandemie betroffen, auch wirtschaftlich, weswegen Ministerpräsident Giuseppe Conte beharrlich um Eurobonds wirbt.

Die deutsche Bundesregierung lehnt diese jedoch entschieden ab

Update vom 3. April, 16.00 Uhr: In Österreich zeichnet sich nach den letzten Entwicklungen eine Lockerung des aktuell geltenden Notbetriebs ab. Wie der Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem Nationalrat mitteilte, würde man die Zahlen am Wochenende genau betrachten und anhand dessen über einen späteren Stufenplan informieren.

Zum Stufenplan meinte Kurz, „wir werden bei diesen Schritten mit dem Handel beginnen.“ Behutsam und schrittweise soll die Rückkehr zur Normalität somit erfolgen, dabei seien Masken- und Abstandspflicht sicher Teil der neuen Konsumkultur. Bis zum 13. April gelten die Verordnungen zur Eindämmung der Coronavirus-Verbreitung* in Österreich.

Corona in Österreich: Kurz und seine Regierung genießen historisch hohes Vertrauen

Die Überlastung des Gesundheitswesens erwartet die Regierung nicht, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die aktuelle Zahl der registrierten Infektionen liegt in Österreich bei rund 11.500, Experten zufolge soll die Zahl bis kommenden Freitag um 3500 Infizierte steigen. Erwartet werden schätzungsweise 800 bis 1200 Krankenhaus-Patienten, hinzu kommen rund 300 Patienten, die intensivmedizinische Behandlung benötigen. Damit wären die Kapazitätsgrenzen bei weitem nicht erreicht.

Das Vertrauen in die Arbeit der Regierung von ÖVP und Grünen ist groß, so die Bevölkerung. „Der aktuelle Vertrauensindex erbringt die höchsten Vertrauenswerte, die jemals gemessen wurden“, stellte Wolfgang Bachmayer, Chef des Meinungsforschungsinstituts OGM, fest. Dem Institut zufolge halten 74 Prozent der Österreicher zu Kanzler Kurz, der bisher höchste Wert seit Beginn der politischen Karriere des 33-Jährigen. Dies bedeutet eine Steigerung von 32 Prozent im Vergeich zum Januar, Anschober konnte seine Werte um 49 Prozent steigern. „Die Bevölkerung rückt näher zusammen und folgt motiviert den Anweisungen der politischen Führung, um das Virus als gemeinsamen unsichtbaren Feind zu besiegen“, beobachtet Bachmayer.

Corona-Panne in Österreich: Virus breitet sich weiter aus - Ischgls Infektions-Erstfall geklärt

Update vom 3. April, 10.24 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in Österreich weiter aus. Am Freitagmorgen hat das örtliche Nachrichtenportal oe24.at nun wieder die aktuellen Corona-Infektions- und Totenzahlen veröffentlicht. Demanch gibt es in Österreich bis Freitag (Stand 10 Uhr) 11.348 registrierte Covid-19-Infektionen. Zudem sind österreichweit 168 Personen an den Folgen der neuartigen Lungenerkrankung gestorben. Wieder genesen sind immerhin 2.022 Österreicher. In krankenhäuslicher Behandlung befinden sich aktuell 829 Patienten, davon sind 245 Personen auf Intensivstationen untergebracht.

Unterdessen machte eine Corona-Statistik für Bayern Hoffnung. Ministerpräsident Markus Söder erklärte am Freitag in einer Pressekonferenz, wie es in dem an Österreich angrenzenden Bundesland nun weitergehen soll. Und auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informierte am Freitag über die aktuelle Corona-Lage in seinem Bundesland.

Corona in Österreich: Zeitpunkt der ersten Infektion in Ischgl wohl geklärt

Update vom 2. April, 18.47 Uhr: Am Donnerstagmorgen hatte Franz Allenberger, der Leiter des Bereichs Humanmedizin der österreichischen Agentur für Gesundheit, verlauten lassen, dass die erste Corona-Infektion bereits am 5. Februar in Ischgl aufgetreten war.

Jetzt ruderte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zurück. Am späten Donnerstagnachmittag sprach Anschober von einem Eingabefehler bei dem Datum, wie oe24 berichtet.Die erste Corona-Diagnose in Ischgl hatte es erst am 5. März gegeben und eben nicht schon am 5. Februar. Der Fehler sei nach aktuellen Stand wahrscheinlich bei einer Übertragung des Datums in oder aus einem Meldesystem passiert sein.

Die Angabe des früheren Datums hatte zu Kontroversen geführt und Kritikern, die den Tiroler Behörden zu spätes Reagieren vorwerfen in die Karten gespielt.

Corona in Österreich: Mehr als 100.000 Menschen haben sich eine „Stopp-Corona“-App aufs Handy geladen

Update vom 2. April, 17.40 Uhr:Mehr als hunderttausend Menschen in Österreich haben sich bereits eine "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes aufs Handy geladen, die als eine Art Kontakttagebuch dienen soll. Es habe bereits gut 130.000 Downloads gegeben, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur AFP. Die App war erst in der vergangenen Woche gestartet worden.

Die vom österreichischen Roten Kreuz entwickelte App soll eine Art Kontakttagebuch via Smartphone sein. Sie soll schnell über Verdachtsfälle beziehungsweise positive Tests auf das neuartige Coronavirus bei Personen informieren, mit denen der Nutzer in den vergangenen 48 Stunden in Kontakt stand. In einem nächsten Schritt will das Rote Kreuz weitere Funktionen einbauen. Dazu gehört ein Symptom-Check, falls jemand befürchtet, sich angesteckt zu haben.

Besondere Probleme mit dem Coronavirus hat die Türkei: Das Virus breitet sich fast ungebremst aus.

Corona in Österreich: Details über ersten Fall in Ischgl jetzt bekannt

Update vom 2. April, 13. 50 Uhr: Der erste Corona-Fall in Ischgl ist bereits am 5. Februar aufgetreten. Dabei habe es sich um eine Schweizer Touristin gehandelt, die erst Wochen später positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde. Das gab Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt. Die Schweizerin habe nur leichte Symptome gehabt. Sie ist demnach die Coronavirus-Patientin Null in Ischgl und „pumperlgesund“. Wo sich die Schweizerin angesteckt habe, sei noch unklar.

Der Barkeeper, der in einem Apres-Ski-Lokal in Ischgl mehrere Menschen angesteckt haben soll, war laut Allenberger nicht der „Super-Spreader“. Er war einer der Ersten, der zum Arzt ging, weil es ihm so schlecht gegangen sei. Wichtig für das „Contact Tracing“ sei „der Tag des Erkrankungsbeginns“. Ansteckend sind Infizierte laut dem Experten „nur acht Tage“. Das Coronavirus könne in Tests allerdings noch viel länger nachgewiesen werden.

Neben den „Kitzloch“-Mitarbeitern gab es am 26. Februar in Ischgl zwei infizierte Erasmus-Studenten aus Norwegen, die in Bologna studierten. Sie hätten sich beim Skifahren in Ischgl „mit Sicherheit nicht“ dort angestreckt betonte Allerberger.

Corona in Österreich: 227 Covid-19-Intensivpatienten - 158 Todesfälle

Update vom 2. April, 13.29 Uhr: Österreich hat seine Test-Kapazität erhöht. Bisher hat es 92.1920 Testungen auf das Sars-CoV-2 (Stand 2. April, 9.30 Uhr) gegeben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Allerdings wären es mehr Testungen als in den Tagesmeldungen ersichtlich, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Viele kleinere Testlabore jetzt Tests auf das Coronavirus durch. Die Daten würden allerdings noch nicht direkt in das Epidemiologische Meldesystem (EMS) eingespeist.

158 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 seien bisher registriert. Insgesamt verzeichnet Österreich bislang 10.769 Corona-Fälle. 1749 sind genesen. Aktuell befinden sich 1.057 zur Behandlung in Krankenhäusern, 277 Covid-19-Patienten wurden auf Intensivstationen versorgt.

In Großbritannien sorgt die aktuelle Krise für dramatische Zustände: Auch in England müssen Ärzte wegen des Coronavirus unmenschliche Entscheidungen treffen.

#Coronavirus Bis dato wurden 92.190 Testungen durchgeführt. Davon 10.769 positiv getestete Personen. #Covid19 Detaillierte Infos unter https://t.co/6DZko6oNfy — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) April 2, 2020

Corona-Pandemie: Rekordarbeitslosigkeit in Österreich

Update vom 1. April, 20.38 Uhr: Die Corona-Krise und die wegen der Pandemie getroffenen Maßnahmen setzen der Wirtschaft in Österreich deutlich zu. Die Arbeitslosenzahlen sind nun auf einen historischen Höchststand seit dem Jahr 1946 gestiegen, wie oe24.at berichtet. Arbeitslose und Schulungsteilneher zusammen ergeben demnach einen Wert von 562.522 Personen ohne Job. Die Arbeitslosenquote stieg dementsprechend auf 12,2 Prozent an.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen nähen sich viele Menschen selbst Atemschutzmasken.

Update, 19.38 Uhr: Österreich, Polen und Israel greift bereits auf Mobilfunkdaten zu, um in der Corona-Krise nachvollziehen zu können, wie sich der Bewegungsradius von Bürgern in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen verändert. In Deutschland wird die Maßnahme ebenfalls heiß diskutiert.

Doch welche Erkenntnisee können daraus gewonnen werden? Wie der ORF berichtet zeigt sich anhand der Daten, die österreichische Telekommunikationsunternehmen täglich in anonymisierten Analysen an den Krisenstab übermitteln, ein deutlicher Rückgang der Mobilität. Im Vergleich zu den Daten vor dem Lockdown ging demnach die Mobilität in den Städten insgesamt zwischen 40 und 85 Prozent zurück.

Corona in Österreich: Maskenpflicht kommt ins Stocken - Kurz rudert zurück

Update, 13.15 Uhr: Eigentlich sollte die von Kanzler Sebastian Kurz und der Regierung beschlossene Mundschutz-Pflicht in österreichischen Supermärkten bereits am heutigen Mittwoch (1. April) in Kraft treten. Mit der neuen Regelung darf niemand mehr zum Einkaufen gehen, ohne Mund und Nase hinter einem Schutz zu verbergen. Auch Angestellte müssen in Supermärkten Mundschutz tragen.

Ursprünglich sollten Supermärkte den Mundschutz am Eingang bereit stellen, berichtet die Bild. Obwohl die Regelung bereits teilweise umgesetzt wird, ist sie erst ab kommenden Montag (6. April) Pflicht. Bis zum 1. April war es nämlich nicht möglich, ausreichend Masken bereitzustellen. Deshalb wurde die Maßnahme auf den 6. April verlegt, so die Bild weiter.

Corona in Österreich: Stichproben-Test angeordnet - Arbeitslosenquote bricht traurigen Rekord

Update, 10.09 Uhr: Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sind bereits jetzt durch die Corona-Krise gravierend gestiegen. Laut oe24.at befinden sich die Zahlen in Österreich auf einem historischen Höchststand seit 1946.

Ende März gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat 52,5 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 562.522 (+ 193.543) Menschen ohne Beschäftigung, so oe24.at weiter

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition stieg um 4,7 Prozentpunkte auf 12,2 Prozent. Mit dem aktuellen Anstieg sind die Arbeitslosenzahlen erstmals seit Anfang 2017 wieder gestiegen.

Corona in Österreich: Außerordentliche treten Dienst an - Stichproben-Test angeordnet

Update, 1. April, 9.20 Uhr: Am heutigen Mittwoch (1. April) treten in Österreich 3.500 außerordentliche Zivildienstleistende ihren Dienst an. Sie werden bei der Versorgung und Betreuung älterer Menschen sowie bei Kranken- und Rettungstransporten helfen, um Personalengpässe zu verhindern. Das berichtet die österreichische Zeitung Der Standard.

Um die Zahl der Infizierten genauer bestimmen zu können, ist außerdem ein Stichproben-Test bei 2000 Personen angeordnet. So soll bis Ende der Woche genauer abgeschätzt werden, wie viele Menschen in Österreich tatsächlich mit dem Coronavirus* infiziert sind. Auch bei medizischem Personal werden entsprechende Tests durchgeführt, so Der Standard weiter.

Corona in Österreich: Zahl der Infizierten auf über 10.000 Fälle gestiegen

Update um 18.05 Uhr: Die Zahl der Menschen, die sich in Österreich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Dienstag auf mehr als 10.000 gestiegen. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind 10.038 Personen positiv auf das Virus getestet worden (Stand: 17 Uhr).

Wien ist mit 1.390 Infizierten-Fällen weiterhin die am meisten von dem Coronavirus betroffenen Stadt.

Corona in Österreich: Kurz schwächt Mundschutz-Pflicht etwas ab - Securitys kontrollieren vor Supermärkten

Update um 15.00 Uhr: Die verkündete Maskenpflicht kommt in Österreich in etwas abgeschwächter Form. Die „Bedeckung von Nase und Mund“ sei zwar verpflichtend, jedoch dürfe dafür auch „ein Schal oder Tuch“ verwendet werden, wie oe24.at berichtet. „Natürlich wäre es am besten, sich eine der bei den Supermarkt-Filialen angebotenen Masken zu nehmen. Wollen das aber Kunden nicht, oder werden in einer Filiale keine Schutzmasken mehr angeboten, dann reicht auch ein Schal, der Nase und Mund abdeckt“, heißt es demnach aus dem Kanzleramt.

Die Einhaltung dieser Maßnahme werde auch kontrolliert. Securitys sollen an den Eingängen der Supermärkte positioniert werden und eine Beachtung der Regeln sicherstellen. „Die Securitys werden darauf achten, dass alles korrekt abläuft. Sollte es dennoch zu Konflikten kommen, muss eben die Polizei intervenieren“, wird das Kanzleramt zitiert.

Update vom 31. März um 10.00 Uhr: Kanzler Sebastian Kurz verschärfte am Montag die Einschränkungen in Österreich nochmals. Die neuen Bestimmungen sollen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Bisher sei die Infektionsrate noch zu hoch. Dies spiegeln auch die Zahlen der Johns Hopkins University wider. Demnach liegt die Zahl der Infizierten bei 9.634. 108 Menschen sind bisher an den Folgen der Krankheit gestorben.

Corona in Österreich: Polizei muss in Tirol erkrankte Pflegerin stoppen

Update um 21.40 Uhr: Ein ungewöhnlicher Vorfall in Tirol lässt aufhorchen: Eine Pflegerin soll in einem Altersheim im Bezirk Kufstein weiter ihrer Arbeit nachgegangen sein, obwohl sie zuvor offenbarpositiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das rücksichtslose Verhalten wurde bei der Polizei am Abend des 29. März anonym angezeigt, wie die Beamten erklärten. Bei der anschließenden Überprüfung wurde die 31-jährige Österreicherin tatsächlich vor Ort angetroffen.

Die Dame soll sich zunächst den Polizisten widersetzt haben und dabei auch ausfällig geworden sein. Am Ende soll sie sich jedoch in einen abgeschlossenen Raum des Altersheims begeben haben. Anschließend sei sie in häusliche Quarantäne gebracht worden. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. Demnach bestehe der Verdacht der Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.

Coronavirus in Österreich: Mehr als 300 Deutsche aus Krisenregionen geholt

Update 16.41 Uhr: In einer ungewöhnlichen Rückholaktion hat die deutsche Botschaft in Wien am Montag mehr als 300 Deutschen die Heimreise aus österreichischen Quarantänegebieten ermöglicht.

Die Menschen, meist in der Tourismusbranche am Arlberg oder im Paznauntal tätig, harrten seit dem 13. März dort aus, weil die Gemeinden unter Quarantäne gestellt worden waren. Da die Maßnahmen bis zum 13. April verlängert wurden, setzte sich die Botschaft bei der österreichischen Regierung für eine vorzeitige Ausreise ein. „Wir sind dem Außen- und dem Gesundheitsministerium dankbar, dass wir gemeinsam in kurzer Zeit die Möglichkeit zu einer kontrollierten Ausreise schaffen konnten, die mit den österreichischen und den deutschen Vorschriften in Einklang steht“, sagte der deutsche Botschafter in Österreich, Ralf Beste.

Nach einem Medizincheck wurden die Menschen zum Grenzübergang Scharnitz/Mittenwald geleitet, je zur Hälfte in Privatwagen und in bereitgestellten Bussen.

11.54 Uhr: Auf Nachfrage spricht Kurz noch einmal über den Ausstiegsplan aus den Notmaßnahmen. Man arbeite an einem Team, um zu beraten, wie der Notbetrieb beendet werden könne, so Kurz, aber: „Das geht nur, wenn die Zahlen das auch hergeben“. Je schneller man es schaffe, dass der Replikationsfaktor in Richtung null zu drücken, desto schneller könne man die Maßnahmen reduzieren. Wenn man so weit sei, dann werde man in jedem Fall zuerst die Geschäfte öffnen. Schulen und Universitäten würden sicher später folgen, so der österreichische Kanzler.

Außerdem kündigte er Stichproben-Kontrollen bei Personen an, die zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeiten. So wolle man verhindern, dass diese Menschen zu „Super-Spreadern“, also „Super-Verbreitern“ werden, so Kurz.

11.37 Uhr: Nach Kanzler Sebastian Kurz tritt Gesundheitsminister Rudolf Anschober ans Mikrofon. Er erklärt wie Risikogruppen (Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen) besser geschützt werden können. Neben dem Tragen der Masken und weiteren Maßnahmen in puncto Home-Office wird nun auch die touristische Nutzung von Hotels per Beschluss eingestellt.

Coronavirus in Österreich: Kurz über Maskenpflicht - „Es ist ein Marathon“

11.25 Uhr: „Ich bin mir bewusst, dass viele das Ende der Beschränkungen hören wollen. Aber die Wahrheit ist: Es ist ein Marathon und es ist nicht unsere Aufgabe das zu sagen, was man hören will“, beginnt Sebastian Kurz die Pressekonferenz. In den letzten Tagen habe sich die Regierung mit Experten über die Maßnahmen beraten: „Die Realität ist eine ganz einfache: Die Maßnahmen sind die richtigen und sie wirken auch. Aber wir müssen die Ausbreitung deutlich weiter senken“, so Kurz. Der Replikationsfaktor müsse letztlich unter eins sinken, damit man das Virus unter Kontrolle bekomme. Kein Gesundheitssystem der Welt könne eine zu schnelle Ausbreitung „stemmen“, so Kurz.

Ich habe versprochen, transparent mit der Situation umzugehen & betone: Die Lage ist & bleibt ernst. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Es wird dauern, bis die Maßnahmen greifen. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben & glauben Sie Beschwichtigungsversuchen nicht! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 26, 2020

Corona in Österreich: Kurz verkündet neue „verschärfte Maßnahme“

„Es wirkt so ruhig und beschaulich in Österreich. Viele können sich nicht vorstellen, was da in wenigen Wochen auf uns zu kommt. Es ist die Ruhe vor dem Sturm“, meint der österreichische Kanzler weiter. Ein Blick nach Italien zeige was auf Österreich noch zu komme.

Deshalb müsse man den bisherigen Maßnahmen nachkommen. Zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen gibt es in Österreich mehrere neue Schritte:

Verstärkter Schutz für besonders gefährdete Gruppen

Konsequente Einhaltung der Maßnahmen sicherstellen

„Wir werden auf das Tragen von Masken setzen“, so Kurz

Er sei sich bewusst, dass Masken für „unsere Kultur etwas Fremdes“ sind. „Es ist nicht Teil unserer Kultur und es wird eine große Umstellung sein“, aber es ist wichtig, um die Ausbreitung weiter zu reduzieren. „Es wäre ein Irrtum, dass solche Masken einen schützen“, meint Kurz weiter, aber man könne andere Menschen schützen, da eine Übertragung durch die Luft nicht mehr so leicht möglich ist. „Es ist eine zusätzliche verschärfte Maßnahme“, fasst der Kanzler zusammen. Die Regierung habe mit den großen Supermarkt-Ketten beratschlagt. Diese werden die Verteilung übernehmen, sobald genug Masken vorhanden sind. Voraussichtlich ab Mittwoch gilt dann die Masken-Pflicht. Allerdings ist nicht sicher, ob bis dahin genug Masken vorhanden sein werden. Sobald die Masken vorhanden sind, ist das Tragen derselben in den Märkten Pflicht.

Österreich-Hammer: Kurz über weitere Maßnahmen

11 Uhr:

Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer aus Österreich treten nun vor die Presse und informieren über den weiteren Umgang mit der Corona-Krise. Nach Angaben von

oe24

steigen die Infektionszahlen aktuell nicht mehr so stark. Dafür gibt es in Österreich aber mehr schwere Verläufe bei der Erkrankung. Aktuell sind 9125 Menschen in Österreich infiziert - 108 Menschen starben an den Folgen des Coronavirus.

Aktuell steigt die Nachfrage nach Atemschutzmasken weltweit enorm.

Coronavirus in Österreich: Maßnahmen verschärft und das für lange Zeit

Update vom 30. März, 10.40 Uhr: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und weitere Regierungsvertreter werden ab elf Uhr über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise informieren. Doch bereits vorab sind erste Details durchgesickert. oe24 berichtet, dass es auch nach Ostermontag keine Lockerung der Maßnahmen geben wird. Noch mindestens einen Monat würden die Einschränkungen im öffentlichen Leben gelten. Es könnte sogar noch eine Verschärfung der Maßnahmen geben, heißt es weiter unter Bezug auf einen Insider.

Danke allen Österreicherinnen & Österreichern, dass sie die Maßnahmen mittragen & einen Beitrag leisten, damit wir Leben retten können. Je stärker wir uns jetzt an die Maßnahmen halten, desto früher werden wir diese schwierige Situation überstanden haben. #COVID19 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 26, 2020

Corona-Krise: Zeitplan für Ausstieg aus Maßnahmen enthüllt

So soll in Österreich zukünftig eine Maskenpflicht in Supermärkten gelten. Nur mit Atemschutz darf man dann noch zum Einkaufen. Diese sollen vor den Läden verteilt werden. Ende April oder Anfang Mai dürfen demnach einige Geschäfte wieder öffnen. Das Portal nennt beispielhaft Baumärkte. Erst Mitte Mai sollen dann Dienstleister, wie Friseure folgen. Hier soll aber weiter ein Mindestabstand eingehalten werden. Zeitgleich sollen auch Büros wieder öffnen dürfen. Die weiteren Maßnahmen:

Die Gastronomie darf dem Bericht nach Ende Mai wieder öffnen. Allerdings vorläufig zur untertags.

darf dem Bericht nach Ende Mai wieder öffnen. Allerdings vorläufig zur untertags. Große Veranstaltungen sollen erst ab Mitte des Sommers wieder erlaubt sein.

sollen erst ab Mitte des Sommers wieder erlaubt sein. Schulen und Universitäten öffnen erst wieder im Herbst

und Universitäten öffnen erst wieder im Herbst Der Reisebetrieb wird erst ab Juli wieder langsam und mit Einschränkungen geöffnet. Grenzen und Flughäfen sollen bis Ende Juni geschlossen bleiben.

Die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen* in Österreich sollen bis Anfang Mai bestehen bleiben. Danach sollen sie nach einem Stufenplan stückweise gelockert werden. Für Risikogruppen und Ältere heißt das, dass die Beschränkungen bis in den Herbst gelten dürften.

In Bayern informiert Ministerpräsident Markus

Aktuell steigt die Nachfrage nach Atemschutzmasken weltweit enorm.

Coronavirus in Österreich: Kurz informiert über weiteres Vorgehen

Erstmeldung vom 30. März:

Wien - Seit zwei Wochen steht das öffentliche Leben in Österreich weitestgehend still. Im Zuge der Corona-Krise wurden weitgehende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen. Darunter leidet nicht nur das soziale Leben, sondern auch die Wirtschaft.

In Österreich wird am Montag Bilanz gezogen: Waren die Maßnahmen erfolgreich? Wie lange wird der Lockdown in der Alpenrepublik weiterbestehen?

Coronavirus in Österreich: Kurz informiert über Stand der Dinge

Das gesamte Wochenende beratschlagte die Regierung um Kanzler Sebastian Kurz mit führenden Virologen* und Experten. Am Montag um elf Uhr werden Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer vor die Presse treten und die Ergebnisse der Beratungen präsentieren.

Die größte Angst bei einer Öffnung der aktuellen Beschränkungen sind Zustände wie in Italien, wo Ärzte entscheiden mussten, wer behandelt wird.

Just finished videoconference of the #EuropeanCouncil today. It is crucial that we show determination by adopting strict measures and cooperate closely within the #EU to contain the spread of #COVID-19. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 26, 2020

Am Samstag gab es einen ersten Hoffnungsschimmer: Erstmals blieb der Anstieg bei Neuinfektionen unter der Zehn-Prozent-Marke und lag bei 8,06 Prozent, wie oe24 berichtet. Am Sonntag gab es dann erneut gute Nachrichten: Hier gab es einen Anstieg von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Corona in Österreich: Bleiben die Einschränkungen bestehen?

Allerdings bedeutet das eher nicht, dass die Maßnahmen der Regierung zurückgenommen werden. Zumindest ist das eher unwahrscheinlich. Nach Angaben von Rudolf Anschober sollte sich die Rate bei ungefähr fünf Prozent stabilisieren bevor die Maßnahmen reduziert werden.

Im Gespräch waren nach Angaben von oe24 zuletzt drei Termine für eine zumindest teilweise Öffnung der Beschränkungen - je nach Entwicklung der Krise. Der 14. April, der 20. April und der 27. April.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind aktuell 8.788 Menschen in Österreich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 86 starben an den Folgen der Erkrankung. 479 Menschen sind wieder genesen.

Unterdessen entwickleln sich die USA immer mehr zum neuen Epizentrum der Pandemie. In Europa sind Italien und auch Spanien am schlimmsten betroffen.

rjs

