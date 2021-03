Corona in Österreich: Lockerungen nach Kurz-Gipfel? Zahlen zeigen „besorgniserregende Trendwende“

Am Montag findet in Österreich ein Corona-Gipfel der Regierung um Kanzler Sebastian Kurz statt. Politik, Handel und die Bevölkerung fordern weitere Lockerungen der Maßnahmen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen* in Österreich steigt weiter an.

Am Montag findet im Bundeskanzleramt in Wien ein Corona*-Gipfel statt.

Die Regierung um Kanzler Sebastian Kurz soll regionale Öffnungen erwägen.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Wien - Am Sonntag wurden in Österreich mehr als 2100 Corona-Neuinfektionen gemeldet - der höchste Sonntags-Wert bislang im Jahr 2021. Die ansteckenderen Corona-Mutationen breiten sich weiter im Land aus. Die 7-Tage-Inzidenz in der Alpenrepublik liegt, drei Wochen nach der Öffnung aller Geschäfte, bei rund 160. Am Montag berät die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Corona-Gipfel in Österreich: Lockerungen für Gastronomie, Hotellerie und Kultur gefordert

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bezeichnete die Entwicklung der Zahlen am Sonntag als „besorgniserregende Trendwende“. Haupttreiber der steigenden Zahlen sei die Ausbreitung der Corona-Mutanten*. „In der Mehrzahl der österreichischen Bundesländer dominiert die britische Variante* bereits. Da diese ein um rund 30 Prozent höheres Ansteckungsrisiko aufweist, steigen die Infektionszahlen parallel zur Ausbreitung der Variante“, erklärte Anschober.

Dennoch nehmen die Forderungen aus Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung nach weiteren Lockerungen zu. „Der Gang zum Wirt mit Eintrittstest muss möglich sein“, forderte beispielsweise die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fordert zumindest eine Öffnung der Schanigärten. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf zeigte sich im Vorfeld des Corona*-Gipfels optimistisch in Sachen Gastronomie- und Hotel-Öffnungen. „Wir rechnen damit, dass am 15. März Öffnungsschritte passieren“, sagte er im ORF-Magazin „Hohes Haus“.

Corona in Österreich: Regionale Öffnungen? Ein Bundesland könnte zum „Testgebiet“ werden

Bereits am Sonntag trafen sich Kanzler Sebastian Kurz*, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu Beratungen im Bundeskanzleramt in Wien. Mehrere Medien berichteten anschließend unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen, dass es ab dem 15. März wohl keine großen Öffnungen der Gastronomie, Hotellerie und Kultur geben werde.

Am Montag berichtete nun die Nachrichtenagentur APA mit Verweis auf Regierungskreise, dass wohl über eine regional unterschiedliche Vorgangsweise nachgedacht wird. Demnach könnte es in Vorarlberg zu Lockerungen kommen. Das westliche Bundesland würde dann zu einer Art „Testgebiet“ werden. Am Sonntag lag die 7-Tage-Inzidenz in Vorarlberg mit 72,8 deutlich niedriger als in den östlichen Bundesländern Wien (186,6) und Niederösterreich (196,2).

Corona in Österreich: Kurz präsentiert Gipfel-Ergebnisse am Nachmittag

„Wir empfehlen seit langer Zeit auf Modellbasis, dass man sehr wohl auf regionaler Ebene etwas tun kann“, erklärte Mathematiker Niki Popper im Ö1-„Morgenjournal“. Man könne auf der einen Seite „regional stärker anziehen und auf der anderen Seite regional mehr öffnen.“ Dabei seien neben den absoluten Zahlen aber auch weitere Faktoren, wie beispielsweise die Ausbreitung der Mutationen zu beachten.

Gegen 17 Uhr wird Bundeskanzler Kurz am Montag in einer Pressekonferenz die Ergebnisse des heutigen Corona-Gipfels präsentieren. Zuvor findet ein „Beratungsmarathon“ im Bundeskanzleramt statt. Seit 10 Uhr berät die Regierung mit einer großen Expertenrunde. Anschließend werden Vertreter der Opposition zugeschaltet. Am frühen Nachmittag stoßen auch die Landeshauptleute zu den Beratungen. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Helmut Fohringer/dpa