Corona-Regeln in Österreich nahezu komplett aufgehoben – Wien geht Sonderweg

Von: Patrick Huljina

Teilen

Die österreichische Regierung um Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat nahezu alle Corona-Regeln aufgehoben. (Archivbild) © Benedikt Loebell/dpa

Die Corona-Zahlen in Österreich sind weiterhin hoch, doch die Lage auf den Intensivstationen ist stabil. Deswegen hebt die Regierung nun fast alle Maßnahmen auf.

Wien - Eine hohe Zahl an Neuinfektionen, eine Sieben-Tage-Inzidenz weit über 2000, die Corona-Ampel steht bundesweit auf Rot – und dennoch hat Österreich am Samstag (5. März) nahezu alle Regeln zur Eindämmung des Coronavirus* aufgehoben. Die Begründung der Bundesregierung und der gesamtstaatlichen Krisenkoordination (GECKO) ist klar: Trotz der hohen Corona-Zahlen* ist die Lage auf den Intensivstationen derzeit stabil. Doch nicht alle Verantwortlichen in der Alpenrepublik sind mit den Lockerungen einverstanden.

Corona in Österreich: Nahezu alle Regeln aufgehoben

Seit diesem Samstag gibt es in Österreich* keine Zugangsbeschränkungen mehr in der Gastronomie, Hotellerie sowie in nicht öffentlichen Sportstätten und Kultur- sowie Freizeiteinrichtungen. Die G-Regeln fallen in diesen Bereichen komplett weg. Auch am Arbeitsplatz wurde die zuvor geltende 3G-Nachweispflicht aufgehoben. Leidglich in Pflegeeinrichtungen wie Altenheimen und Kliniken gilt weiterhin 3G – die Besucher müssen also entweder geimpft, genesen oder getestet sein.

Bereits vor zwei Wochen wurden die Einreiseregeln angepasst*. Weitere Lockerungen gibt es nun bei Veranstaltungen. Dort gibt es künftig keine Obergrenze mehr für die Besucherzahlen. Außerdem gibt es in Österreich keine Corona-Sperrstunde mehr. Das sorgt insbesondere bei Club- und Discobesitzern für Freude. Die Nachtgastronomie in Österreich war Corona-bedingt seit zwei Jahren geschlossen. Während der Pandemie verlor das Nachbarland zwei Gesundheitsminister. Zuletzt warf Wolfgang Mückstein (Grüne) das Handtuch* – wegen Überarbeitung.

Corona-Lockerungen in Österreich: Maskenpflicht als Ausnahme

Die einzig übrig gebliebene Corona*-Regel ist die FFP2-Maskenpflicht. Sie ist weiterhin für „Betriebsstätten vorgesehen, die unausweichlich auch von vulnerablen Personengruppen besucht werden müssen“. Damit sind alle Bereiche gemeint, die in Österreich auch während der Lockdowns geöffnet waren. Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Banken und Apotheken.

Auch im öffentlichen Verkehr und Taxis gilt weiterhin eine Maskenpflicht. In Seilbahnen, auf Ausflugsschiffen und Reisebussen sowie zahlreichen öffentlichen Orten ist sie hingegen aufgehoben, wie der ORF berichtet. Ein Punkt, den viele Experten in der Alpenrepublik kritisieren.

Corona-Regeln in Österreich: Wien geht Sonderweg – „Sehe das mit Besorgnis“

Kritik äußerte auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Die Hauptstadt macht nicht alle Öffnungsschritte mit und geht einen Sonderweg. „Die Pandemie ist nicht vorbei. Gestern haben wir in Österreich die zweithöchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren verzeichnet. Trotzdem hält die Bundesregierung an den von ihr verkündeten Öffnungsschritten und dem Wegfall fast aller CoV-Schutzmaßnahmen fest“, sagte Ludwig laut ORF am Donnerstag (3. März).

„Ich sehe das mit Besorgnis, weil die Spitalsbettenbelegung auf den Normalstationen weiter sehr hoch ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll gefordert sind“, ergänzte der Wiener Bürgermeister seine Kritik. In der österreichischen Hauptstadt gilt weiterhin die 2G-Regel in der Gastronomie und der Nachtgastronomie. Zutritt also nur für Geimpfte und Genesene. Zudem wird in Wien die Maskenpflicht weiterhin im gesamten Handel aufrechterhalten.

In Deutschland lag die Sieben-Tage-Inzidenz* am Samstag (5. März) bei 1220,8 – damit also etwa halb so hoch wie in Österreich. Auch hierzulande sind am Freitag (4. März) massive Corona-Lockerungen in Kraft getreten*. In der Gastronomie und Hotellerie gilt nun bundesweit die 3G-Regel. Clubs und Discos dürfen mit der 2G-Plus-Regelung wieder öffnen. Ab dem 20. März sollen nach den Plänen der Bundesregierung schließlich alle „tiefgreifenderen“ Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte den Optimismus bezüglich einem Ende der Pandemie zuletzt wieder gedämpft*. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA