Österreich lockert pünktlich zum Osterfest - aber Vorbereitungen auf Herbst-Welle laufen

Von: Katharina Haase

Österreich: Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), während einer Pressekonferenz. © Georges Schneider/imago

Am Karsamstag laufen in Österreich die aktuellen Corona-Bestimmungen aus. Nun soll gelockert werden. Gesundheitsminister Rauch klärt auf.

Wien - Pünktlich zu Ostern hat die Regierung in Österreich nun weitere Lockerungen der noch bestehenden Corona*-Maßnahmen beschlossen. Die Rufe danach waren in den vergangenen Tagen immer lauter geworden, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz* weiter rapide gesunken war. Am Donnerstag, 14. April, lag sie bei 876. Da die aktuell gültige Verordnung am Karsamstag ausläuft, wurde nun nachjustiert. Die neuen Regeln haben eine Gültigkeit bis zum 8. Juli.

Österreich hatte bereits Anfang März zahlreiche Corona-Maßnahmen, wie etwa die FFP2-Maskenpflicht, gelockert. Daraufhin waren die Zahlen massiv gestiegen. Zwischenzeitlich erreichte die Inzidenz in Österreich einen Wert von 3400. Anschließend wurden einige Regeln wieder verschärft.

Corona in Österreich: Zahlen im Sinkflug - Regeln werden gelockert

Eine neue Verordnung, die am Donnerstag von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorgestellt wurde, lässt nun einige Zügel wieder locker. So soll die FFP2-Maskenpflicht nur noch im ÖPNV und im lebensnotwendigen Handel erhalten bleiben, in allen weiteren Geschäften sowie bei Veranstaltungen muss die Maske jedoch nicht mehr zwingend getragen werden.

Zum lebensnotwendigen Handel gehören Lebensmittel-Geschäfte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Banken. Beim ÖPNV sind Seilbahnen ausgeschlossen, hier gilt jedoch dennoch weiterhin die Empfehlung zum Maske tragen. Auch in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern bleibt die FFP2-Pflicht bestehen. Zudem ist dort der Zutritt nur geimpften und genesenen Personen gestattet.

Corona: Grüner Pass in Österreich jetzt länger gültig

Zudem soll die Gültigkeit des Grünen Passes für Geboosterte auf ein Jahr verlängert werden. Bislang galt er nur 270 Tage. Nun aber laufen viele tausend Pässe bald ab, ohne dass eine weitere Impfung empfohlen wurde. Für Genesene und Personen mit nur zwei Impfungen hat der Pass eine Gültigkeit von 180 Tagen.

Erleichterung gibt es auch bei den Regeln zur Erstellung von Präventionskonzepten. Sie sind nur noch im Gesundheitssektor sowie bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen notwendig.

Corona-Lockerungen in Österreich zum „richtigen Zeitpunkt“ - vierte Impfung in Wien bald möglich

Gesundheitsminister Rauch sagte am Donnerstag, nun sei „der richtige Zeitpunkt“ für Erleichterungen. Die Situation in den Krankenhäusern sei entspannt. In Hinblick auf eine mögliche neue starke Corona-Welle im Herbst, geht Rauch davon aus, dass im Sommer die Empfehlung zu einer vierten Impfung ausgesprochen werden könnte.

Auch Wien will diesmal bei den einheitlichen Regeln des Bundes mitgehen. Damit gibt es auch in Wien keine G-Regeln in der Gastronomie mehr. Wiens Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte zudem an, dass dort für Über-65-Jährige und Risikopatienten eine vierte Impfung bereits vier Monate nach dem Booster zur Verfügung stehen wird. kah