Corona: Österreich verliert den nächsten Gesundheitsminister - wegen Überarbeitung

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist zurückgetreten. © Georges Schneider/imago

Corona zehrt an den Nerven - auch bei denen, die Verantwortung übernehmen. Österreichs Gesundheitsminister Mückstein erklärte nun wegen Überarbeitung seinen Rücktritt.

München - Die Welt kämpft nun seit etwas mehr als zwei Jahren mit der Corona-Pandemie. Manche Länder in Europa wurden von der Pandemie besonders hart getroffen. Auch Österreich gehörte zu diesen Ländern. Die kritische Corona-Situation im Land belastete sowohl Bürger als auch das Gesundheitspersonal.

Doch nicht nur sie: In Österreich hat der zweite Gesundheitsminister seit Beginn der Corona-Pandemie wegen Überlastung das Handtuch geworfen. Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärte am Donnerstag (3. März) seinen Rücktritt - weniger als ein Jahr, nachdem er aus seiner Wiener Arztpraxis in die Spitzenpolitik gewechselt war.

Corona in Österreich: Mückstein kündigt Rücktritt wegen Überarbeitung an - „hält man nicht lange aus“

In den vergangenen Wochen sei er nicht mehr in der Lage gewesen, jeden Tag 100 Prozent der notwendigen Leistung zu erbringen, sagte der 47-jährige Minister in seiner Begründung. Außerdem sei er ständig Bedrohungen ausgesetzt gewesen und habe Polizeischutz gebraucht, sagte der Politiker, ohne radikale Corona-Maßnahmengegner konkret zu erwähnen. „Das will man nicht lange und das hält man nicht lange aus“, fügte er hinzu. Die Belastung auf ihn und seine Familie sei „extrem“ gewesen.

Mücksteins Amtsvorgänger und Parteikollege Rudolf Anschober hatte im vergangenen April wegen Überarbeitung aufgegeben. Der damals 60-Jährige hatte Erschöpfung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zur Begründung angegeben. Unter anderem habe er in den Wochen vor seinem Rücktritt zwei Kreislaufzusammenbrüche gehabt.

Corona in Österreich: Mückstein tritt zurück - neuer Gesundheitsminister steht offenbar bereits fest

Mückstein war in den vergangenen Wochen mit zunehmend negativen Medienberichten konfrontiert, die unter anderem sein hölzernes Auftreten und seine manchmal widersprüchlichen Aussagen thematisierten. Dabei ist es wohl keineswegs einfach, in einer solch heiklen Phase den Posten des Gesundheitsministers und somit maximale Verantwortung für schwere Entscheidungen zu übernehmen. Dies kann leicht zum Burnout wie eben bei Mückstein führen. Schwere Auswirkungen auf die mentale sowie körperliche Gesundheit sind die Folgen und können zudem sehr viele Jahre anhalten.

Berichte über einen möglichen Rückzug Mücksteins hatte es bereits am Donnerstagvormittag gegeben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur APA am Mittag, sollte Mückstein zurücktreten, werde es eine „rasche Übergabe“ geben. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler kündigte an, den Regionalpolitiker Johannes Rauch als neuen Gesundheitsminister vorzuschlagen. Rauch ist in der Landesregierung von Vorarlberg für Umwelt und Verkehr zuständig. (bb mit Material von dpa)