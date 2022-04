Corona in Österreich: Fällt die Maskenpflicht noch vor Ostern?

Von: Martina Lippl

Eine österreichische Flagge hängt schlapp an einem Souvenirshop am Stephansplatz in Wien. © Alex Halada/imago

In Österreich gehen die Corona-Infektionszahlen überall zurück. Der Wunsch zur Rückkehr zur Normalität ist groß. Fällt die FFP2-Maskenpflicht vor Ostern?

Wien - In Deutschland sind die Masken gerade runter, in Österreich sind FFP2-Masken noch Pflicht. Das könnte sich bald ändern. Ostern steht bevor und der Handel drängt, wie österreichische Medien berichten. Shoppen mit Maskenpflicht bremst die Kauflaune - und wer will sich schon das Ostergeschäft nach zwei Jahren Corona*-Pandemie wieder vermiesen lassen?

Kurz nach den Lockerungen Anfang März schossen in der Alpenrepublik die Corona-Zahlen durch die Decke. Das Infektionsgeschehen beschleunigte sich durch die Dominanz der ansteckenderen Omikron-Variante BA.2. Auch die weitgehende Abschaffung der Maskenpflicht spielte nach Ansicht von Corona-Experten eine Rolle. Österreich führte daraufhin am 24. März die FFP2-Maskenpflicht wieder in Innenräumen ein. Zu diesem Zeitpunkt lag die 7-Tage-Inzidenz bei etwa 3.400 - in Deutschland damals bei rund 1.750.

„Die Öffnungen waren wahrscheinlich eine Spur zu früh, das muss man ganz offen sagen“, sagte Epidemiologin Eva Schernhammer von der Medizinischen Universität in Wien im ORF (21. März). Die FFP2-Masken wieder einzuführen, sei ein guter und wichtiger Schritt angesichts der Corona-Fälle. Seit vergangener Woche pendelt sich die Zahl der Neuinfektionen bei etwa 12.000 ein. An diesem Donnerstag sind allerdings 16.479 positive Corona-Tests verzeichnet worden. Offenbar ein Ausreißer.

Österreich: Corona-Prognose vor Ostern - Inzidenz soll sich halbieren

„Die Fallzahlen sind in allen Altersgruppen rückläufig“, heißt es im jüngsten Bericht des Covid-Prognose-Konsortiums (5. April). „Die Prognose geht von einer Fortsetzung dieses Abwärtstrends aus“, so die knappe Zusammenfassung. In der nächsten Woche zum 13. April erwartet das Gremium eine landesweite Inzidenz im Bereich von 590 bis 980. Die Spannweite der Österreich-Prognose ist allerdings groß: Bei einer schlechten Entwicklung könnte die Inzidenz demnach über 1.300 liegen oder im besten Fall unter 430.

7-Tage-Inzidenz in Österreich am 7. April 2022 1.459,7 (letzter Stand vom 6. April) Neuinfektionen binnen eines Tages 16.479 Todesfälle in Verbindung mit Corona 44

„Die Prognose der Fallentwicklung geht davon aus, dass die ergriffenen Maßnahmen konstant über den Zeitverlauf wirken (also keine plötzliche Verhaltensänderung im Prognosezeitraum eintritt) und dass die Teststrategie in allen Bundesländern gleichbleibt“, ist im Bericht zu lesen. Ob die Prognose eintrifft, wird sich spätestens nächste Woche vor Ostern zeigen. In der Rückschau lagen die tatsächlichen Werte recht nahe dran.

Österreich: Omikron-Welle vor Ostern überwunden?

„Ich gehe davon aus, dass wir den Peak jetzt überwunden haben. Nachdem gleichzeitig wieder Maßnahmen eingeführt wurden, dürfte die Welle jetzt rascher runtergehen“, prognostizierte die Epidemiologin Eva Schernhammer laut oe24.at bereits Ende März. Durch die Maßnahmen dürfte die Welle jetzt rasch wieder heruntergehen. Maßnahmen für zwei weitere Wochen würden dazu beitragen, dass Österreich rasch zu einer gewissen Normalität zurückkehren könnte, so die Epidemiologin.

Mit dem Fiaker durch Wien: In Österreich gehen die Corona-Zahlen runter. © Robert Kalb /imago

Ist angesichts der Corona-Lage eine FFP2-Maskenpflicht angebracht? Rufe nach Lockerungen werden lauter, vor allem aus dem Handel. Optimismus flammt auf. „Shopping-Center-Chef: ´Fall der Maskenpflicht zu Ostern realistisch‘“ titelt der österreichische Kurier. Das Ostergeschäft will sich Christoph Andexlinger, Chef der 30 Spar-European-Shopping-Center (SES) nicht entgehen lassen.

Das Gesundheitsministerium in Österreich schweigt bislang über mögliche Lockerungen sowie zu einem Ende der FFP2-Maskenpflicht. Doch das kann sich ja bekanntlich schnell ändern. Indes zeichnet sich in auch in Deutschland ein Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen ab. Bisher ist Deutschland seinem Nachbarland in der Corona-Pandemie immer einen Schritt hinterher. Einige Corona-Experten erwarten, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Grund: Der Wegfall der FFP2-Maskenpflicht würde das Infektionsgeschehen anfeuern. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA