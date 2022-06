Nach Frühlings-Welle durch BA.4 und BA.5 in Portugal: Was muss Deutschland nun beachten?

Von: Nadja Zinsmeister

In Portugal stiegen die Corona-Zahlen im Frühling wieder an. Grund ist die ansteckendere Omikron-Subvariante BA.5. © Paulo Mumia/dpa

Portugal wurde im Frühling von einer Welle der neuen Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 überrollt. Worauf muss sich Deutschland hinsichtlich der Varianten gefasst machen?

München - Corona scheint kein Ende zu nehmen, das machen besonders die neuen Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 deutlich, die aktuell für steigende Inzidenzen sorgen. Doch inwiefern muss sich Deutschland Sorgen hinsichtlich einer neuen Welle machen? Ein Blick nach Portugal könnte helfen, die Situation besser einzuschätzen.

Wie ntv einem aktuellen Bericht des portugiesischen Gesundheitsministeriums entnommen hat, sei darin klar erkennbar, dass besonders die Subvariante BA.5 für die Frühlingswelle im April in Portugal verantwortlich war. In der ersten Juni-Woche sei die Variante demnach für rund 86 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich gewesen. Allgemein seien die Inzidenzen in den letzten Wochen rasant angestiegen: Während es Mitte April noch 325 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner waren, zählte das Gesundheitsministerium in Portugal zwei Wochen später mehr als doppelt so viele und Anfang Juni sogar eine Inzidenz über 2000.

Omikron-Subvarianten in Deutschland: So verlief die BA.5-Welle in Portugal

Doch so rasant die Inzidenz gestiegen war, so schnell scheint sie seitdem auch wieder zu fallen, sodass Portugal nun bereits weniger als die Hälfte der vorangegangen Infektionen zählt. Ebenfalls beruhigend: Laut dem Ministerium deutet das Verhältnis von Hospitalisierungen zu Inzidenzen einen geringeren Schweregrad der Infektion an. Zuvor hatte man Befürchtungen, dass sie neuen Subvarianten gefährlicher sein könnten.

Jedoch sei anzumerken, dass dafür die Sterberate im Frühling höher als gewöhnlich ist. Zwar stehe sie in keinem Vergleich zur vergangenen Winterwelle, trotzdem zählte die Behörde am 13. Juni mit 54 Todesfällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von zwei Wochen mehr als doppelt so viel wie normal.

Video: RKI warnt vor Ausbrüchen – neue Omikron-Ableger dominieren schon jetzt

Deutschland: Mehr Booster-Impfungen für neue Varianten nötig?

Berechnungen von ntv zufolge könnte es in Deutschland aber zu mehr Fällen im Krankenhaus kommen als in Portugal, vor allem wenn man sich die Booster-Impfungen bei älteren Menschen ansehe. So seien in Portugal 96,5 Prozent des älteren Teils der Bevölkerung geimpft, während es in Deutschland nur rund 80 Prozent bei den über 60-Jährigen sind. Da die portugiesische Gesundheitsbehörde zuletzt beobachtet haben soll, dass die Gefahr bei älteren Menschen, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, mit jeder Impfung sinkt, könnte das am Ende somit einen Unterschied zwischen den Ländern im Verlauf der Welle darstellen. Baden-Württemberg und weitere Länder drängen die Bundesregierung aktuell dazu, die Voraussetzungen für schärfere Corona-Maßnahmen zu schaffen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schlägt währenddessen recht ungewohnte Töne hinsichtlich einer neuen Welle an. Mit Blick auf die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 gibt er sich fast schon geheimnisvoll. (nz)