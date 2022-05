Corona-Impfstoff für Babys und Kleinkinder: Moderna beantragt Zulassung

Von: Laura May

Moderna hat für seinen Covid-19-Impfstoff für Kinder ab sechs Monaten in Europa die Zulassung beantragt. Die Wirksamkeit könnte zum Problem werden.

München – Sollten Babys gegen Corona geimpft werden? Wenn diese Frage diskutiert wird, geht es meist eher darum, dass Kinder das Coronavirus verbreiten, nicht so sehr darum, dass sie selbst gefährdet sind. Der Antrag des US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens Moderna auf Zulassung seines Impfstoffs für Babys und Kleinkinder ab sechs Monaten rückt diese Frage jetzt wieder in den Fokus.

Corona-Impfstoff für Babys und Kleinkinder von Moderna: Notfallzulassung beantragt

Nach dem Ansuchen auf eine Notzulassung des Vakzins in den USA hat Moderna jetzt auch bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA angefragt. Das Problem: Selbst konzerninterne Studien mit dem Vakzin sind nicht besonders überzeugend. Die Wirksamkeit gegen eine Infektion lag bei Kindern unter zwei Jahren laut Moderna bei 51 Prozent, bei Kindern zwischen zwei und fünf Jahren hingegen nur bei 37 Prozent.

Zur gesellschaftlich relevanten Idee, dass geimpfte Kinder das Virus gar nicht erst bekommen, ergo nicht verbreiten, gibt es keine Daten. Moderna-CEO Stéphane Bancel argumentierte dennoch, dass sein Corona-Vakzin „in der Lage sein wird, diese Kinder sicher vor Sars-CoV-2 zu schützen“.

Moderna hofft, dass viele Eltern ihre kleinen Kinder impfen lassen. © Jenny Kane/dpa

Moderna-Impfung: Wirksamkeit bei Omikron geringer – Variante macht aktuell 99 Prozent aus

Moderna verwies darauf, dass die Tests bei dieser Altersgruppe stattfanden, als bereits die hochansteckende Omikron-Variante vorherrschend gewesen sei. Auch bei Erwachsenen sei die Wirksamkeit des Impfstoffs während der Omikron-Welle nicht so hoch wie in den klinischen Tests, die vor der Ausbreitung von Omikron stattgefunden hatten. Laut RKI macht die Omikron-Variante in Deutschland aktuell 99 Prozent der Fälle aus.

Die relativ niedrige Wirksamkeit in den Tests mit den Unter-Fünfjährigen könnte aber dennoch die Zulassung des Impfstoffs für sie erschweren. Gerade bei sehr jungen Kindern müssen Nutzen und Risiken einer Impfung sehr sorgfältig abgewogen werden. Bei Kindern unter fünf Jahren ist das Risiko, durch eine Corona-Infektion schwer zu erkranken, sehr gering. Seit Beginn der Pandemie gab es in dieser Altersgruppe in den USA nach offiziellen Angaben 476 Todesfälle.