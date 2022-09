Omikron-Impfstoff: Wie das neue Vakzin in Deutschland verteilt wird

Nach einer Sommerwelle mit vielen Corona-Infektionen sind nun die ersten an Omikron angepassten Impfstoffe da (Symbolbild).

Die an Omikron angepassten Impfstoffe sind da. Wie das neue Vakzin in Deutschland verteilt wird, organisieren die Länder und die Kommunen - mit teils unterschiedlichen Strategien.

Berlin - Die Impflücke in Deutschland besteht weiterhin. Einen großen Ansturm bei den an Omikron angepassten Impfstoffen erwarten Behörden allerdings nicht. Doch die Länder und Kommunen bereiten sich darauf vor, die neue Impfung gegen das Coronavirus jedem, der sie will, anbieten zu können - mit teilweise unterschiedlichen Strategien. Schon in den kommenden zwei Wochen sollen rund 14 Millionen Dosen des angepassten Impfstoffes von Biontech/Pfizer und Moderna in Deutschland ankommen.

So will Bayern die neuen Impfstoffe anbringen

Erst im August startete in Bayern erneut eine Kampagne für Auffrischungsimpfungen unter dem Titel „Na Sicher.“ Die Impfung sei „nach wie vor der beste Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). „Klar ist: Je höher der Impfschutz in der Bevölkerung ist, desto besser starten wir in den Herbst und Winter.“ Ziel der Informationskampagne sei es, „Impfskepsis auszuräumen.“

Während in vielen Bundesländern - etwa in Nordrhein-Westfalen - Impfzentren ihren Betrieb eingestellt haben, gibt es in Bayern trotz geringer Impfnachfrage noch 80 Impfzentren - teils mit eingeschränkten Öffnungszeiten. „Wir können in Bayern zügig mit den Impfungen beginnen, sobald die angepassten Impfstoffe ankommen“, so Holetschek über die Verteilung der neuen Impfstoffe im Freistaat.

Auch andere Bundesländer halten an Impfzentren fest, darunter Sachsen mit 13 Impfstellen, Bremen mit vier und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Impfzentren zunächst noch bis April 2023 laufen sollen. Insbesondere für Menschen, die keinen Hausarzt oder aufgrund eingeschränkter Mobilität keinen Zugang zu einer Arztpraxis hätten, seien die Impfzentren und mobilen Teams ein wichtiges Angebot, teilte das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommerns mit.

EU-Kommission lässt angepasste Omikron-Impfstoffe am Freitag zu Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte am Donnerstag grünes Licht für die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna gegeben, die an den Subtyp BA.1 der Omikron-Variante des Coronavirus angepasst sind. Am Freitag ließ die EU-Kommission die Vakzine zu. BA.1 spielt in Deutschland zwar keine Rolle mehr, Experten gehen aber davon aus, dass die neuen Impfstoffe auch einen Vorteil gegen den derzeit dominierenden Subtyp BA.5 bringen. Eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt es allerdings noch nicht. Die vierte Impfung wird generell für vulnerable Gruppen, wie Menschen ab 60 Jahren, empfohlen.

Corona-Impfung: Diese Bundesländer setzen eher auf zugelassene Ärzte

Andere Bundesländer setzen indes mehr auf die niedergelassenen Ärzte. In Hamburg, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt werden die Corona-Impfstoffe vorrangig über die Arztpraxen verimpft. Impfzentren gebe es in Hamburg nur noch zwei, die bei einer größeren Nachfrage personell verstärkt werden können, erklärte die Gesundheitsbehörde. „Wir haben uns schon bei dem Aufbau der beiden Impfzentren und des mobilen Angebots darauf vorbereitet, die Kapazitäten hochzuskalieren“, hieß es dort mit Blick auf den Herbst.

Auch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen setzt vor allem auf Impfungen in den Arztpraxen. Dies ermögliche eine flexible Steuerung des lokalen Impfgeschehens und orientiere sich an der Nachfrage, teilte das nordrhein-westfälische Sozialministerium auf Anfrage mit. Den Angaben zufolge könne das Impfen bei Bedarf im Herbst kurzfristig wieder deutlich hochgefahren werden. Das Bundesland besitze Ressourcen, innerhalb 14 Tagen „wöchentlich mindestens 250 000 Impfungen durchzuführen - ergänzend zum Angebot in Arztpraxen und bei Betriebsärztinnen und -ärzten.“ Auch Hessen unterhält nach eigenen Angaben seit Ende September 2021 keine landeseigenen Impfzentren mehr.

Corona: Kombination aus mobilen Impfteams und stationären Impfangeboten

In Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sind etliche mobile Impfteams unterwegs. Rund 150 sind es derzeit allein in Niedersachsen. In Rheinland-Pfalz könne das Deutsche Rote Kreuz mit seinen mobilen Teams rund 35 000 Menschen pro Monat impfen - vor allem in Altenheimen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Hinzu kämen 26 stationäre Impfangebote und sechs Impfbusse mit insgesamt rund 200 000 Impfungen pro Monat.

Diese Bundesländer wollen Impfungen bedarfsgerecht hochfahren

Schleswig-Holstein sieht sich gut auf einen möglichen Anstieg der Impfnachfrage vorbereitet: „Bei Bedarf können vorhandene Kapazitäten wie Impflinien und die Öffnungszeiten in den vorhandenen Impfstellen aufgestockt werden“, erklärte das Gesundheitsministerium in Kiel. Demnach sei es dann möglich, innerhalb von sechs Wochen mehr als 1,8 Millionen Impfungen durchzuführen.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) geht davon aus, dass die vorhandenen Kapazitäten in seinem Bundesland ausreichen. Eine massenhafte Impfung wie Anfang 2021 erwarte das Land aktuell nicht. Für den Fall können die Impfkoordinatoren in jeder Stadt und jedem Landkreis die Infrastruktur hochfahren, hieß es.

Auch in Thüringen werden die Kapazitäten abgesehen von zwei Städten - Erfurt und Gera - vorerst nicht hochgefahren. Dort seien die Öffnungszeiten nicht reduziert worden, so der Impfmanager der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Jörg Metz. Gerade sei die Bereitschaft, sich zu impfen, gering. „Wenn die Nachfrage wieder größer wird, werden wir reagieren“, sagte Mertz. Das Bundesland hat die Impfstellen bereits halbiert. Unklar sei, wie sich die Zulassung von Impfstoffen, die auf die Spielarten der Omikron-Varianten angepasst sind, auf die Nachfrage auswirke (dpa/bme).