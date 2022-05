Anstieg der Corona-Zahlen in Südafrika: So bedrohlich sind die Mutationen für Deutschland

Von: Yasina Hipp

Die zwei Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 halten Südafrika in Atem – dort verursachen sie derzeit einen Anstieg der Infektionszahlen. Wie ist die Lage in Deutschland?

Kapstadt/Berlin - Während die täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland stetig sinken, ist in Südafrika ein anderer Trend erkennbar. Seit etwa Mitte April steigen dort die Infektionszahlen wieder deutlich an. Verantwortlich dafür: die beiden Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5. Erst Mitte April hatte die WHO die beiden Mutationen der Omikron-Variante als „besorgniserregend“ eingestuft und auf die Beobachtungsliste gesetzt. Und etwa seitdem nehmen auch die gemeldeten Neuinfektionen in Südafrika wieder zu. Derzeit liegen sie bei rund 5000 bis 6000 Neuinfektionen pro Tag – Tendenz steigend.

Corona in Südafrika: Die Lage hatte sich wieder entspannt

Seit den Rekordwerten im Dezember von knapp 40.000 Fällen pro Tag, beruhigte sich die Lage seit Ende Januar und die Zahlen pendelten sich bei etwa 1000 neuen Fällen pro Tag ein. Einige Wissenschaftler sehen das Land nun sogar bereits am Beginn einer neuen Infektionswelle und auch Gesundheitsminister Joe Phaahla zeigt sich besorgt.

Jedoch scheint es auch gute Nachrichten zu geben. Denn: Bislang spiegeln sich die ansteigenden Infektionszahlen weder in der Belegung der Krankenhäuser noch in den Todesfällen wider. Auch wenn das zunächst für Beruhigung sorgen kann, warnt auch der deutsche Virologe Christian Drosten, dass sich das durchaus noch ändern könnte. Auf Twitter schreibt Drosten: „Bisher sieht man glücklicherweise keine Auswirkungen auf die Krankenhaus-Einweisungen in Südafrika, aber das könnte sich in den kommenden zwei Wochen einstellen.“

Corona: Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5

Einstufung der WHO als „besorgniserregende Variante“

Charakteristika: Mutation L452R im Spikeprotein (wurde auch schon bei Delta nachgewiesen)

Erstmalige Entdeckung: Südafrika

Weiteres Auftreten: BA.4 in Dänemark, Botswana, England und Schottland; RKI listet BA.4 mit 0 Prozent und BA.5 mit 0,1 Prozent in Deutschland

Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 eher ungefährlich für Deutschland

Für den exponentiellen Anstieg der Zahlen in Südafrika liefert Drosten folgende Begründung: Durch die Mutation L452R im Spikeprotein könnte das Virus einen so genannten Immun-Escape-Vorteil haben, gerade in einer Bevölkerung, in der es keine BA.2-Welle gab, wie etwa in Südafrika. Immun-Escape bedeutet, dass die neue Mutation des Virus die Immunantwort des Körpers umgehen kann. Die Abwehr, die der Körper bisher durch Impfung oder Infektion gebildet hat, wird also ausgetrickst.

Dieser Immun-Escape ist laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch der Grund, weshalb eine bereits überstandene Infektion mit der Omikron-Variante „keinen oder wenig Schutz“ vor künftigen Ansteckungen mit BA.4 und BA.5 bietet. Lauterbach sieht deswegen auch das Risiko einer neuen Infektionswelle im Herbst gegeben. Darauf werde sich aber „jetzt schon“ vorbereitet.

Mutation der Omikron-Variante BA.2 in den USA aktiv

In Deutschland ist derzeit dem RKI zufolge noch die BA.2-Variante mit 96 Prozent vorherrschend. Deswegen und wegen der steigenden Temperaturen sieht Drosten zunächst keinen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland. Allerdings, so sagt er gegenüber dem Deutschlandfunk, erwarte er schon, „dass BA.4 und BA.5 auch zahlenmäßig zunehmen werden, aber innerhalb von einer Gesamtzahl, die sehr niedrig ist.“ Südafrika kann zunächst also nur als mögliche Warnung gesehen, allerdings die Situation vor Ort nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen werden.

Während Südafrika also mit BA.4 und BA.5 zu kämpfen hat, wird in den USA und auch Indien gerade eine immer häufig auftretende Mutation der BA.2 Variante vermeldet. Die Mutation mit dem Namen BA.2.12.1 trägt auch die L452R-Mutation in sich, weswegen laut Drosten eine „Virulenzerhöhung“, also eine höhere Ansteckungsfähigkeit, beobachtbar ist. In einigen Gebieten gebe es deswegen auch bereits vermehrt Krankenhausaufnahmen. Laut Virologe Drosten allerdings in einer „weiter beruhigend niedrig“ Gesamtzahl. Trotzdem müsse die Entwicklung weiter beobachtet werden.