Todesfälle in der Omikron-Welle: Datenanalyse zeigt erschütterndes Bild für Deutschland

Von: Yasina Hipp

Teilen

Auf den Intensivstationen weltweit wird um das Leben von Corona-Infizierten gekämpft. © imago/Peter Kovalev

Die New York Times hat eine Vielzahl an Daten zu Corona und der Virus-Variante Omikron ausgewertet. Im Hinblick auf die Sterbeanzahl ergibt sich für Deutschland ein erschütterndes Bild.

New York - Seit zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie das Leben der Menschen weltweit. Täglich werden neue Rekorde der Infektionszahlen gebrochen, die Virus-Variante Omikron bestimmt inzwischen das Pandemie-Geschehen auf der ganzen Welt. Besonders auch die USA sind von dem Virus hart getroffen. Die US-Zeitung New York Times wertete nun eine Vielzahl an Daten aus. Darunter: Berichte von staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden, Daten der Johns Hopkins Universität, Zahlen zur Weltbevölkerung und der Bevölkerung der USA. Aus dieser umfassenden Recherche ergibt sich nicht nur für die USA ein erschreckendes Bild hinsichtlich der Todesfälle. Auch die Zahlen für Deutschland erschüttern.

Coronavirus: Todesfälle während der Omikron-Welle

Die Autoren der New York Times beschreiben vor allem die explodierende Zahl der Todesfälle in den USA während der aktuellen Omikron-Welle. Sie schreiben: „Die Zahl der Todesfälle hat inzwischen die schlimmsten Tage der Herbstwelle der Delta-Variante übertroffen und ist mehr als zwei Drittel so hoch wie die Rekordzahlen des letzten Winters.“ Nach Angaben der Johns Hopkins Universität (Stand: 02.02., 14.21 Uhr) sind in den USA bisher 890.928 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. In Deutschland liegt der Wert bei 118.175. Weltweit haben bereits 5.691.006 Menschen ihr Leben in Verbindung mit dem Virus verloren.

Coronavirus: Daten in Relation zur Bevölkerungsgröße

Die New York Times setzt diese Zahlen und Daten in Relation zur jeweiligen Bevölkerungsgröße der Länder. Die Analyse, in die nur die Länder mit dem höchsten Bruttonationaleinkommen pro Kopf unter den Ländern mit einer Bevölkerung von mehr als 10 Millionen Menschen eingeflossen sind, ergibt: „Der Anteil der Amerikaner, die an dem Coronavirus gestorben sind, ist um mindestens 63 Prozent höher als in anderen großen, wohlhabenden Ländern.“ Diese Zahlen beziehen sich allerdings ausschließlich auf die Zeit seit dem 1. Dezember, als den Behörden der erste Omikron-Fall berichtet wurde.

In eben diesem Zeitraum liegt Deutschland mit Blick auf die Sterblichkeitsrate hinter den USA auf dem zweiten Platz. Die Analyse gibt für den 31.01.2022 die Sterblichkeitsrate für Deutschland mit 19 Todesfällen pro 100.000 Einwohner an. Auch wenn die Lücke zu den USA noch riesig ist, so liegt Deutschland damit doch auch vor Nachbarländern wie Frankreich und Belgien, die auf den Plätzen drei und vier folgen - und lässt auch Großbritannien hinter sich.

Trotz dieser erschreckenden Auswertung hat die Omikron-Welle allerdings eine Verbesserung hinsichtlich schwerer Verläufe nach einer Infektion mit sich geführt. Verläufe nach einem positiven Test fallen häufig milder aus und weniger Menschen müssen auf eine Intensivstation in Deutschland.