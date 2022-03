Coronavirus: Wie viele Menschen sterben wirklich an Omikron?

Laut RKI gab es in Deutschland bislang mehr als 120.000 Corona-Tote. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie viele Menschen durch das Omikron-Virus sterben, ist in Deutschland nicht zu bestimmen. Ein Blick in Nachbarländer hilft.

Berlin - Zuletzt verstarben laut RKI 348 Menschen an einem Tag im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland. Die aktuellen Corona-Fallzahlen des RKI weisen 268.477 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1663,0 aus.

Entscheidend ist aber die Sterberate des Coronavirus: Also, wie viele Menschen, die sich infizieren, versterben auch? Aufgrund der eher schwachen Datenlage ist diese aber aktuell nicht einfach zu bestimmen. Nur eines scheint klar: Die Corona-Mutation Omikron dominiert das Infektionsgeschehen.

Coronavirus: Sterberate bei Omikron deutlich gesunken

Weniger Krankenhauseinweisungen, weniger Intensivbehandlungen, mildere Verläufe in verschiedenen Altersgruppen: Schon im Januar waren Experten davon ausgegangen, dass die Sterberate durch Omikron sinkt. Doch wie stark, kann in Deutschland nicht klar festgestellt werden.

Der Grund: Deutschland weist weiterhin als Todesursache eine Infektion mit dem Coronavirus aus, auch wenn der oder die Verstorbene an einer anderen Krankheit litt, und nur zusätzlich infiziert war. Besonders perfide: Seit die Infektionszahlen in Deutschland stark steigen, sind auch immer mehr Menschen infiziert, die sonstige schwere Krankheiten haben.

Eine Annäherung versucht der Pandemie-Monitor des IGES-Instituts. Um die Sterberate zu berechnen, müsse man die Zahl der gemeldeten Sterbefälle auf Infektionsfälle beziehen, die drei Wochen zuvor gemeldet wurden. Daraus ergibt sich im März - und mit der dominierenden Omikron-Variante - „eine rechnerische Letalität von deutlich unter einem Promille, während diese Ende des Jahres 2020 etwa 4,6 Prozent betrug – mehr als das 50fache“, heißt es auf der Website des Monitors. Das heißt, dass nur mehr weniger als einer von 1000 nachweislich infizierten Menschen versterben.

Coronavirus: Todesursache von Omikron in Dänemark separat ausgewiesen

Ein Faktencheck des dänischen Statens Serums Institut, das dem dänischen Gesundheitsministerium unterstellt ist, geht davon aus, dass inzwischen 30 bis 40 Prozent der Todesfälle in den dänischen Statistiken nicht mehr auf einen Tod „an“ Corona zurückgehen, sondern auf eine andere Todesursache und eine zusätzliche Coronavirus-Infektion. Ähnlich wie in Großbritannien werden auch in Dänemark die Fälle getrennt separat ausgewiesen, die eine andere Todesursache als eine Coronavirus-Infektion hatten. Auch wenn sich die Zahlen nicht direkt übertragen lassen: Auch in Deutschland könnte der Anteil der „mit“ Corona Verstorbenen demnach beträchtlich sein.

Weitere Fakten zu den Impfungen: Laut IGES-Monitor zeigt sich aber besonders, dass 60 Prozent der Todesfälle bei den über 60-jährigen ungeimpfte Personen seien, obwohl lediglich 11,2 Prozent in der Altersgruppe noch keine Impfung gegen das Coronavirus hätten. Dies zeige eine Sonderauswertung des RKI über 341 Todesfälle in den Kalenderwochen 4 bis 7. Das heißt also: Die Omikron-Variante ist zwar weniger gefährlich geworden, kann aber - auch ohne andere Erkrankungen - immer noch tödlich sein. (kat)