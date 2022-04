Neue Omikron-Typen auf dem Vormarsch? Infektionszahlen in Südafrika steigen wieder an

Von: Felix Durach

In Südafrika steigen die täglichen Neuinfektionszahlen seit wenigen Tagen wieder an. Das könnte auch an den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 liegen.

Pretoria - Während die Neuinfektionszahlen in Deutschland weiter rückläufig sind und der Bevölkerung wohl erneut ein weitestgehend einschränkungsfreier Sommer bevorsteht, nimmt die Infektionsdynamik in Südafrika wieder an Fahrt auf. „Die fünfte Welle ist da. Passt auf euch auf“, lautete ein Aufruf von Wissenschaftlern an die südafrikanische Bevölkerung am vergangenen Dienstag.

Coronavirus: Neuinfektionen in Südafrika nehmen wieder zu - Meldungen verfünffacht

In den vergangenen Wochen seit Mitte März meldeten die zuständigen Behörden in Südafrika relativ konstant ca. 1200 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Am vergangenen Donnerstag wurden dann jedoch 6732 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet - fast fünfmal so viele Fälle, wie in den Wochen davor. Auch wenn sich die gestiegenen Infektionszahlen aktuell noch nicht auf die Krankenhauseinweisungen und Todeszahlen ausgewirkt haben, wird die Entwicklung in Südafrika von Wissenschaftlern weltweit beobachtet.

Coronavirus in Südafrika: Neue Omikron-Varianten auf dem Vormarsch

Grund dafür sind vor allem die zwei neu beobachteten Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5, die sich nun immer weiter in Südafrika ausbreiten. Auch Christian Drosten von der Berliner Charité äußerte sich in dieser Woche via Twitter zu den neuen Subtypen und verwies dabei unter anderem darauf, dass Immunescape in den Subtypen wahrscheinlich ist. Das würde bedeuten, dass die Impfungen oder vorangegangenen Corona-Erkrankungen schlechter vor einer Infektion schützen. Auch Drosten stellt fest, dass sich die Infektionszahlen aktuell noch nicht auf die Hospitalisierungsrate auswirken, weist jedoch auch darauf hin, dass sich dieser Umstand in den kommenden zwei Wochen noch ändern könnte.

Beendete Maßnahmen und niedrige Impfquote: Infektionen in Südafrika nehmen zu

In Südafrika könnten der starke Anstieg der Neuinfektionen jedoch auch durch die grundlegende Immunität in der Bevölkerung begünstigt werden. Die Impfquote liegt dort deutlich niedriger als in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Gerade einmal 45 Prozent der Bevölkerung gelten als vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Die Neuinfektionszahlen in Südafrika sind in den vergangenen Tagen wieder stark angestiegen. Das könnte auch auf die vergleichsweise niedrige Impfquote im Land zurückgeführt werden. © Denis Farrell/dpa

Hinzu komm auch, dass die Regierung von Präsident Cyril Ramaphosa Anfang April fast alle Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Land aufgehoben hatte. Auch diese Umstände könnten mit den vorangegangenen Aspekten eine Auswirkung auf den Anstieg der Neuinfektionszahlen haben.

Forscher weltweit werden deshalb auch in den kommenden ihren Blick auf die Entwicklungen in Südafrika werfen, da diese auch als Blaupause für eine eventuelle fünfte Welle in Europa herangezogen werden könnten. Denn die Omikron-Variante BA.5 ist längst in Deutschland angekommen, ist dort jedoch nur für einen Bruchteil der Infektionen verantwortlich. In 0,1 Prozent aller Tests konnte BA.5 nachgewiesen werden. Die dominante Variante in Deutschland bleibt weiterhin der Omikron-Subtyp BA.2 mit 96 Prozent. (fd)