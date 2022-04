Neue Omikron-Varianten mit „Troublemaker-Mutation“? So werden die Subtypen eingeschätzt

Von: Yasina Hipp

Teilen

Über die neuen Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 herrscht noch Unklarheit. © picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Bisher waren sich Experten nicht einig wie die beiden neuen Mutationen der Coronavirus-Variante Omikron BA.4 und BA.5 einzuschätzen sind.

München - Die Omikron-Variante löste Anfang des Jahres die gefährlichere Delta-Variante im Pandemiegeschehen ab. Seitdem bleibt das Virus aber dynamisch und es entwickeln sich immer wieder neue Subtypen. Erst kürzlich hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die zwei neuen Mutationen mit den Bezeichnungen BA.4 und BA.5 als „Variants of concern“ also als besorgniserregend eingestuft. Spezialisten untersuchen seitdem, wie die beiden Subtypen einzuschätzen sind, ob sie in ihren Auswirkungen ähnlich gefährlich sein könnten wie etwa Delta. Diverse Wissenschaftler sind sich anhand der bisher vorliegenden Daten darüber aber bislang nicht einig.

Coronavirus: Epidemiologe erkennt gefährliche Mutation in BA.4 und BA.5

Bis auf wenige Ausnahmen teilen auch BA.4 und BA.5 die meisten Mutationen und Veränderungen mit der BA.2-Variante des Coronavirus. Eine Mutation bereitet aber unter anderem dem Epidemiologen und ehemaligen Harvard-Forscher Eric Feigl-Ding Sorgen: L452R. Diese Mutation ist auch schon bei der Delta-Variante nachgewiesen worden. Feigl-Ding bezeichnet L452R als „Troublemaker“-Mutation und verweist schon auf frühere Warnungen von ihm selbst. Mit Blick auf weitere Entwicklungen, ob BA.4 und BA.5 die bereits etablierte Variante BA.2 sogar verdrängen könnten, schreibt der Forscher auf Twitter nur: „Abwarten und sehen“.

Andere Forscher geben Entwarnung: „Kein Grund zur Panik“

Weniger besorgt äußert sich Christoph Spinner, Facharzt für Innere Medizin und Infektiologe des Klinikums rechts der Isar in München. „Es werden immer wieder neue Varianten entstehen, darauf müssen wir uns einstellen“, betont Spinner im Video-Talk mit Focus Online. Allerdings würde dies nicht automatisch heißen, dass diese dann auch gefährlicher seien als die vorherigen, auch wenn sie vielleicht leichter übertragbar sind. Alle bislang bekannten Omikron-Varianten lösen keine schwereren Krankheitsverläufe aus. Dies bestätigt auch Tulio de Oliveira, Bioinformatiker aus Südafrika, der, Stand jetzt, auch für BA.4 und BA.5 Entwarnung gibt: „Es gibt keinen Grund zur Panik“. Bislang bemerke man in seinem Land keine Zunahme von Hospitalisierungen und Todesfällen.

In Südafrika wurden BA.4 und BA.5 zunächst als erstes entdeckt. Auch Dänemark, Botswana, England und Schottland verzeichneten Infektionen mit BA.4. In Deutschland gibt es bisher noch keinen offiziellen Nachweis für einen der neuen Omikron-Subtypen.