Corona: Die Zahl der Todesopfer in Wuhan steigt um 50 Prozent

Update vom Freitag, 17.04.2020, 07.00 Uhr: Die chinesische Stadt Wuhan hat die Zahl der Corona-Toten überraschend um rund 50 Prozent nach oben korrigiert. Wie die Behörden berichteten, sind in der zentralchinesischen Metropole, in der die Pandemie ihren Ausgang genommen hatte, doch noch weitere 1290 Menschen in Folge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Toten in Wuhan auf 3896 Tote. Bislang waren nur 2579 Tote berichtet worden.

Die neuen Angaben bestätigen schon länger bestehende Vermutungen, dass in den offiziellen chinesischen Statistiken viele Fälle nicht mitgerechnet worden waren. Es wurden mehrere Gründe für die erhebliche Korrektur genannt. So seien Patienten anfangs zuhause gestorben. Auch seien Krankenhäuser überfordert und Ärzte und medizinisches Personal mit dem Ansturm der Infizierten zu beschäftigt gewesen, „was zu verspäteten, fehlenden und falschen Berichten führte“, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Einige medizinische Einrichtungen seien nicht an das Informationsnetzwerk angeschlossen gewesen oder hätten nicht zeitnah berichtet. Berichte über einige Verstorbene seien auch nicht vollständig gewesen, berichtete Xinhua weiter. So hätten die Behörden die vorliegenden Daten überarbeitet, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Es gehe bei den Daten auch um die „Glaubwürdigkeit der Regierung“, zitierte die Agentur einen nicht genannten Offiziellen.

Chinese state media report the Covid death toll in Wuhan, where outbreak began, revised upwards by 50%, from 2,579 to 3,869. Many local folk think that’s still an underestimation. — Andrew Neil (@afneil) April 17, 2020

China hat das Virus den Angaben zufolge weitgehend unter Kontrolle. Die nationale Gesundheitskommission berichtete am Freitag 26 neue Infektionen, darunter 15 „importierte“ Fälle mit Sars-CoV-2 bei Reisenden und 11 neue lokale Ansteckungen. In China haben sich nach diesen Angaben bislang mehr als 82.000 Menschen infiziert, von denen rund 78.000 inzwischen genesen seien. Allein im schwer betroffenen Wuhan, wo das Virus möglicherweise schon im November ausgebrochen ist, wurden in der jetzt überarbeiteten Statistik 50.333 Fälle (plus 325) aufgeführt.

Augangsbeschränkungen in Wuhan gelockert

Update vom Mittwoch, 08.04.2020, 12.06 Uhr: Nach gut zweimonatiger Abschottung sind die Ausgangsbeschränkungen in der chinesischen Metropole Wuhan gelockert worden. Das alltägliche Leben sei nun weitestgehend wieder möglich, wie die „Tagesschau“ berichtet.

Demnach dürfen Personen die Stadt erstmals wieder verlassen, müssen jedoch weiter strengen Regeln, wie dem Tragen eines Mundschutzes oder das Messen der Temperatur einhalten. Nachdem das Ausreiseverbots aufgehoben wurden, strömten am Mittwoch zehntausende Menschen zum Flughafen und zu den Bahnhöfen in der Stadt. Nach Schätzungen der Regierung wollen im Laufe des Tages rund 55.000 Menschen die Stadt verlassen. Wuhan gilt als eines der Epizentren des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus.

Japan verhängt Ausnahmezustand

+++ 11.02 Uhr: In Japan wurde wegen der Coronakrise der Ausnahmezustand in sieben Regionen des Landes verhängt. Von der gesonderten Situation ist auch die Metropolregion und Haupstadt Tokio betroffen. Die Nachrichtenagenturen Reuters und AP berichteten zuerst darüber.

Die Maßnahme tritt am Mittwoch in Kraft und gilt bis zum 6. Mai für Tokio, die drei Nachbarprovinzen Chiba, Kanagawa und Saitma sowie Osaka, Hyogo und Fukuoka. Damit dürfen die Behörden die Bürger anweisen, in ihren Häusern zu bleiben, sowie die Schließung von Schulen und anderen Einrichtungen verordnen.

Upda te vom Dienstag, 07.04.2020, 08.16 Uhr: Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat China keine neuen Todesopfer mehr gemeldet. Schon seit Wochen gab es den offiziellen Angaben zufolge täglich kaum noch neue Infektionen und nur noch wenige neue Tote in der Volksrepublik. Am Dienstag führte die Statistik der Pekinger Gesundheitskommission nun zum ersten Mal seit Januar überhaupt keinen neuen Todesfall mehr auf.

Erneut gab es laut den Angaben 32 „importierte“ Infektionen, die bei Menschen bei der Einreise nach China nachgewiesen wurden. Insgesamt sind den offiziellen Angaben zufolge in China bislang 3331 Menschen durch die Lungenkrankheit Covid-19 ums Leben gekommen, 81.740 haben sich demnach nachweislich infiziert.

Corona-Krise: Gute Nachrichten aus Wuhan

Update vom Dienstag, 07.04.2020, 07.10 Uhr: Erstmals seit dem 23. Januar dürfen die Einwohner von Wuhan ihre Stadt wieder verlassen: In der Nacht zum Mittwoch (Dienstag, 18.00 Uhr MESZ) endet auch das Ausreiseverbot für die zentralchinesische Millionenmetropole, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt.

Die Hauptstadt der Provinz Hubei wurde als erste chinesische Stadt komplett abgeriegelt, später folgte fast die gesamte Provinz. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, und seit Ende März beendeten die Behörden schrittweise die Abschottungsmaßnahmen.

Auch Indien von Corona betroffen

Update vom Sonntag, 05.04.2020, 11.30 Uhr: Kurioses in der Krise: Ein Paar in Indien hat seine neugeborenen Zwillinge Covid und Corona genannt. Damit möchten sie den schwierigen Umständen gedenken, unter denen die Geburt erfolgte, berichtet das Nachrichtenportal „Matters India“.

Aufgrund der Corona-Krise und der verhängten Ausgangssperre gestaltete sich allein die Fahrt ins Krankenhaus äußerst kompliziert. Mutter Preeti Verma kann dem Ganzen jedoch auch etwas Gutes abgewinnen: „Das Virus ist gefährlich und lebensbedrohlich, aber sein Ausbruch hat die Menschen dazu gebracht, sich auf die Gesundheit, auf Hygiene und andere wichtige Regeln zu konzentrieren.“

Unterdessen erklärt eine preisgekrönte Chemikerin in einem YouTube-Video, warum die Corona-Krise in Deutschland erst am Anfang steht und wann sie vermutlich endet.

Corona-Pandemie: China beendet Isolation von Wuhan – Einreise wieder erlaubt

Update vom Samstag, 28.03.2020, 06.45 Uhr: In der chinesischen Stadt Wuhan kehrt allmählich der Alltag zurück: Die Isolation der Millionenmetropole, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, ist beendet worden. Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist nun wieder erlaubt, während das Ausreiseverbot noch bis zum 8. April gilt. Der U-Bahnverkehr rollte am Samstag wieder an und die ersten Einkaufszentren werden in der kommenden Woche ihre Pforten öffnen.

In den vergangenen Tagen waren bereits die Banken in Wuhan wiedereröffnet worden und auch die Linienbusse in der Stadt nahmen ihren Betrieb auf. Die Bewohner sind aber weiterhin aufgerufen, keine unnötigen Fahrten anzutreten und ältere Menschen sollen den Nahverkehr meiden.

Die Behörden hatten das knapp 60 Millionen Einwohner zählende Hubei zwei Monate lang von der Außenwelt abgeschottet. In den vergangenen Wochen waren die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen innerhalb der Provinz deutlich zurückgegangen.

Insgesamt wurden in China den offiziellen Zahlen zufolge mehr als 81.000 Erkrankungen mit dem Coronavirus bestätigt, ein Großteil davon in Wuhan, wo sich mehr als 50.000 Menschen infizierten. Rund 3300 Patienten starben landesweit.

Corona-Pandemie: China macht die Grenzen dicht

Update vom Freitag, 27.03.2020, 07.15 Uhr: In China ist die Zahl „importierter Fälle“ mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Freitag (27.03.2020) mitteilte, wurden 55 weitere Erkrankungen bei Menschen nachgewiesen, die nach China eingereist sind. Insgesamt zählt China damit bereits knapp 600 solcher Fälle.

Wie aus den offiziellen Zahlen der Gesundheitskommission vom Freitag hervorging, gab es erneut keine lokalen Infektionen mit dem Coronavirus in China. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten, starben jedoch weitere fünf Menschen. Nach offiziellen Angaben sind bislang 3292 Menschen in China dem Virus zum Opfer gefallen.

Aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle hatte die Volksrepublik am Donnerstag (26.03.2020) angekündigt, Ausländer zunächst nicht mehr einreisen zu lassen, um eine erneute Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Bereits ausgestellte Visa seien vorübergehend nicht mehr gültig. Wie lange der Einreisestopp gelten soll, wurde nicht mitgeteilt. Der Schritt sei erforderlich, weil sich das Virus im Rest der Welt rasant ausbreite, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.

Coronavirus: China macht aus Angst vor zweiter Welle die Grenzen dicht

Update vom Donnerstag, 26.03.2020, 19.51 Uhr: Die chinesische Regierung hat angekündigt, ihre Grenzen aufgrund der Coronakrise für Ausländer zu schließen. Die Maßnahme soll ab Samstag gelten und betrifft auch Ausländer mit Visa und dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung. Das teilte die Regierung in Peking mit.

Mit diesem Schritt will die Regierung der Volksrepublik China eine zweite Infektionswelle verhindern. Nachdem sich die Lage in den letzten Tagen entspannt hatte, wurden bereits 541 Fälle von infizierten Einreisenden gezählt.

In Vietnam sollen derweil zehntausende Bürger des Landes interniert worden sein, die von Auslandsreisen zurückkamen. Das meldet der Deutschlandfunk via Twitter.

+++ Vietnam interniert Zehntausende Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Ausland zurückkehren. +++ — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) March 26, 2020

Langsame Normalisierung in China und Südkorea

Erstmeldung vom Dienstag, 24.03.2020: Wer hätte noch vor ein paar Monaten ahnen können, dass eine Viruserkrankung in der chinesischen Provinz Hubei unser aller Leben so dramatisch einschränken würde, wie dies seit Mitte März nun in Deutschland der Fall ist. Aus der zentralchinesischen Provinz Hubei gibt es aber mittlerweile gute Nachrichten.

Wie die Lokalregierung von Hubei am Dienstag (24.3.20) mitteilt, sollen die strengen Ausgangsbeschränkungen ab Mittwoch um Mitternacht aufgehoben werden. Die Menschen dürfen dann die Provinz wieder verlassen. Allerdings gibt es eine Ausnahme.

Corona-Pandemie: Entspannung in China

In der Millionenmetropole Wuhan, in der das Coronavirus besonders gewütet hatte, gelten weiter die strengen Kontaktverbote, die nun schon seit fast zwei Monaten das Leben in Wuhan praktisch zum Erliegen bringen. Aber ein Lichtblick: Ab dem 8. April sollen sich auch dort die Menschen wieder frei bewegen dürfen.

Corona: Ausgangssperren und Kontaktverbote in der Provinz sukzessive aufgehoben

Grund für die Lockerung der strengen Maßnahmen ist, dass seit vergangener Woche die Zahl der lokalen Neuinfektionen in China stark zurückgegangen ist. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurde das Virus aber erneut bei 74 weiteren Menschen nachgewiesen, die kürzlich in die Volksrepublik eingereist sind. Insgesamt seien bislang 427 importierte Fälle festgestellt worden, wie die Kommission weiter berichtet.

Am 23. Januar war die chinesische Metropole Wuhan aufgrund des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 komplett abgeriegelt worden. Bis es zu einem kompletten Lockdown kam, wurden die staatlichen Maßnahmen sukzessive erhöht. Zunächst war die Einreise nicht mehr erlaubt, wenig später gab es Beschränkungen im Autoverkehr, schließlich durfte niemand mehr auf die Straße, geschweige denn die Stadt verlassen.

Quarantäne in China wegen Corona-Pandemie: Lage ist im Griff

Nach einigen Wochen eiserner, zum Teil martialisch durchgesetzter Quarantäne von Millionen von Menschen hatte die chinesische Regierung laut eigener Aussage die Lage über die Epidemie wieder im Griff und ist seit kurzem sogar in der Lage, Länder, die mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, mit Schutzkleidung und Experten zu unterstützen. Vor knapp zwei Wochen sind Hygiene-Experten nach Italien gereist, um die dortigen Behörden bei den Schutzmaßnahmen zu unterstützen.

Viele Tote durch oder mit Coronainfektion in China

3160 Menschen sind in China an dem neuartigen Coroanvirus (Sars-CoV-2) gestorben (Stand der Johns Hopkins University am 23.3.30). Rund 60.000 Menschen haben die Infektion überlebt.

Corona in Südkorea: Sekte brachte Verbreitung ins Rollen

Auch in Südkorea wütete das Coronavirus. Trauriger Höhepunkt war Ende Februar. Damals hatten sich 900 Menschen innerhalb von 24 Stunden mit dem gefährlichen Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Offenbar hatte eine Anhängerin der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu das Virus in Südkorea unter den Sektenmitgliedern verbreitet. Jetzt drohen dem Anführer der Sekte Lee Man Hee und weiteren führenden Mitgliedern eine Strafanzeige. Sie sollen gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben.

Wegen Corona-Epidemie in Südkorea erhebt Bürgermeister von Seoul schwere Vorwürfe

Seouls Bürgermeister Park Won Soon machte den Sektenführern via Facebook schwere Vorwürfe. „Wenn sie früh aktiv Maßnahmen ergriffen hätten, hätten wir den explosiven Anstieg von Covid-19-Fällen in Daegu und der Provinz Nord Gyeongbuk sowie den Tod mehrerer Menschen verhindern können“, heißt es dort.

Ein ranghohes Mitglied der Sektengemeinschaft verteidigte das Verhalten in der Corona-Krise gegenüber der AFP. Die Stigmatisierung und Diskriminierung wegen ihres Glaube hindere viele Mitglieder an einer Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden.

Bislang sind in Südkorea 120 Menschen mit oder durch eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben (Stand: 24.03.20, Johns Hopkins University)

