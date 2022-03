Dänemark erklärt Corona-Pandemie für beendet, doch Todesfälle steigen - Behörde nennt banale Omikron-Ursache

Von: Max Darga

Die Dänen feierten ihren Freedom Day. Für sie scheint die Pandemie vorbei zu sein. Allerdings werden nun täglich mehr Corona-Todesfälle gemeldet.

Kopenhagen - Ist die Zeit von Corona wirklich vorbei? Die Coronavirus-Pandemie hat den Menschen viel abverlangt. Die Rufe nach einem Ende der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus wurden zuletzt immer lauter.

Dänemark machte am 2. Februar den Schritt, den sich so viele wünschen und ließ die Maßnahmen fallen. Doch jetzt häufen sich die Meldungen von täglich neuen Rekordwerten bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Hat sich Dänemark verzettelt?

Pandemie für Dänemark vorbei? Zahl der Neuinfektionen sinken

„Wir sagen ‚Auf Wiedersehen‘ zu Einschränkungen und ‚Hallo‘ zu dem Leben, das wir vor Corona kannten.“ Mit diesen Worten rief Mette Frederiksen, Regierungschefin von Dänemark, den sogenannten Freedom Day in dem Nachbarland Deutschlands aus. Manche sprechen davon, dass Dänemark damit die Corona-Pandemie* zumindest vor Ort für beendet erklärte. Das bedeutet: Masken* müssen nicht mehr getragen werden, Impfnachweise werden nicht mehr kontrolliert und auch andere Einschränkungen existieren nicht mehr.

Was nach dem Freedom Day in Dänemark zunächst nach einem Absinken der Fallzahlen aussah, zog eine kurzzeitige Spitze nach sich. Am 13. Februar erreichten die Neuinfektionen noch ein letztes Mal eine Zahl von über 46.000 Fällen - danach begann ein rasanter Abstieg. Mit dem Stand vom 10. März wurden laut ourworldindata über mehrere Tage mit leichten Schwankungen jeweils 17.000 Neuinfektionen gemeldet, also weit weniger als zu dem Zeitpunkt, an dem alle Maßnahmen fallen gelassen wurden.

Dänemark ohne Maßnahmen: Fallzahlen sinken - Todesfälle steigen

Der Grund, aus dem nun Kritik an der Entscheidung Dänemarks geübt wird, sind nicht die täglichen Zahlen der Neuinfektionen. Es sind die rasant zunehmenden Todesfallzahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am 9. März erreichte die Zahl der innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid Verstorbenen mit 60 Fällen einen Rekordwert. Ein Rekordwert, dem sich die Meldungen seit November letzten Jahres kontinuierlich genähert haben.

Doch wie passt das zusammen? Das Abfallen der täglichen Neuinfektionszahlen hält nun seit fast einem Monat an und dennoch steigen die Todesfallzahlen weiter. Einem Bericht des Focus zufolge erklärte die dänische Gesundheitsbehörde die erschreckende Zahlenentwicklung mit einem eher unspektakulären Umstand.

Durch die Corona-Mutation Omikron habe sich die Verbreitung des Virus verändert und zudem die Sterblichkeit. Deshalb käme es zu mehr Fällen, in denen Menschen umgangssprachlich lediglich „mit“ Corona versterben und nicht ursächlich „an“ Corona. Gezählt werden in den Todesfallzahlen alle Fälle, welche während der 30 Tage vor dem Todesdatum ein positives PCR-Testergebnis hatten. Im Zusammenspiel mit der Omikron-Variante ist so wohl ein höherer Anteil von Todesfällen anzunehmen, bei denen die Corona-Infektion nicht die primäre Ursache für den Tod war. (mda) *Merkur.de und tz.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.