Vierte Corona-Impfung: Stiko-Chef widerspricht Lauterbach – „Halte es für schlecht“

Von: Lukas Einkammerer

Nachdem sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach deutlich für eine vierte Corona-Impfung bei jüngeren Menschen ausgesprochen hat, stellt sich der Chef der Ständigen Impfkommission nun dagegen.

Berlin – Der Sommer steht trotz blauer Himmel und tropischer Temperaturen auch dieses Jahr leider immer noch im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Omikron-Variante BA.5 breitet sich weiter aus und auch wenn die meisten das Coronavirus allmählich sicher gern vergessen würden, werden hierzulande nach wie vor hohe Infektionszahlen verzeichnet.

Ein Lichtblick ist dabei die stattliche Impfquote von über 75 Prozent. Seitdem das Corona-Vakzin verfügbar ist, haben sich über 63 Millionen Deutsche vollständig impfen lassen. Da die Booster-Impfung bei vielen jedoch schon ein paar Monate zurückliegen dürfte, wird eine mögliche vierte Dosis für Menschen außerhalb der Risikogruppen derzeit heiß diskutiert. Die Expertenmeinungen spalten sich dabei.

Vierte Corona-Impfung: Lauterbach empfiehlt zweiten Booster für alle

Eine zweite Auffrischungsimpfung wird derzeit vor allem Menschen über 70 Jahren, sowie Immungeschwächten, Hochrisikopatienten und Personal in medizinischen Einrichtungen empfohlen. Wer in eine dieser Kategorien fällt und die letzte Dosis vor mindestens sechs Monaten erhalten hat, kann den zweiten Booster beantragen – und sich und die Mitmenschen in den kommenden Wochen und Monaten damit noch besser schützen.

Trotz dieser Richtlinien sprach sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegenüber dem Spiegel nun jedoch für eine vierte Impfung bei anderen Personengruppen aus. Demnach sollten sich alle, die älter als 60 sind, die vierte Dosis verabreichen lassen. Auch bei jüngeren Menschen sollte laut dem SPD-Politiker die Möglichkeit bestehen, nach Rücksprache mit dem Arzt den zweiten Booster zu erhalten. Damit soll das Infektionsrisiko sinken – und der Sommer ein bisschen entspannter werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: Der SPD-Politiker spricht sich für eine vierte Corona-Impfung bei jüngeren Menschen aus. Damit stößt er bei Corona-Experten auf Widerspruch. © dpa/Michael Kappeler

Vierte Corona-Impfung: Stiko-Chef widerspricht Lauterbachs Vorschlag

Lauterbachs Vorschlag einer vierten Corona-Impfung bei jüngeren Menschen findet bei anderen Experten nur wenig Zustimmung. „Ich halte es für schlecht, medizinische Empfehlungen unter dem Motto ‚Viel hilft viel‘ auszusprechen“, ließ Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), gegenüber Welt am Sonntag verlauten.

Anders als es hierzulande geregelt ist, wurde die Altersgrenze für Corona-Viertimpfungen von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC auf 60 Jahre festgelegt – was laut Thomas Mertens eine gute Entscheidung ist. „Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für einen schweren Verlauf. Es ist nicht einfach, hier einen genauen Cut beim Alter zu machen.“ Die zweite Booster-Impfung auf wesentlich jüngere Bevölkerungsschichten auszuweiten – und damit in nächster Zeit deutlich mehr Menschen impfen zu müssen – soll laut dem Stiko-Chef jedoch nicht tragbar sein. „Das Ziel ist es bei diesen Impfungen nicht, Infektionen zu vermeiden, sondern Erkrankungen.“ (le)

Die Omikron-Variante BA.5 breitet sich indes weltweit rasant aus. In China wurden deswegen nun erneut strenge Lockdowns angekündigt.