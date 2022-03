Corona: Ex-Länderchef verrät Details aus MPKs und wundert sich über Söder

Von: Marcus Giebel

Gruppenbild mit Dame (in Rot): Wenn Markus Söder (r.) - wohlgemerkt vor der Corona-Pandemie - zum kuscheligen Selfie bittet, ist auch Michael Müller (4. v. l.) nicht weit. © Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Die Corona-Pandemie hat auch die Ministerpräsidentenkonferenzen ins öffentliche Bewusstsein gespült. Wie es dabei zuging, verrät Michael Müller nun. Im Fokus stehen Angela Merkel und Markus Söder.

München - In Ministerpräsidentenkonferenzen prallen Bund und Länder aufeinander. Was Politik durchaus zusätzlich verkomplizieren kann. Wie die auch als Corona-Gipfel umschriebenen Debattenrunden während der Pandemie regelmäßig demonstrierten. Nicht nur der Bevölkerung, die der Dinge harrte, die da auf sie zukamen, kosteten die virtuellen Treffen Nerven.

Schließlich mussten in den meisten Fällen 17 Meinungen unter einen Hut gebracht werden. So der Idealfall. Einfacher gesagt als getan. Denn letztlich wurden doch oft verschiedene Wege eingeschlagen.

Corona-Pandemie: Müller hatte an Tagen mit Ministerpräsidentenkonferenzen zehn Stunden zu tun

Mittendrin statt nur dabei war Michael Müller. Als Regierender Bürgermeister hatte der SPD-Politiker den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) von Oktober 2020 bis September 2021 inne - also während der zweiten und dritten Welle. Nach der Bundestagswahl wechselte er die Seiten, seine neue politische Heimat ist das Reichstagsgebäude.

In einem Spiegel-Interview gibt er Einblick in das Geschehen während der MPKs. Es seien „zwei anstrengende Jahre“ gewesen: „Die Videoschalten gingen oft über sechs, sieben Stunden. Mit Vorbereitung kamen wir locker auf zehn.“

Corona-Gipfel in der Pandemie: „Das bekomme ich bei mir Zuhause im Senat kaum mehr durch“

Dem Ablauf aus seiner Sicht skizziert der 57-Jährige so: Notizen über eigene Vorstellungen machen, Änderungswünsche in der Runde der SPD-geführten Länder aufnehmen, Papier mit neuen Positionen der CDU-geführten Länder einsehen, Abstimmung mit dem Kanzleramt, „und manchmal dachte ich: Moment, was wir da jetzt aufgeschrieben haben, bekomme ich bei mir Zuhause im Senat kaum mehr durch.“

Das war aber noch nicht das Ende vom Lied: „Und später, in den Videoschalten mit allen, wollten manche Ministerpräsidenten wieder von vorne beginnen.“ Auch die Kanzlerin sei manchmal auf dem falschen Fuß erwischt worden, wenn sie glaubte, einen Punkt abgehakt zu haben: „Angela Merkel sagte manchmal: ‚So, jetzt haben wir endlich einen Text, mit dem alle leben können.‘ Und dann kamen Kollegen auch von der B-Seite, also der Union, und antworteten: ‚Nee, geht gar nicht, wir müssen noch einmal neu formulieren.‘ Da fragte Merkel: ‚Na, was soll denn das? Wozu machen wir eine Vorbesprechung?‘“.

Ministerpräsidentenkonferenz wegen Corona: „Man spürte bei Merkel eine Grundskepsis“

Kein Wunder, dass Merkel keine Freundin dieser Runden sein soll: „Man spürte bei ihr eher eine Grundskepsis gegenüber der MPK. Merkel wäre in den Corona-Maßnahmen gerne weiter gegangen als viele Länderchefs, daraus hat sie kein Geheimnis gemacht.“

Müller galt immer als Ministerpräsident, der sich mit den Einschränkungen schwer tat. Doch er zeigt auch Verständnis für die unterschiedlichen Meinungen unter den Länderchefs: „Manche Länder mit einer Außengrenze zu einem Nachbarland hatten explodierende Zahlen wegen der Pendler oder der Urlaubsrückkehrer. Andere hatten das nicht. Da war es schwierig, Politik aus einem Guss zu machen.“

Corona-Pandemie und Ministerpräsidentenkonferenz: Müller hält Beherbergungsverbot rückblickend für falsch

Trotzdem gibt er „bei der Kommunikation Fehler“ zu: „Erinnern Sie sich an das Beherbergungsverbot? Allein dieses Wort war schräg. Es gab eine lange Debatte darüber, den Reiseverkehr zwischen den Bundesländern einzuschränken. Das war falsch, das hat unsere Corona-Politik insgesamt geschwächt. Wir haben uns manchmal ineinander verkeilt, anstatt die Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern zu betonen.“

Ausführlich kommt Müller auf Markus Söder, seinen Vorgänger als MPK-Vorsitzender und später sein Stellvertreter, zu sprechen. Dessen einnehmende Auftritte bei den anschließenden Pressekonferenzen seien kein Spiegelbild der vorigen Zusammenkünfte gewesen: „Da war er einer von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, er hat die Diskussionen nicht dominiert, manchmal war er sogar auffällig still.“

Corona-Politik: „Söder saß allein in einem Raum im sechsten Stock des Kanzleramts“

Einen Seitenhieb kann er sich aber nicht verkneifen. Als der CSU-Chef der MPK vorsaß, „hatte ich manchmal den Eindruck, die CDU-Kollegen hätten sich mehr Koordination untereinander gewünscht, mehr Abstimmung bei den Beschlussvorschlägen, und dass man einheitlich gegenüber dem Kanzleramt auftritt. Dafür wäre vorrangig Söder als Vorsitzender zuständig gewesen. Er setzte andere Prioritäten.“

Regelrecht verwundert zeigt sich Müller, dass Bayerns Ministerpräsident auch später als stellvertretender MPK-Vorsitzender stets nach Berlin anreiste: „Er saß dann allein in einem Raum im sechsten Stock des Kanzleramts vor dem Bildschirm, während Merkel und ich im vierten Stock zusammensaßen. Später auf den Pressekonferenzen traten wir alle gemeinsam auf. Nach außen hatte es den Anschein, als hätte Söder den ganzen Tag mit der Kanzlerin verbracht. Tatsächlich traf er uns erst zehn Minuten vor der Pressekonferenz auf dem Gang.“

Drei Stühle, drei Meinungen: Michael Müller (l.) erlebte so manche Ministerpräsidentenkonferenz an der Seite von Angela Merkel und Markus Söder. © FABRIZIO BENSCH/dpa

Corona und die Ministerpräsidentenkonferenz: „Eine Art Ping-Pong-Spiel“ zwischen Söder und Laschet

Zudem hätte sich auch das Duell um die Unions-Kanzlerkandidatur zwischen Söder und Armin Laschet als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens in den Runden niedergeschlagen: „Es gab in den Konferenzen manchmal eine Art Ping-Pong-Spiel: Wenn der eine etwas gesagt hat, dann musste auch der andere etwas dazu sagen. Oder ihre jeweiligen Unterstützer.“

Sein Fazit zu diesem Punkt: „Es hat die Beratung erschwert, es hat die Arbeit auch verzögert, aber die beiden haben am Ende die Beschlusstexte nicht dominiert.“

Auch wenn ihm diese Tage wohl einige schlaflose Nächte eingebracht haben, hält Müller das Instrument an sich für die richtige Strategie: „Wir haben es uns in den Runden nicht leicht gemacht, aber der Föderalismus war nicht das Problem. Im Gegenteil, es war und ist richtig, die Verantwortung zu teilen.“ (mg)