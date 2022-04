Wochenbericht des RKI: Gipfel der aktuellen Welle erreicht - doch Gefahr für Bevölkerung weiter „sehr hoch“

Von: Anna Lorenz

Der Wochenbericht des RKI sorgt für Ernüchterung. © Chris Emil Janßen/imago

Der aktuelle Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Rahmen der Corona-Pandemie ist ernüchternd. Relativ betrachtet gehen die Zahlen zurück, doch die absoluten Ziffern bleiben hoch.

Berlin - Wöchentlich veröffentlicht das RKI aktualisierte Zahlen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die neuesten Informationen sind prinzipiell erfreulich. So gibt das RKI an: „Der Gipfel der aktuellen Welle ist jetzt klar überschritten“. Der weitere Bericht dämpft jedoch die Freude: Zwar sind die Zahlen relativ betrachtet gesunken, die Gefahr für die Bevölkerung sei aber noch „sehr hoch“.

Corona-Pandemie: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt - Doch Gesamtzahl bleibt hoch

In der vergangenen, 13. Meldewoche dieses Jahres sank die 7-Tage-Inzidenz bundesweit um 19 % - verglichen mit der Vorwoche. Dieser Trend sei in allen Altersgruppen zu beobachten, in der der zwischen 0 und 24 Jahren sei sogar ein Rückgang um mehr als 20 % zu verzeichnen. Die Zahl der „übermittelten aktiven Ausbrüche des Corona-Virus in medizinischen Behandlungseinrichtungen und in Alten- und Pflegeheimen“ sei ebenfalls gesunken. Eine aktuelle Aufschlüsselung nach Bundesländern kann diesem Video entnommen werden:

Es wurden außerdem 15 % weniger PCR-Laboruntersuchungen durchgeführt, deren Anteil positiver Testergebnisse hinsichtlich einer Covid-Infektion ist von der 12. zur 13. KW um ca. 15 % zurückgegangen. Der Anteil positiver Testergebnisse betrug etwas mehr als die Hälfte (52 %). Hierbei muss man bedenken, dass mittlerweile in der Regel nur noch PCR-Tests durchgeführt werden, wo eine Corona-Infektion wahrscheinlich ist.

Dennoch verzeichnete das RKI binnen der letzten Woche über 1 Millionen Neuinfektionen - die Frage der Dunkelziffer ist gewiss eine andere. Wie sich die registierten Corona-Erkrankungen in der Bevölkerung verteilen, ist in folgender Grafik zu erkennen:

Darstellung der 7-Tage-Inzidenz der COVID-19-Fälle in Deutschland nach Altersgruppe und Meldewoche (n= 18.868.376 Fälle mit entsprechenden Angaben in den Meldewochen 14/2021 - 13/2022; Datenstand 06.04.2022, 00:00 Uhr). © Screenshot RKI/Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 07.04.2022 – Aktualisierter Stand für Deutschland.

Corona-Pandemie: Virusvariante Omikron hat Monopol bei Infektionen - Impfung empfohlen

„Die Omikron-Variante ist in Deutschland die dominierende SARS-CoV-2-Variante. Der Anteil aller anderen Varianten inkl. Delta liegt unter 1 %“, so die klare Aussage des RKI im aktuellen Wochenbericht zur Corona-Lage in Deutschland. So sei nur in einem von zehn Fällen einer Covid-Infektion nicht das Virus „Omikron-Sublinie BA.2“ ursächlich. Diese Variante sei zwar hoch ansteckend, jedoch würde sie in der Regel mit moderaten Verläufen einhergehen, nicht zuletzt wegen der „sehr gut wirksamen Impfung“. Dennoch sterben absolut gesehen täglich etwa 200 Menschen an dem Virus.

In Anbetracht dieser Zahlen sei die Impfung, gerade für die „hochgerechnet rund 7,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Altersgruppe 18-59 Jahre und rund 2,2 Millionen in der Altersgruppe ab 60 Jahre“, die noch keinerlei Corona-Impfung empfangen haben, weiterhin von Bedeutung. „Insbesondere Risikogruppen und hochaltrige Menschen ab 70 Jahren sollten sich mit der von der STIKO empfohlenen 2. Auffrischimpfung vor einer schweren Erkrankung schützen“, so das RKI.

Corona-Pandemie: Atemwegserkrankungen nehmen zu - Zahlen belastbar

In Anbetracht der bundesweiten Lockerungen erinnert das RKI daran, dass der weitere Verlauf der Corona-Pandemie auch wesentlich davon beeinflusst würde, „ob sich größere Teile der Bevölkerung auch bei Reduktion staatlich angeordneter Maßnahmen weiterhin umsichtig und rücksichtsvoll verhalten bzw. in welchem Umfang mögliche infektionsrelevante Kontakte zunehmen“.

Die Gesamtzahl akuter Atemwegserkrankungen beträgt gegenwärtig ca. vier Millionen. Diese Zahl beinhaltet neben SARS-CoV-2 insbesondere auch humane Metapneumoviren (v.a. bei Kleinkindern), sowie Rhinoviren. Die Auslastung des Gesundheitsversorgungssystems, vor allem im Krankenhaussektor, sei weiterhin hoch; denn die grassierenden Viren führten auch zu vermehrten Personalausfällen. Den aussagekräftigen Zahlen nach sei es also stark anzuraten, im Falle von Erkältungssymptomen und Co. einen Arzt aufzusuchen und Kontakte ansonsten stark einzuschränken. Das Risiko des Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung - auch in Anbetracht der medizinischen Versorgung - sei, sofern nicht mindestens drei Impfungen empfangen wurden, als weiterhin hoch einzustufen. (askl)