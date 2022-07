Urlaub im Corona-Sommer: Insider enthüllt erste Österreich-Zahlen - Diese Länder sind Ansteckungsherde

Von: Lukas Einkammerer

Für viele steht diesen Sommer endlich wieder Urlaub an. Deswegen kommt es in Österreich jetzt bereits zu einem rasanten Anstieg der Infektionszahlen.

Wien – Das umwerfend gute Wetter der letzten Wochen dürfte bei vielen für Glücksgefühle sorgen und Reiselust aufkommen lassen. Egal ob Italien, Mallorca oder weiter entfernt – in der heißen Jahreszeit lockt es auch dieses Jahr wieder viele Reiselustige an die beliebten Touristenziele.

Bei aller Begeisterung über den Bilderbuch-Sommer und den anstehenden Familienurlaub darf die ernste Lage der Corona-Pandemie aber leider nicht vergessen werden. Denn das Coronavirus ist nach wie vor an der Tagesordnung. Die Omikron-Variante breitet sich rasant aus und die Infektionszahlen steigen hierzulande und im Rest Europas schnell an. Dazu dürften leider vor allem die vielen Urlauber einiges beitragen.

Urlaub im Corona-Sommer: Österreich meldet hohe Zahlen

In vielen europäischen Ländern dürfte das Reisefieber in Bezug auf die Corona-Zahlen sehr deutlich werden. So meldete Deutschlands Nachbar Österreich zum Ende der letzten Woche 9.249 Neuinfektionen – ein drastischer Anstieg zu den Werten der Vorwoche.

Wie OE24 berichtet, soll ein Insider nun verraten haben, dass von diesen rasch steigenden Fallzahlen 6.000 Ansteckungen den Urlaubern zuzuschreiben sind, die aus dem Ausland in die österreichische Heimat zurückkehren. Eine schockierende Zahl, die vor allem eines unterstreicht: Die Pandemie ist nach wie vor ein Thema und macht auch vorm Sommerurlaub keinen Halt.

Für viele ist in den kommenden Wochen endlich wieder Urlaub angesagt. Leider wirkt sich das allgemeine Reisefieber aber auch stark auf die Corona-Zahlen aus. © dpa/Lino Mirgeler

Urlaub im Corona-Sommer: Italien und Kroatien sind Ansteckungsherde

Während sich viele Urlauber Corona bei einem Trip über die Grenze nach Deutschland eingefangen haben sollen, gelten Italien und Kroatien laut OE24 ebenfalls als Ansteckungsherde. So sollen sich im Reiseparadies Italien 1.346 Menschen mit dem Virus infiziert haben. In Kroatien sollen zwar nur 866 Fälle verzeichnet worden sein – im Vergleich zur Woche davor sollen die Infektionszahlen jedoch um 45 Prozent gestiegen sein. Es sind besorgniserregende Werte, die in den kommenden Monaten nur noch wachsen dürften. Deswegen darf man den wohlverdienten Urlaub aber natürlich trotzdem genießen. Es ist halt eben nur, wie auch in den beiden Vorjahren, ein wenig Vorsicht geboten. (le)

