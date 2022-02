Virologe Stöhr kontert Expertise des Corona-Expertenrats und legt entscheidende Schwäche offen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der Virologe Klaus Stöhr kritisierte die veränderte Zielsetzung des Corona-Expertenrats. © teutopress/Imago Images

Der Corona-Expertenrat nannte den Abfall des Drucks auf Krankenhäuser als Ziel, um Lockerungen zu beschließen. Virologe Stöhr wetterte dagegen und warf Unklarheit vor.

München - Lange galt in Deutschland, aber auch in anderen Staaten die Inzidenz als der wichtigste Faktor zur Beurteilung des Corona-Infektionsgeschehens. Dieser Wert wurde jedoch besonders in den letzten Monaten durch die Belastung der Krankenhäuser als Richtgröße abgelöst. Vor allem war hier die Omikron-Mutation ausschlaggebend, da sie zwar viel ansteckender ist, aber insgesamt einen leichteren Krankheitsverlauf hat, was auch mehrere Studien und Statistiken bestätigen.

Um Pandemie-Beschränkungen zu lockern bzw. aufzuheben, nannte die Politik deshalb lediglich eine Vermeidung der Überlastung in Kliniken als das Hauptziel. Das machte vielen große Hoffnungen, denn nach aktueller Einschätzung wird keine Überlastung erwartet. In der jüngsten Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung wurde jetzt aber ein etwas anderes Ziel zur Lockerung der Maßnahmen angegeben. Virologe Klaus Stöhr kritisierte dessen Unklarheit.

Corona-Expertenrat: Stellungnahme bestätigt Rolle der Krankenhausbelastung für Lockerungen

In der Stellungnahme vom 13. Februar mit dem Titel „Ein verantwortungsvoller Weg der Öffnungen“ bestätigte der Expertenrat die jetzt untergeordnete Rolle der Inzidenz bei der Festlegung von Maßnahmen. Zwar sei die Krankenhausbelegung weiter an die Inzidenz gekoppelt, „aber mit einem niedrigeren Umrechnungsfaktor“. Der Grund für diese Lage: „Erhöhte 2 Immunitätslage in der Bevölkerung, Abschwächung der Omikron-Variante bezogen auf die Krankheitsschwere und die Einbeziehung der Geimpften in das Infektionsgeschehen“.

Stattdessen seien jetzt „Hospitalisierungsinzidenz und Neuaufnahmen sowie die Neuaufnahmen und Belegung der Intensivstationen mit COVID-19-Fällen entscheidende Parameter für die Beurteilung der Belastung des Gesundheitswesens“. So müsse in der aktuellen Pandemiephase die Krankheitslast und die Belastung des Gesundheitswesens die Bemessungsgrundlage sein, betonte die Stellungnahme. In der Perspektive für mögliche Öffnungen wurde anschließend festgestellt: „Ein Zurückfahren staatlicher Infektionsschutzmaßnahmen erscheint sinnvoll, sobald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung zu verzeichnen ist.“

Corona-Expertenrat: Stöhr schießt gegen Stellungnahme - „unspezifischer Ausgangspunkt, unklares Ziel“

Diese Aussage stieß bei dem Virologen Klaus Stöhr auf Kritik. Er prangerte die veränderte und unklare Zielsetzung des Corona-Expertenrates an. „In Deutschland geht es jetzt nicht mehr um die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitswesen als Schlüsselziel für die Minimierung der gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen von SARS-CoV-2“, schrieb der Virologe auf Twitter.

Jetzt brauche es „einen nicht definierten ‚Abfall... des Drucks auf Krankenhäuser...‘“, zitierte Stöhr den Expertenrat. Offenbar hält der Virologe, der sich immer wieder für Öffnungen ausspricht, diese Äußerung des Expertenrats für zu vage und legte eine entscheidende Schwäche der Perspektive des Expertenrats offen - Unklarheit. So schrieb er dazu: „Von einem unspezifischen Ausgangspunkt zu einem unklaren Ziel.“ Tatsächlich lässt sich aus der Stellungnahme nicht herauslesen, wie denn die genauen Umstände einer abfallenden Belastung aussehen würden.

Außerdem sei dies unabhängig von der Belastung der Krankenhäuser - „trotz klarer Stellungnahme der DKG, dass keine Überlastung droht“, unterstrich Stöhr auf Twitter. Damit bezieht er sich auf den Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Gerald Gaß. Er prognostizierte zuvor gegenüber der Bild: „Ich rechne aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens.“

Corona-Gipfel: Massive Lockerungen sind wohl auf dem Weg - Beschlussvorlage nennt exaktes Datum

Zwar nahm Klaus Stöhr die Aussagen des Expertenrats wegen Unklarheit ins Visier, doch offenbar sind aus Sicht der Bundesregierung nun die nötigen Voraussetzungen für Lockerungen eingetreten. Beim nächsten Corona-Gipfel am Mittwoch (16. Februar) sollen laut der Beschlussvorlage massive Lockerungen festgelegt werden.

Zur Lockerung der Pandemie-Beschränkungen soll ein Stufenplan aus drei Schritten beschlossen werden. Ab dem 20. März werden demnach ein Großteil aktueller Regelungen fallen. „Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden“, erklärt die Beschlussvorlage dazu. (bb)