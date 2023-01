Corona-Welle in China: Berlin rät von nicht notwendigen Reise ab - „Chinesisches Gesundheitssystem ist überlastet“

Von: Miriam Haberhauer

Chinas Corona-Infektionszahlen sind aktuell auf Rekordhoch. Die Bundesregierung riet daher nun von nicht notwendigen Reisen in die Volksrepublik ab.

Berlin – Angesichts der aktuellen Corona-Welle in China spitzt sich die Lage weiter zu. Innerhalb weniger Wochen erreichten die Infektionszahlen Rekordhoch. Berlin sprach nun eine Warnung für Reisende aus.

Corona-Welle in China: Bundesregierung rät von Reisen ab

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in der chinesischen Volksrepublik rät die Bundesregierung nun von nicht notwendigen Reisen ab. „Die Infektionszahlen in China befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie 2020“, teilte das Auswärtige Amt am Samstag auf seiner Webseite mit.

„Das chinesische Gesundheitssystem ist überlastet, auch die ausreichende Versorgung in medizinischen Notfällen ist davon betroffen“, heißt es weiter. „Von nicht notwendigen Reisen nach China wird daher derzeit abgeraten.“ Die EU-Staaten hatten sich zuvor nicht auf eine einheitliche Testpflicht für Reisende aus China einigen können.

Chinas Corona-Infektionszahlen sind auf Rekordhoch. Die Bundesregierung rät daher von nicht notwendigen Reisen in die Volksrepublik ab. © IMAGO/Robin van Lonkhuijsen

Neues Kategorisierung: „Drohendes Virusvariantengebiet“

Ab Montag, den 9. Januar werde das Land zudem als „drohendes Virusvariantengebiet“ eingestuft. Das Robert-Koch-Institut teilte hierzu mit: „Die Volksrepublik China (ausgenommen die Sonderverwaltungsregion Hongkong) gilt ab dem 9. Januar 2023, um 0:00 Uhr als ‚Virusvariantengebiet, in dem eine besorgniserregende Virusvariante aufzutreten droht‘.“

Die aktuelle Anzahl der Neuinfektionen in China liegt aktuell bei 9.308. In den letzten sieben Tagen wurden durchschnittlich 6.316 Neuinfektionen pro Tag erfasst. Knapp 92 Prozent der Bevölkerung haben mindestens die erste Impfung erhalten. Der dramatische Anstieg der Corona-Fallzahlen begann nach dem abrupten Ende Chinas Null-Covid-Politik Anfang Dezember. Zuvor hatte die chinesische Bevölkerung in Form massiver Proteste eine Abkehr von den strikten Maßnahmen gefordert. (mlh)