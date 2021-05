Corona-Partys von Jugendlichen: Viel Aufregung in Hamburg und München

Dicht an dicht sitzen viele Hamburger Jugendliche am Elbstrand in Övelgönne.

Viele Verstöße

Reichlich Wirbel in Hamburg und München. Missachtung der Corona-Regeln von Jugendlicht sorgt für viele Einsätze der örtliche Polizei.

Hamburg/München – Regeln sind da, um sie zu brechen – denken sich wohl viele Jugendliche. Am Samstag, 8. Mai 2021, und Sonntag, 9. Mai 2021, kam es in Hamburg* sowie München zu zum Teil massiven Verstößen gegen die Coronavirus-Regeln. In Hamburg musste die Polizei eine Ansammlung von 200 Jugendlichen auflösen*, die das schöne Wetter an der Alster genießen wollten.

Die Polizei Hamburg* musste Platzverweise sowie Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen ausstellen. Immer wieder wird in der Hansestadt gegen Corona-Regeln* verstoßen, ein Ende ist nicht in Sicht. Ähnliches ist für den Süden festzuhalten. Auch in München hatte die örtliche Polizei alle Hände voll zu tun. Im englischen Garten kam es sogar zu einer Schlägerei. Gibt es bald auch nachts Corona-Partys? Eine Änderung in Hamburg könnte hierfür sorgen.