Gefährliches PIMS-Syndrom bei Kindern Wochen nach einer Corona-Infektion - Forscher finden erste Erklärung

Infolge einer Corona-Infektion können Kinder an dem sogenannten PIMS-Syndrom leiden. Es ist zwar selten, Forscher untersuchten nun allerdings die Hintergründe.

München - Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich zusehends. Die Inzident sinkt, das Robert-Koch-Institut reagierte mit einer neuen Empfehlung zur Isolation von Infizierten. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland rund 25 Millionen Menschen (Stand: 3. Mai 2022) mit dem Coronavirus angesteckt. Wenngleich es eine Seltenheit ist, können auch Kinder in Folge einer Covid-19-Infektion schwer erkranken. Australische Wissenschaftler haben die Hintergründe dessen untersucht und ihre Ergebnisse im Fachjournal Nature am 2. Mai 2022 veröffentlicht.

Corona bei Kindern: PIMS-Syndrom und Atemnot-Syndrom als Folge - Aufbau der Studie

„Kinder sind im Allgemeinen weniger anfällig für Covid-19 und weisen mildere Symptome auf“, sagte Conor McCafferty, einer der beteiligten Forscher, gegenüber Scitechdaily. Es blieb jedoch unklar, was dazu führte, dass Kinder nach einer Infektion eine sehr schwere Krankheit entwickelten, so der Wissenschaftler. Dieser Frage ging McCafferty gemeinsam mit mehreren Forschern des Murdoch Children‘s Research Institute (MCRI) nach.

Um an Ergebnisse zu kommen, verglichen sie das Blut von 20 gesunden Kindern mit dem von 33 an Corona erkrankten Kindern, die in der Folge ihrer Infektion ein PIMS-Syndrom (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) oder ein akutes Atemnot-Syndrom (ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome) entwickelten. Aufgrund der geringen Daten kann die Studie wohl nicht als repräsentativ bezeichnet werden. Wie die Wissenschaftler allerdings schreiben, könnte sie eine Basis für zukünftige Studien darstellen.

PIMS und ARDS Beide Syndrome stehen in einem Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bei Kindern. Typische Anzeichen für das PIMS-Syndrom, ein postvirales Entzündungssyndrom, sind mehrere Tage anhaltendes Fieber sowie Durchfälle und/oder Hautausschläge wenige Wochen nach einer Sars-CoV-2-Infektion. Betroffen sind auch die Organe. In Deutschland sind laut DGPI (Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie) seit Erfassungsstart am 25. April 2020 840 PIMS-Fälle verzeichnet worden (Stand: 24. April 2022), so etwa bei einem Dreijährigen aus Ansbach in Bayern. In weniger als zehn Prozent seien Folgeschäden besonders in Bezug auf Herz und Kreislauf beobachtet worden, schreibt das DGPI. Tödliche Verläufe seien zunächst noch keine verzeichnet worden.

Corona-Infektion bei Kindern: Blutgerinnungs- und Immunproteine laut Studie ausschlaggebend

In ihrer Studie stellten die Forscher bei den Kindern mit einem der Syndrome Proteine fest, welche die gesunden Kinder nicht vorweisen konnten: der Schlüsselpunkt der Studie. Denn insgesamt standen 85 Proteine in einem Zusammenhang mit dem PIMS-Syndrom und 52 mit dem akuten Atemnot-Syndrom.

Wie Conor McCafferty sagte, seien die Hauptauslöser für schwere Erkrankungen die Blutgerinnung und die Reaktion von Proteinen im Immunsystem auf das Coronavirus. Die Forschung der Wissenschaftler sei, „die erste, die die spezifischen Blutgerinnungs- und Immunproteinwege aufdeckte“, sagte er gegenüber Scitechdaily. Die neuen Erkenntnisse würden bei der Diagnose und Erkennung akuter Covid-19-Fälle helfen und es ermöglichen, eine gezielte Behandlung zu entwickeln, so äußerte sich Vera Ignjatovic, die ebenfalls an der Studie beteiligt war.

