Corona-Regeln fallen ab 03. April weg: Wie Sie sich weiterhin vor dem Virus schützen können

Von: Lukas Einkammerer

Am 03. April entfallen die meisten Corona-Regelungen. Wer sich in Anbetracht der hohen Infektionszahlen aber weiterhin schützen möchte, hat diverse Möglichkeiten.

München - Am 03. April, der schon jetzt den optimistischen Spitznamen „Freedom Day” bekommen hat, entfallen bayernweit die meisten Corona-Beschränkungen. Die Hotspot-Regelung, bei der in bestimmten Gebieten mit gefährlichen Virusvarianten oder überlasteten Krankenhauskapazitäten strengere Auflagen beibehalten werden können, wird in Bayern nicht umgesetzt. Am Sonntag fiebern viele Menschen deshalb nun dem Abschied von FFP2-Masken, 3G-Nachweisen und anderen Maßnahmen entgegen, die in den letzten zwei Jahren zum Alltag geworden sind.

Zeitgleich mit der sehnlichst erwarteten Rückkehr in die Normalität breitet sich das Coronavirus aber nach wie vor rasend schnell aus. Zum Start ins Wochenende meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) fast 200.000 Neuinfektionen - eine Zahl, die unterstreicht, wie ernst die Lage trotz „Freedom Day” noch ist. Diese besorgniserregenden Statistiken rund um das Virus dürften viele Bürger sicherlich dazu veranlassen, sich auch in Zukunft noch schützen zu wollen. Wie das auch ohne Corona-Regelungen gehen soll, erfahren Sie hier.

“Freedom Day” am 03. April: Welche Regeln fallen? Welche Regeln bleiben?

Dass es ab dem 03. April gar keine Corona-Regeln mehr gibt, stimmt so ja bekanntlich nicht. Einige der bisherigen Maßnahmen bleiben auch weiterhin bestehen. So ist im öffentlichen Nahverkehr, sowie in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften und anderen “vulnerablen Einrichtungen” das Tragen einer FFP2-Maske nach wie vor verpflichtend. Auf einen Mundschutz kann nur in Geschäften des Einzelhandels, Freizeiteinrichtungen und Schulen verzichtet werden. Wer in überfüllten Bussen oder Zügen ohne Maske ein hohes Ansteckungsrisiko sieht, muss sich also erstmal noch keine Sorgen machen und dürfte diese auch künftig relativ bedenkenlos nutzen können.

Die FFP2-Maske gilt mittlerweile als Symbol der Corona-Pandemie. Am 03. April entfällt die Maskenpflicht in Bayern größtenteils - obwohl die Infektionszahlen besorgniserregend hoch sind. © dpa/Frank Rumpenhorst

„Freedom Day” am 03. April: So schützen Sie sich weiterhin

Auch mit dem Ende der bisherigen Corona-Maßnahmen gibt es einige Möglichkeiten, sich auch in Zukunft vor einer Infektion zu schützen. Seit Beginn der Pandemie weist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf infektionsschutz.de auf die sogenannte “AHA+L+A!-Formel” hin. Das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus ließe sich demnach verringern, solange man Abstand (A) hält, auf die eigene Hygiene (H) achtet, sowie im Alltag eine Maske trägt (A). Außerdem sollte man regelmäßig lüften (L), sowie die Corona-Warn-App nutzen (A!), um sich über mögliche Kontaktbegegnungen mit Infizierten zu informieren.

Die Maskenpflicht im Alltag entfällt mit den kommenden Lockerungen zwar größtenteils, dennoch dürften sich Abstand halten, Hygiene, Lüften und die Warn-App in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin als sinnvolle, individuelle Schutzmaßnahmen erweisen. Außerdem gilt: Maske tragen ist immer sinnvoll - auch an Orten, wo es nicht mehr vorgeschrieben ist.

„Freedom Day” am 03. April: Impfung wirksamer Schutz gegen Corona

Ein weiterer, wichtiger Schritt ist und bleibt die Corona-Impfung. Wer bisher die ersten beiden Dosen oder zusätzlich die Booster-Impfung erhalten hat, gilt offiziell als vollständig geimpft und hat damit einen wirksamen Schutz vor dem Virus und der tückischen Omikron-Variante. Zwar gilt der Status „vollständig geimpft” ab dem 01. Oktober nur noch für Geboosterte, dennoch bietet die Impfung „grundsätzlich einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung und Hospitalisierung durch COVID-19”, wie es auf der Seite des Robert-Koch Instituts heißt.

Wer sich nach dem “Freedom Day” vor Corona schützen möchte, hat viele Möglichkeiten. Selbstverständlich kommt es darauf an, dass sich die Mitmenschen ähnlich verhalten, aber wer Abstand hält, weiterhin Maske trägt, sich impfen lässt und große Menschenmengen auch trotz dem Ende von 2G und 3G vermeidet, dürfte auch in nächster Zeit relativ sicher aufgestellt sein. (le)