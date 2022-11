Aktuelle Corona-Regeln in Deutschland: Was gilt im Herbst und Winter?

Von: Christoph Gschoßmann

In Bussen und Bahnen gilt nicht in jedem Bundesland eine Maskenpflicht. © Michael Gstettenbauer/imago

Die Corona-Zahlen steigen im Winter meist an. Welche Regeln sehen Bund und Länder aktuell vor, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen?

München - Seit Ausbruch des Coronavirus haben sich die Regeln für dessen Bekämpfung ständig geändert. Auch der Winter 2022 wird für Deutschland eine Herausforderung. Einige Regeln betreffen das ganze Bundesgebiet, in anderen Fragen sind die Länder flexibler. Wir haben die Übersicht.

Corona-Regeln in Deutschland: Diese Maßnahmen und Regelungen gelten bundesweit

Am 1. Oktober 2022 sind folgende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes in Kraft getreten, um besonders gefährdete Personengruppen gegen Covid-19 zu schützen - diese gelten bis 7. April 2023.

Im öffentlichen Personenfernverkehr gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Für Personal ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zulässig.

Die FFP2-Maskenpflicht besteht auch für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher beim Betreten von Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Eine FFP2-Maskenpflicht und Testnachweispflicht besteht für den Zutritt zu Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen sowie für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten und bei vergleichbaren Dienstleistungen.

Hierbei gibt es Ausnahmen: Kinder unter sechs Jahren oder Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen, müssen keine Maske tragen. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können anstatt einer FFP2-Maske auch einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) tragen.

Coronavirus: Diese Möglichkeiten haben die Bundesländer zusätzlich bei den Corona-Regeln

Die Länder haben darüber hinaus weitere Möglichkeiten, Maßnahmen vorzuschreiben. So können sie im Nahverkehr, und in öffentlichen Innenräumen oder Schulen auf eine Maskenpflicht bestehen (Stufe 1). Alle Bundesländer halten im Moment im ÖNVP noch die Maskenpflicht als Teil der Corona-Regeln in Deutschland aufrecht. Schleswig-Holstein strebt als erstes Bundesland an, diese bald abzuschaffen.

Wenn das Gesundheitssystem der Länder jedoch zu strapaziert ist, können die Landesparlamente die Maßnahmen weiter ausdehnen (Stufe 2). So ist dann möglich:

Corona-Regeln in Deutschland: Weiter Maßnahmen möglich

Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann

Maskenpflicht bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen ohne Ausnahmeregelung,

Anordnung eines Mindestabstands von 1,5 Metern im öffentlichen Raum

Anordnung eines Mindestabstands von 1,5 Metern im öffentlichen Raum verpflichtende Hygienekonzepte für Betriebe, Einrichtungen und Veranstaltungen aus dem Freizeit-, Kultur- und Sportbereich in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Vier Bundesländer haben sich außerdem darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte am 16. November abzuschaffen. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte. (cg)

