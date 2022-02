Corona-Tragödie bewegt ganz Österreich: Starb Rentner wegen Quarantäne-Brecherin?

Von: Christina Denk

In Österreich hat sich eine Corona-Infizierte nicht an die Quarantäne-Regeln gehalten. Nun steht der Vorwurf im Raum, einer ihrer Nachbarn sei aufgrund ihres Leichtsinns gestorben.

Klagenfurt - Starb ein Rentner am Coronavirus, weil seine infizierte Nachbarin die Quarantäne nicht einhielt? Das versucht die Staatsanwaltschaft Klagenfurt aktuell herauszufinden. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurde die Frau bereits im Dezember positiv auf das Coronavirus getestet. Die Quarantänevorschriften soll sie jedoch recht lax gehandhabt haben. Immer wieder gab es den Berichten zufolge Beschwerden der Nachbarn, bis schlussendlich die Polizei einschritt.

Bei einem ihrer unerlaubten Ausflüge im Treppenhaus des Mehrparteienhauses soll die Frau möglicherweise einen ihrer Nachbarn mit dem Coronavirus angesteckt haben. Der Rentner starb im Januar an den Folgen seiner Covid-Erkrankung.

Grob fahrlässige Tötung: Österreicherin soll ihren Nachbarn mit dem Coronavirus angesteckt haben

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, ob die unvorsichtige Österreicherin schuld an der Erkrankung ihres Nachbarn ist. Der Kärtnerin werden grob fahrlässige Tötung und vorsätzliche Gemeingefährdung durch übertragbare Krankheiten vorgeworfen. Bereits Ende Januar war eine Obduktion der Leiche des Nachbarn angeordnet worden. Das Ergebnis des gerichtsmedizinischen Gutachtens stehe noch aus. Der Fall ist der erste seiner Art in Kärnten in der Pandemie und einer der ersten in Österreich, so die Kleine Zeitung. Aktuell plant Österreich die Lockerung der Corona-Maßnahmen in vielen Bereichen.

Ermittlungen wegen Corona-Ansteckungen: Wie sieht die rechtliche Lage in Deutschland aus?

In Österreich ist es einer der ersten Fälle dieser Art, doch wie würde die deutsche Justiz agieren? Rechtsanwältin Nicole Mutschke erklärt gegenüber RTL: „Auch wenn niemand nach so einem Quarantäne-Bruch stirbt, handelt es sich dabei dennoch um gefährliche Körperverletzung.“ Demnach sei bei einem Quarantäne-Bruch sowohl eine Anzeige aufgrund einer Ordnungswidrigkeit, als auch eine strafrechtliche Verfolgung möglich. „Das kann einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich herziehen“, so Mutschke. Das Coronavirus werde ebenso wie Aids als gesundheitsschädlicher Stoff gezählt. Ein Problem gibt es bei diesen Verfahren allerdings: „Dass man sich genau bei dieser einen Person angesteckt hat, muss man natürlich auch erstmal beweisen.“ Auch bei einer freiwilligen Ansteckung können rechtliche Folgen drohen. Doch was sind die Gründe, dass Menschen bewusst das Risiko einer Corona-Infektion in Kauf nehmen? (chd/AFP)