RKI-Corona-Statistik: So stecken sich Infizierte aktuell hauptsächlich an - überraschende Erkenntnisse aus USA

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen aktuell konstant an. US-Forscher und das RKI haben nun die Hauptansteckungsquellen veröffentlicht. Hoffnung für Risikopatienten.

Europa befindet sich in einer zweiten Welle * der Corona* -Pandemie.

* der Das RKI und US-Forscher haben nun die aktuellen Infektionsquellen ermittelt.

und US-Forscher haben nun die ermittelt. Die Infektionen in Alten- und Pflegeheimen, sowie Krankenhäusern haben abgenommen.

Berlin - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erreicht immer wieder neue Höchstwerte. Zuletzt meldete das RKI 11.242 Infektionen innerhalb eines Tages. Doch wo stecken sich die Menschen an? Amerikanische Forscher und das RKI haben neue Ergebnisse veröffentlicht. Die könnten vor allem Risikopatienten Hoffnung machen.

Corona: Infektionsgeschehen hat sich in zweiter Welle verändert - neue Ansteckungsquellen

Deutschland befindet sich mitten in der zweiten Welle der Corona*-Pandemie. Doch wie das RKI nun in einer neuen Grafik zeigt, hat sich das Infektionsgeschehen im Vergleich zur ersten Welle im Frühjahr in manchen Punkten deutlich verändert. Die Infektionscluster haben sich verschoben.

Als Cluster bezeichnet das RKI in seinem Lagebericht „Ausbrüche, die 5 oder mehr Fälle enthalten.“ Wichtig ist jedoch, dass nur ein Viertel der gesamten Fälle in Ausbrüchen erfasst werden. Davon können wiederum nur etwa 65 Prozent Clustern zugeteilt werden. Trotz der unvollständigen Erfassung gibt die Übersicht dennoch einen Überblick über die aktuellen Ansteckungsquellen* in Deutschland.

Coronavirus in Deutschland: Altenheime und Krankenhäuser weniger stark betroffen

Während zu Anfang der Pandemie die Epizentren in den Krankenhäusern, Altenheimen und Flüchtlingsunterkünften lagen, ist der Anteil dieser Einrichtungen an den Ansteckungen deutlich zurückgegangen. Eine gute Nachricht für Risikopatienten. Dies kann unter anderem mit den strengen Hygienekonzepten in Krankenhäusern und Pflegeheimen erklärt werden.

+ Das RKI hat eine neue Grafik zu den Infektionsquellen im Zeitverlauf veröffentlicht. © Screenshot Lagebericht RKI

Mittlerweile gibt es drei neue, deutlich gewachsene Infektionsumfelder. Zum einen stecken sich wesentlich mehr Menschen in privaten Haushalten an. Auch der Arbeitsplatz stellt mittlerweile eine bedeutende Infektionsquelle dar. Viele Unternehmen haben die im Lockdown geltende Home-Office Regelung mittlerweile wieder gelockert oder gekippt. Auch Ausbrüche in der fleischverarbeitenden Industrie, wie bei Tönnies im Juni haben zum Anstieg in diesem Bereich beigetragen. Den letzten, aktuell gewachsenen Infektionscluster bilden Freizeitaktivitäten. Aber auch die Corona*-Zahlen in Alten- und Pflegeheimen steigen wieder leicht.

Wichtig ist jedoch: Die Zahlen seien mit Vorsicht zu genießen, informiert das RKI. Ausbrüche sind nicht immer klar zuzuordnen und nicht alle Infektionsumfelder können erfasst werden. Ein möglicher Grund, warum auch die Kategorie „weitere“ in der letzten Zeit deutlich zugenommen hat. Im Besonderen betrifft dies auch das Infektionsgeschehen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dort ließen „sich Ausbrüche nur schwer ermitteln“ und könnten untererfasst sein, so das RKI.

Corona: US-Forscher ermitteln drei Hauptansteckungsquellen - eine bereits bekannt

Ähnliche Erkenntnisse wie das RKI liefern auch US-Forscher in der Fachzeitschrift Science. Sie ermittelten drei Hauptansteckungsquellen. Laut Studien aus Südkorea, auf die sich die Forscher beziehen, stecken sich etwa 46 bis 66 Prozent der Menschen in privaten Haushalten an, wie es auch das RKI verzeichnet. Dort wären die Kontakte intensiver und länger. Ebenso zählen aber auch Gefängnisse oder Sammelunterkünfte, wie Obdachlosenheime zu dieser Gruppe, da auch dort die Dauer der Kontakte wesentlich länger sei, als beispielsweise auf öffentlichen Plätzen.

Zweite Ansteckungsquelle seien Veranstaltungen. Besonders Infizierte ohne Symptome könnten so zu „Superspreadern“ werden und viele Menschen anstecken, so die Forscher. Als Beispiele für solche Veranstalungen nennen sie Chorproben, Kaufhäuser, Kirchenveranstaltungen, aber auch die fleischverarbeitende Industrie.

Corona: US-Forscher nennen „Motoren“ der Pandemie - verschiedene Maßnahmen nötig

Als letzten Ansteckungspunkt nennen die Forscher überregionale Reisen*. Schon wenige Fernverbindungen könnten das Virus weltweit verbreiten. „Daher konnten frühe Reiseverbote die globale Verbreitung von SARS-CoV-2 nicht stoppen, obwohl sie die Pandemie möglicherweise verlangsamt haben.“ Dennoch könnten Reisebeschränkungen wirksam sein, wie man beispielsweise an China sieht, so die Forscher.

Es brauche also sowohl Maßnahmen gegen die Ausbreitung innerhalb der Haushalte, sowie gegen die beiden anderen „Motoren der SARS-CoV-2 Pandemie“. Denn nicht jeder unternehme längere Reisen, aber beinahe jeder habe ein soziales Leben und lebe in Haushalten mit mehreren Personen, so die Forscher. (chd) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.

