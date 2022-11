Corona trotz Abwärtstrend: „Höllenhund“ nimmt zu – Stiko mit neuer Impfempfehlung für Kleinkinder

Von: Anna Lorenz

Teilen

Der aktuelle Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Coronavirus fällt grundsätzlich erfreulich aus – allerdings steigen die Infektionen mit der Omikron-Sublinie BQ.1.1 deutlich.

Berlin – Der Wochenbericht des RKI wird jeden Donnerstag in aktuellster Fassung ausgegeben. Die Experten der biomedizinischen Leitforschungseinrichtung der deutschen Bundesregierung protokollieren darin die Entwicklung der Lage rund um das Coronavirus in Deutschland und bewerten die Daten. Diese zeigen momentan einen Abwärtstrend, allerdings verbreitet sich die sogenannte „Höllenhund“-Variante von Covid-19.

Coronazahlen im Abwärtstrend – So beurteilt das RKI die aktuelle Lage in Deutschland

Insgesamt 509.000 Labortests auf Sars-Cov-2 wurden in der Kalenderwoche 45 bundesweit durchgeführt. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zur Vorwoche in allen Altersgruppen und Ländern auf einen Gesamtwert von 241. In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen fiel der Wert um 22 Prozent, der geringste Rückgang zeigte sich mit einem Prozent bei den 15- bis 19-Jährigen. Die höchste 7-Tage-Inzidenz wies mit knapp 316 Fällen/100.000 Einwohner die Gruppe der 55- bis 59-Jährigen auf.

Die Zahl der neu übermittelten ausbruchsassoziierten Todesfälle stieg in medizinischen Einrichtungen und Alten- sowie Pflegeheimen leicht an, obwohl die Ausbrüche von Covid-19 in diesen Institutionen grundsätzlich von geringerer Anzahl sind als in der Kalenderwoche 44.

Sowohl die Anzahl von Patienten, die wegen einer schweren akuten Atemwegsinfektion und COVID-19-Diagnose im Krankenhaus behandelt wurden (2.400), also auch die Zahl der Personen, die mit einer nachgewiesenen Infektion auf der Intensivstation betreut werden mussten (1.017 Personen) liegt unter den Werten der Vorwoche. Menschen ab 80 Jahren sind weiterhin die am meisten von schweren Krankheitsverläufen betroffene Gruppe.

„Höllenhund“-Variante auf dem Vormarsch – Impfung für vorerkrankte Kinder empfohlen

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, leidet in 94 Prozent der Fälle (Stand KW 44) an der, seit Mitte Juni 2022 dominierenden Omikron-Linie BA.5. Der Anteil der BA.5 Sublinie BF.7, die sich aus BA.5.2.1 heraus entwickelt hat, blieb stabil bei 23 Prozent (Stand: KW 44) – mit diesem Wert ist BF.7 die meist nachgewiesene Sublinie. Allerdings ist auch eine weitere Sublinien von BA.5 auf dem Vormarsch. BQ.1.1, die sich von der BA.5 Linie BE.1.1 ableitet, stieg in ihrem Vorkommen auf acht Prozent (Stand: KW 45), was laut RKI „einer Vervierfachung des Anteils in den letzten vier Wochen entspricht“. Diese Sublinie sorgt bisherigen Erkenntnissen nach bei Infizierten wohl für ungewöhnliche Symptome.

Des Weiteren wies das RKI darauf hin, dass „die Impfung [...] die beste Prävention, um nach einer SARS-CoV-2-Infektion einen schweren COVID19-Krankheitsverlauf zu verhindern“, sei. Insbesondere die angepassten Omikron-Impfstoffe zeigen wohl bis dato bessere Wirkung als die bisherigen Vakzine. Auch Impfempfehlung der Stiko wurde am 17. November 2022, infolge der Zulassung der Vakzine Comirnaty und Spikevax für Kleinkinder, angepasst. Empfohlen wird demnach nun die Grundimmunisierung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren, sofern Vorerkrankungen das Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken, erhöhen.