Coronavirus-Panne: Hunderte Tests in Sachsen-Anhalt womöglich unbrauchbar - Erste Todesfälle in Leipzig

. Polizisten sind derweil wegen uneindeutiger Corona-Regeln verunsichert.

Update vom 3. April 2020, 13.26 Uhr: Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf das Klinikum St. Georg berichtete, sind in Leipzig erstmals zwei Menschen in Folge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die beiden Männer im Alter von 86 und 73 Jahren seien zum Teil mit schweren Vorerkrankungen ins Klinikum gekommen.

Aktuellen Zahlen zufolge sind in Sachsen damit nun 21 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Update vom 3. April 2020, 12 Uhr: Wegen möglicherweise unzuverlässigen Testergebnissen werden Hunderte Corona-Tests in Sachsen-Anhalt vorerst nicht genutzt. Betroffen seien 1675 Testsets, die vom Bund bereitgestellt wurden, bestätigte das Sozialministerium des Landes der Deutschen Presse-Agentur. „Die Abstrich-Röhrchen sind laut Herstellerangaben für Virus-Tests geeignet, entsprechen aber nicht den Empfehlungen des RKI.“ Das Ministerium hat den Gesundheitsämtern nun empfohlen, diese Materialien zunächst nicht zu verwenden.

Die Tests stehen im Verdacht, vor allem für Bakterien aber nicht für Viren geeignet zu sein. Das Landesamt für Verbraucherschutz untersuche nun, ob die Tests keine aussagekräftigen Ergebnisse lieferten, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag. Grundsätzlich sei es aber möglich, mit den Tests eine Corona-Infektion nachzuweisen.

Wie viele dieser Tests bereits eingesetzt wurden, ist unklar. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass Experten den Tests bereits ansehen könnten, dass diese vor allem für Bakterien gedacht seien, heißt es aus dem Sozialministerium. Wenn sich herausstelle, dass die Tests tatsächlich keine zuverlässigen Ergebnisse liefern, werden sie den Worten von Grimm-Benne zufolge an den Bund zurückgeschickt.

Corona in Sachsen-Anhalt: Landesregierung beschließt Bußgeldkatalog, Kontaktverbot verlängert

Unterdessen hat auch die Landesregierung Sachsen-Anhalt das Kontaktverbot bis 19. April verlängert. Auch ein Bußgeldkatalog ist von der Landesregierung beschlossen worden.

In Sachsen-Anhalt sind bislang 861 mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 3. April, 10.49 Uhr). Elf Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben.

Unsere Erstmeldung vom 2. April 2020: Coronavirus: Immer mehr Todesfälle in Sachsen - auch italienischer Covid-19-Patient verstorben

Dresden/Leipzig - Immer mehr Corona-Tote hat aktuell das Bundesland Sachsen zu beklagen. Inzwischen sind dort 18 nachweislich mit Covid-19 infizierte Menschen gestorben, teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch mit. „Das ist eine Entwicklung, die uns Sorge macht“, sagte die Ministerin.

Die Zahl der Toten stieg in Sachsen damit innerhalb von 24 Stunden um fünf, berichtet t-online.de. Alle Verstorbenen hatten bereits das 74. Lebensjahr erreicht. „Die Risikogruppe gehört besonders und gesondert geschützt“, forderte Köpping. Zugleich wurde am Mittwoch der Tod eines der in Sachsen behandelten italienischen Patienten, der im März in den Freistaat verlegt wurde, mitgeteilt. Wie das Uniklinikum erklärte, sei der 57-Jährige in der Nacht an einem Multiorganversagen gestorben.

Coronavirus in Sachsen: Covid-19 spielte vielleicht nur Nebenrolle beim Tod des Italieners

Laut Christoph Josten, dem medizinischen Vorstand des Uniklinikums, habe der Patient noch an einer anderen lebensbedrohlichen Erkrankung gelitten, die vorher nicht bekannt war. Möglicherweise habe die Covid-19-Erkrankung bei seinem Tod nur eine Nebenrolle gespielt.

Josten zufolge sind allerdings auch die anderen sieben Covid-19-Patienten aus Italien noch nicht völlig stabil. Eine von ihnen befindet sich am Herzzentrum in Leipzig in einem kritischen Zustand. Etwas bessere Nachrichten gibt es allerdings über die übrigen sechs Patienten. Sie seien „durchaus auf einem Weg der Besserung und Stabilisierung“, hieß es. „Man kann nach einigen Tagen der Intensivbehandlung noch kein abschließendes Statement abgeben, aber da sind wir optimistisch“, sagte Josten.

Bis Mittwoch haben sich in Sachsen außerdem nachweisbar 2245 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist bezogen auf den Vortag ein Zuwachs um 161 Fälle. Gesundheitsministerin Köpping kündigte für die kommenden Tage ein Konzept an, um Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Behinderte besser mit Schutzmaterial und Corona-Tests versorgen zu können.

Coronavirus in Sachsen: Innenminister Wöller zieht positive Bilanz zur Sicherheitslage

Zur allgemeinen Sicherheitslage zog Innenminister Roland Wöller (CDU) eine vergleichsweise positive Bilanz. So seien am Dienstag 148 Verstöße gegen die Auflagen und das Infektionsschutzgesetz* festgestellt worden - und damit zehn weniger als am Vortag. Allerdings gibt es auch Medienberichte, die diese Entwicklung in einen weniger optimistischen Zusammenhang stellen.

So berichtet das Portal bento.de darüber, dass die Corona-Regeln in Sachsen zwar besonders streng sind, aber ihre Auslegung mitunter für Verwirrung sorgt. „Wir haben bewusst in der Allgemeinverfügung Wert darauf gelegt, einen unbestimmten Rechtsbegriff zu wählen“, sagte Innenminister Wöller bei der Präsentation der Regeln*. So sind beispielsweise Spaziergänge und Sport nur noch im „Umfeld des Wohnbereichs“ erlaubt. Doch wie legt dieser sich fest?

Die Leipziger Polizei versuchte sich in der vergangenen Woche mit einer Interpretation des Beschlusses und legte fest: Bis auf fünf Kilometer Entfernung bewege man sich noch nahe am Wohnort. Kurze Zeit später führten Beamten Kontrollen durch und registrierten natürlich auch Verstöße. Doch einige Beamte haben Zweifel am aktuellen Vorgehen des Polizeiapparats.

Coronavirus in Sachsen: Polizisten sind wegen uneindeutiger Regelungen verunsichert

„Wir sollen sicherstellen, dass eine Pandemie gestoppt wird und wissen nicht einmal, welche Regeln gelten“, kritisierte ein 29-jähriger Polizist aus Chemnitz, der namentlich nicht genannt werden möchte, im Gespräch mit bento.de. Ob der - ohnehin nur eher moderate - Rückgang von Verstößen tatsächlich einen Trend aufzeigt, oder eher die Unsicherheit einiger Polizisten widerspiegelt, die nicht wissen, wie sie die Regeln auslegen sollen, bleibt fraglich.

Doch zumindest eine Empfehlung gilt derzeit ohne jeden Zweifel, und so wird sie auch auf dem Twitter-Kanal der Polizei in Sachsen betont: „Wir bleiben für euch da - Bleibt ihr bitte für uns daheim“, lautet das oberste Posting der sächsischen Polizei in dem sozialen Netzwerk.

Wir bleiben für euch da - Bleibt ihr bitte für uns daheim!



