Brisante Forderungen wegen Corona-Schulausfällen: Lehrer sollen samstags und in den Ferien arbeiten

Mich schockiert mit welcher Arroganz und Überheblichkeit hier manche schon wieder auf uns Lehrer herabblicken! Dass ich als Junglehrer seit Monaten einen deutlichen Mehraufwand habe, dass es bei mir sowieso zur Tagesordnung gehört, an Samstagen und Sonntagen regelmäßig zu arbeiten, dass ich meinen Schülern Materialien durch den halben Landkreis nach Hause fahre, dass ich bis tief in die Nacht an meinem Material bastle, um es für den Distanzunterricht umzubauen, vor dem Hintergrund DANKE an alle, die mir vorwerfen, wir Lehrer sind alle faul! Bei mir fällt aktuell keine Stunde Unterricht aus, wir halten alle Stunden im virtuellen Klassenzimmer. Klar ist das nicht normaler Unterricht, aber lasst mal die Kirche im Dorf und gönnt vor allem unseren Kindern auch mal eine Auszeit, gerne auch uns Lehrern.

Also erst wird auf hohem Niveau gemeckert, die armen kleinen, verlorenes Jahr, verlorene Bildung, Notstands-Abi etc. und jetzt stimmen 79% gegen Vorschläge wie Samstagsunterricht oder verkürzte Ferien. Es ist dieses Jahr vernünftig nicht zu verreisen, die Kinder lernen was... Aber mir scheint die Eltern sind für "Wasch mich, aber mach mich bloß nicht nass"..... Also mir braucht kein Elternteil mehr kommen, mit den armen Kindern und nicht gelernter Schulstoff. Natürlich ist es kein Schuljahr wie jedes andere. Aber wer was lernen will, der kann es. Wer nicht lernen will ist für die Folgen selbst verantwortlich. Ich musste noch jeden Samstag für 5 Stunden in die Schule (lediglich der 1. Samstag eines jeden Monats war schulfrei). Und wir hatten kein Internet. Ist erstaunlich, dass aus meiner Generation was geworden ist mit nur Schulbibliothek....