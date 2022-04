Schwedens Corona-Sonderweg und die dramatischen Folgen: Forscher werfen Regierung Versagen vor

Schweden hat in der Corona-Pandemie einen Sonderweg eingeschlagen. Den „Laissez-Faire-Ansatz“ nennen Forscher in vielerlei Hinsicht fragwürdig und machen ihn für den Tod vieler Menschen verantwortlich.

Schweden - Zu wenig, zu spät: Die Corona-Maßnahmen von Schweden wurden und werden von Experten weltweit stark diskutiert. Einerseits wurde der Sonderweg des skandinavischen Landes als gelungen angesehen, da auf Freiwilligkeit bei der Umsetzung von Maßnahmen gesetzt wurde. Andererseits, und dem schließen sich auch die Wissenschaftler um Epidemiologin Nele Brusselaersin an, hätte Schweden in jeglicher Hinsicht versagt.

Coronavirus in Schweden: Sonderweg wird weltweit kritisiert

Schweden hatte in der Corona-Krise einen Sonderweg gewählt. Zwar wurden in dem EU-Land auch bestimmte Beschränkungen eingeführt, doch verglichen mit Deutschland und den meisten anderen Ländern Europas waren diese sehr freizügig. Von einem Lockdown wollten die Verantwortlichen nichts wissen, auch Shutdown blieb ihnen ein Fremdwort. Eine zur Analyse des schwedischen Sonderwegs eingesetzte Corona-Kommission übte harsche Kritik. Und auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnet die schwedische Covid-Strategie als „sehr negativ“, wobei er sich auf die Ergebnisse der Analyse schwedischer Wissenschaftler bezieht. Hauptautorin der Studie ist die Epidemiologin Nele Brusselaers, die zusammen mit sieben weiteren Experten die schwedische COVID-19-Politik und die Rolle wissenschaftlicher Erkenntnisse und Integrität zu bewerten versuchte.

Schwedische Wissenschaftler veröffentlichen Bericht mit vernichtendem Urteil

Veröffentlicht wurden die Untersuchungen in der Fachzeitschrift „Humanities and Social Sciences Communications“. Geleitet wird die Studie von der Frage, wie Schweden derart scheitern konnte. Denn „auch Schweden war gut gerüstet, um zu verhindern, dass die COVID-19-Pandemie ernsthaft ausbricht“, schreiben die Studienautoren. Die Bevölkerung sei gebildet und habe ein hohes Vertrauen in die Regierung. Die Politik würde schon seit hunderten Jahren mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, was Schwedens Präventivmedizin weltweit erfolgreich mache. Und trotz alledem hatte Schweden 2020 eine „zehnmal höhere COVID-19-Todesrate als das benachbarte Norwegen“, heißt es in der Veröffentlichung.

Schwedische Regierung habe versagt: Forscher werfen ihr Versäumnisse vor

Einen Schuldigen haben die Wissenschaftler in der Regierung gefunden. Die Verantwortlichen hätten wissenschaftliche Empfehlungen und Warnungen ignoriert. Willkürliche politische Entscheidungen seien getroffen wurden, mit dem Ziel vor Augen, Schweden weiterhin als liberales Land darzustellen. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und das Retten von Menschenleben hätten nur wenig politische Beachtung erhalten. Den Gesundheitsbehörden wird vorgeworfen, Ratschläge schwedischer und internationaler Wissenschaftler als extreme Positionierungen eingestuft zu haben. Dies hätte dazu geführt, dass Medien und politische Gremien ihre eigene Politik akzeptierten. Die Bevölkerung sei nicht darüber informiert worden, dass SARS-CoV-2 durch die Luft übertragen wird, dass asymptomatische Personen ansteckend sein können und dass Masken sowohl den Träger als auch andere Personen schützen.

Schwedische Gesundheitsministerin: Strategie bestand darin, keine Strategie zu haben

All das geschah unter dem Kalkül der schwedischen Regierung, so viel Eigenverantwortung wie möglich auf die Gesellschaft zu übertragen. Zwar wurde bei Ausbruch der Corona-Pandemie in der Welt eine Strategie zum Schutz vulnerabler Gruppen entwickelt, doch wurde sie nie ausgeführt. Die Wissenschaftler zitieren in ihrem Bericht die Ministerin für Gesundheit und Soziales, Lena Hallengren. Sie habe in der Befragung durch das Parlament öffentlich erklärt, dass die Strategie der Regierung darin bestehe, keine Strategie zu haben. Die richtigen Maßnahmen würden zum richtigen Zeitpunkt ergriffen werden.

Corona-Pandemie in Schweden: Kein Gegenwind für Regierung

Tatsächlich wurde nur ein einziger offizieller Krisenmanagementplan während der gesamten Pandemie erarbeitet, der den Wissenschaftlern der Studie vorliege. Zu den wichtigsten Punkten für den Sommer 2020 gehörte demnach, keine Angst und Panik zu verbreiten, soziale Unruhen zu verhindern und die Auswirkungen auf Industrie/Wirtschaft/Gastgewerbe zu begrenzen. Dieser Plan hätte allerdings keinerlei Angaben über die Gesundheitsversorgung, die Kapazitäten des Gesundheitswesens oder Maßnahmen zur Infektionskontrolle enthalten.

Gegenwind sei nie für die Strategie der Regierung aufgekommen, heißt es in dem Bericht weiter. In den ersten anderthalb Jahren der Pandemie wurde nur einmal leichte Kritik von der Opposition geübt. Andere Parteien stellten den schwedischen Sonderweg einfach nicht in Frage. Manche hätten sich laut Bericht nur gewundert, warum im Mai 2020 die Sterblichkeitsrate zu den Top 10 in ganz Europa zählte und die Wirtschaft des Landes derart einbrach.

Schwedische Ärzte vor der Triage: Regierung soll bestimmte Anweisungen gegeben haben

Die Versäumnisse der Regierung mündeten unter anderem in kritischen und teils tragischen Situationen in schwedischen Krankenhäuser. Die Studienautoren vermuten, dass Ärzte in mehreren Städten vor der Triage standen. Zudem seien im Frühjahr 2020 viele Erkrankten nicht in ein Krankenhaus eingeliefert worden und hätten nicht einmal eine Gesundheitsuntersuchung erhalten, da sie als nicht gefährdet eingestuft wurden. Dies habe dazu geführt, dass Personen zu Hause starben, obwohl sie versucht hatten, Hilfe zu suchen. Darüber hinaus werfen die Wissenschaftler der Regierung vor, dass es in der Region Stockholm Triage-Anweisungen gegeben habe, aus denen hervorging, dass Personen mit mehreren Vorerkrankungen, einem höheren Body-Mass-Index oder einem bestimmten Alter (80+) nicht in die Intensivstation eingewiesen werden sollten. Der Grund: Sie würden sich wahrscheinlich nicht von einer Corona-Infektion erholen.

Covid-19 in Schweden nicht mehr „generell gefährlich“

Die Studie findet vernichtende Worte für die Regierungsträger und Pandemie-Verantwortlichen in Schweden. Das Land sei wohlhabend und hoch entwickelt, es habe in den letzten Jahrzehnten vermehrt in das Gesundheitswesen und die Forschung investiert. Umso erstaunlicher sei es für die Wissenschaftler, dass diese (menschlichen) Ressourcen während der COVID-19-Pandemie kaum genutzt wurden. Die Regierung habe sich passiv verhalten, wissenschaftliche Berater hätten die Corona-Pandemie zu lange geleugnet. Die Gesundheitsbehörde hätte sich fälschlicherweise auf ältere Daten über Influenzapandemien und Herdenimmunität verlassen. Allerdings bewertet der Bericht nur die Fehler im ersten Jahr der Pandemie und damit die der Vergangenheit. In dieser Zeit sei der Sonderweg aber „durch einen moralisch, ethisch und wissenschaftlich fragwürdigen Laissez-faire-Ansatz gekennzeichnet“ gewesen, urteilt das Forscherteam aus Schweden.

Die Zukunft sieht ähnlich aus, denn Schweden hat Corona offiziell die gefährlichen Eigenschaften abgesprochen. COVID-19 ist von nun an keine „generell gefährliche oder gesellschaftsgefährdende“ Krankheit mehr. (ale)