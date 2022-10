Schweden geht auch bei Corona-Impfungen anderen Weg als Deutschland: keine Impfempfehlung mehr für Kinder

Von: Katharina Brumbauer

In Schweden sollen Kinder künftig nicht mehr gegen das Coronavirus geimpft werden. In Deutschland rät die Ständige Impfkommission Jugendlichen ab zwölf Jahren hingegen zu drei Impfdosen.

Stockholm – Gesunde Kinder ohne Vorerkrankungen sollen in Schweden ab dem 01. November diesen Jahres nicht mehr gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Immunisierung gegen Covid-19 wird ausdrücklich nurmehr Minderjährigen empfohlen, die zu einer Risikogruppe gehören. In der jüngsten Aktualisierung ihrer Impfempfehlung aus der vergangenen Woche rät hingegen die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland Jugendlichen ab zwölf Jahren zu drei Corona-Impfdosen – vorzugsweise mit einem, auf die Omikron-Variante adaptieren Impfstoff.

Schweden: Nurmehr Kinder mit Vorerkrankung sollen ab November gegen Corona geimpft werden

Das skandinavische Land geht somit einen anderen Weg als die Expertengruppe des Robert-Koch-Instituts. Die Begründung: Eine Corona-Infektion gehe bei Minderjährigen meist mit milden Symptomen einher, außerdem seien nach Ausbruch der Omikron-Variante weniger Kinder erkrankt. Die schwedische Behörde für öffentliche Gesundheit spricht in einer Mitteilung von einem „geringen Risiko“ für Kinder, einen schweren Verlauf von Covid-19 zu erleiden und stützt darauf ihre Entscheidung, die nationale Impfempfehlung für gesunde Buben und Mädchen zum kommenden Monat zu streichen. Dänemark war diesen Schritt bereits im Sommer gegangen; 2021 hatte das Land bereits sämtliche Schutzmaßnahmen aufgehoben.

Studie des Uniklinikums Erlangen zu Corona-Langzeitfolgen: Enorme Lungenveränderungen bei Kindern

Dass eine Coronainfektion nicht spurlos an jedem Kind vorübergehe, zeigt hingegen eine Studie des Uniklinikums Erlangen. Bei Kindern, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, zeigten sich demnach als Langzeitfolge häufig gravierende Lungenfunktionsstörungen.

In Deutschland rät die Stiko allen Jugendlichen ab zwölf Jahren zu drei Impfdosen, im Falle von Vorerkrankungen sogar zu einer vierten Impfung. Generell empfiehlt sie allen Menschen über 60 Jahren einen zweiten Booster. Daneben werden, so wie auch bei der Kultusministerkonferenz, Maßnahmen für Schulen diskutiert, die die Minderjährigen zusätzlich schützen sollen.

Im Gespräch ist beispielsweise eine Rückkehr der Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen ab der fünften Klasse. Auch die schleswig-holsteinische Kultusministerin und KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) verwies auf die hohe Bedeutung der Impfung, denn die Devise laute „leben mit dem Virus“. Es sei die größte Priorität, dass es – ob wegen Corona oder aber der momentanen Energiekrise – nicht wieder zu Schulschließungen komme.

Corona in Schweden: Sonderweg schon seit Beginn der Pandemie

Eine lockere Haltung zu Covid-19 hat Schweden schon seit jeher verfolgt. Die Menschen in dem skandinavischen Land mussten mit deutlich weniger Einschränkungen leben als die übrigen Europäer. Einen Lockdown hat die Regierung nie erlassen. Dies sorgte zwischenzeitlich für eine der höchsten Sterberaten, weshalb führende Wissenschaftler und Virologen des Landes den schwedischen „Sonderweg“ schon als gescheitert beurteilten.

Doch mittlerweile liegt die Sterberate in dem nordischen Land unter dem europäischen Durchschnitt. Eine hohe Impfquote in der Bevölkerung und größtenteils mild verlaufende Omikron-Infektionen haben die Regierung und auch die Gesundheitsbehörde dazu veranlasst, im Frühjahr eine neue Phase der Pandemie einzuläuten. Seitdem gilt Corona nicht mehr als „gesellschaftsgefährdende“ Krankheit.