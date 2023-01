Sri Lanka verschärft Corona-Einreiseregeln für Touristen wieder

Pandemie

Von Johannes Nuß

Sri Lanka hat erst im Dezember die Corona-Regeln zur Einreise in das beliebte Urlaubsland gelockert. Nun werden sie für den Urlaub 2023 wieder verschärft.

Colombo – Knapp einen Monat, nachdem in Sri Lanka sämtliche Einreiseregeln in Bezug auf Corona abgeschafft wurden, verschärft das bei deutschen Urlaubern sehr beliebte Land seine Corona-Regeln für Touristen wieder. Wie die dortige Tourismusbehörde mitteilte, müsse demnächst wieder ein negativer PCR-Test vor der Einreise vorgelegt werden. Diese Corona-Einreiseregeln in Sri Lanka gelten für alle Länder, womit man eine Bevorzugung oder eine Benachteiligung verhindern möchte.

Neue Corona-Regeln zur Einreise von Touristen in Sri Lanka gilt ab dem 20. Januar 2023

Wer ab dem 20. Januar 2023 nach Sri Lanka reisen möchte, um dort seinen Urlaub 2023 zu verbringen, der muss in Zukunft entweder vollständig geimpft sein oder einen negativen PCR-Test vor Abflug vorlegen können. Dieser darf nach Informationen des Vergleichsportals Check24 nicht älter als 72 Stunden sein. Wichtig für alle, die eine vollständige Corona-Impfung haben: Die Tourismusbehörde in Sri Lanka empfiehlt, unbedingt einen Impfnachweis mit sich zu führen.

Auch Thailand hatte zu Jahresbeginn seine Corona-Einreiseregeln wieder verschärft. Grund waren die gelockerten Corona-Regeln in China. Kurz darauf nahm die Regierung in Bangkok diese Entscheidung aber wieder zurück, da es als nicht praktikabel erachtet wurde, die verschärften Einreiseregeln mitten in der Hauptreisezeit anzuwenden.

Sri Lanka verschärft Corona-Regeln zur Einreise für Touristen wieder: Sieben-Tage-Inzidenz fast bei null

Wie Check24 berichtet, war in Sri Lanka sogar eigentlich geplant, dass die neuen Corona-Regeln zur Einreise bereits ab dem 13. Januar 2023 gelten sollten. Aus Rücksicht auf die Planung von Touristen, die ihren Urlaub 2023 in Sri Lanka verbringen möchten, wurde alles noch einmal um eine Woche aufgeschoben. Wie die neuen Corona-Regeln zur Einreise in Sri Lanka genau umgesetzt werden sollen, wollen die zuständigen Behörden in einem Treffen am Dienstag (Ortszeit) beraten.

Die Verschärfung der Corona-Regeln in Sri Lanka kommt zu einer Zeit, in der die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Land fast bei null liegt. Am Montag, 16. Januar 2023, wurden im ganzen Land zwei Neuinfektionen mit Covid-19 bestätigt. Auch mit Blick auf die Corona-Impfungen ist das Land gerüstet: Knapp 70 Prozent der Bevölkerung sind vollständig gegen Corona geimpft, rund 30 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.