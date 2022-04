Corona-Studie: Lebenserwartung weltweit erstmals seit 1950 gesunken

Von: Magdalena von Zumbusch

Bis 2019 stieg die Lebenserwartung weltweit im Schnitt kontinuierlich an: Seit Corona sinkt sie nun erstmals, in Europa durchschnittlich um rund zwei Jahre.

Los Angeles - Erstmals seit 1950 gibt es einen weltweiten Rückgang der Lebenserwartung der Menschheit. Der Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Das geht jedenfalls aus Berechnungen einer US-Studie des California Center for Population Research in Kalifornien hervor. Veröffentlicht wurde diese erstmals im Magazin Population and Development Review.

Corona-Studie: Die Schwachstelle der Studie sind fehlende Daten einiger Länder

Die Studie des kalifornischen Center for Population Research hat sich vor allem auf die USA und Europa konzentriert, in denen „qualitativ hochwertige Mortalitätsdaten“ verfügbar waren, so der von Patrick Heuveline veröffentlichte Bericht des US-Forschungszentrums.

In dem Artikel wird dann aber über die Veränderungen der Lebenserwartung in der ganzen Welt berichtet, soweit sie anhand der bis Ende 2021 verfügbaren Daten mittels wissenschaftlich anerkannter Methoden geschätzt werden kann. Diese unzureichende Datenlage in einigen Teilen der Welt bildet jedoch den Schwachpunkt aktueller Studien, die den Anspruch haben, weltweite Zahlen zu liefern.

Die weltweite Lebenserwartung im Durchschnitt: 2020 um 0,92 Jahre gesunken, 2021 um 0,72 Jahre

Die weltweite Lebenserwartung scheint durch das Coronavirus zwischen 2019 und 2020 um 0,92 Jahre und zwischen 2020 und 2021 um weitere 0,72 Jahre gesunken zu sein. Der Rückgang scheint aber im letzten Quartal 2021 bislang (jedenfalls vorläufig) beendet worden zu sein.

Es liege damit der erste Rückgang der weltweiten Lebenserwartung seit 1950 vor, dem ersten Jahr, für das die Vereinten Nationen eine globale Schätzung vorlegten. Man schätze, so Heuveline, dass der jährliche Rückgang der Lebenserwartung in mindestens 50 Ländern weltweit bis Ende 2021 zwei Jahre überschritten hat.

Corona-Studie zeigt Rückgang der Lebenserwartung - in vielen Ländern auch von deutlich über 2 Jahren

Zwischen 2019 und 2021 sei die Lebenserwartung in acht Ländern um schätzungsweise mehr als zwei Jahre pro Jahr (insgesamt vier Jahre) zurückgegangen, so der Bericht des Forschungszentrums, und zwar in fünf Ländern in Amerika (Peru, 5,6 Jahre; Guatemala, 4,8 Jahre; Paraguay, 4,7 Jahre; Bolivien, 4,1 Jahre; und Mexiko, 4,0 Jahre) und drei Ländern in Europa (Russische Föderation, 4,3 Jahre; Bulgarien, 4,1 Jahre; und Nordmazedonien, 4,1 Jahre).

In Peru lag die jährliche Veränderung bei ganzen sieben Jahren und in mehreren anderen Ländern Amerikas (Mexiko, Nicaragua, Bolivien, Paraguay, Kolumbien, Ecuador und Französisch-Guayana) zwischen vier und sechs Jahren. In Europa erreichten die jährlichen Veränderungen in Bosnien und Herzegowina und in Nordmazedonien etwas mehr als vier Jahre und in einigen anderen Ländern (Montenegro, Bulgarien, Albanien und Polen) mehr als drei Jahre.

Erhebliche jährliche Veränderungen sind auch in ganz Asien zu beobachten, von Südostasien (Philippinen, 3,0 Jahre) und Südasien (Indien, 2,6 Jahre) bis Zentralasien (Kasachstan, 3,2 Jahre) und Westasien (Libanon, 3,4 Jahre) sowie in den wenigen Ländern des afrikanischen Kontinents mit ausreichenden Daten (Tunesien, 3,4 Jahre; Südafrika, 3,1 Jahre; und Ägypten 2,3 Jahre).

Von den Ländern, für die ausreichende Daten vorlagen, um in die Studie aufgenommen zu werden, haben nur die ostasiatischen, australischen und neuseeländischen Länder sowie die europäischen Länder westlich der Linie vom Baltikum bis zum Balkan die Zweijahresmarke zwischen 2020 und 2021 nicht erreicht.

Ähnliche starker Rückgang der Lebenserwartung seit den 50ern nur in Kriegs- und Pandemiegebieten

Seit 1950 wurden jährliche Rückgänge dieses Ausmaßes weltweit nie und in einzelnen Ländern nur in seltenen Fällen beobachtet, wie in Kambodscha in den 1970er Jahren, in Ruanda in den 1990er Jahren und möglicherweise in einigen afrikanischen Ländern südlich der Sahara auf dem Höhepunkt der AIDS-Pandemie.

Die vorhandenen Daten lassen vermuten, dass der Großteil der pandemiebedingten Sterblichkeit in Ländern außerhalb Europas und Amerikas aufgetreten sei. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Sterblichkeitsrückgänge in vielen Teilen Asiens und wohl auch Afrikas am dramatischsten ausfallen. Sie liegen nach Schätzungen der Studie deutlich über den für die entsprechenden Länder gemeldeten Zahlen, soweit entsprechende Zahlen überhaupt vorhanden sind.

Verbesserung der Datenlage zur Sterblichkeitsrate wäre wichtig

Die Notwendigkeit einer besseren Überwachung der Sterblichkeitsentwicklung in diesen Ländern könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, so die Studie im Population and Development Review abschließend. Auch andere Studien haben den tatsächlichen Rückgang der Sterblichkeit bereits als deutlich höher als durch die vorhandenen Zahlen belegbar eingeschätzt.